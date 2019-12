Οι Roxette είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μουσικά συγκροτήματα των 80s και των 90s. Ποιος άλλωστε έφηβος και νέος της εποχής δεν είχε τραγουδήσει τα θρυλικά “It Must Have Been Love”, “Spending My Time”, “Listen to your Heart”, “The Look”, “Joyride” και πολλά ακόμη μουσικά hits που σήμερα θεωρούνται «κλασικά»… Δυστυχώς, όπως έγινε γνωστό πριν από μερικές ώρες η frontwoman των Roxette, Marie Fredriksson δεν βρίσκεται ανάμεσα μας, καθώς έχασε τη μάχη με το θάνατο ύστερα από πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο.

Την είδηση γνωστοποίησαν στα μέσα της Σουηδίας στις 9 Δεκεμβρίου, ο σύζυγος και τα παιδιά της, ενώ ο συνιδρυτής των Roxette, Pier Gessie (που δημιούργησαν τους Roxette το 1986) αρκέστηκε σε μια λακωνική δήλωση, η οποία αναφέρει ότι τίποτα δεν θα είναι όπως παλιά, στέλνοντας όλη του την αγάπη στην οικογένεια της Marie. Η αγαπημένη τραγουδίστρια πολεμούσε σε όλη της τη ζωή, ενώ ακόμη και όταν διαγνώστηκε με όγκο στον εγκέφαλο το 2002 (κι έχοντας μόλις 20% πιθανότητες για να ζήσει) πάλεψε, αγωνίστηκε και κατάφερε να νικήσει, ενώ ενδεικτικό είναι της τεράστιας θέλησης που είχε για τη ζωή ότι δεν σταμάτησε να τραγουδάει και να πραγματοποιεί συναυλίες σε όλο τον κόσμο, παρά μόνο όταν οι γιατροί της το απαγόρευσαν το 2016. Αν και έφυγε από κοντά μας, σίγουρα τα τραγούδια της θα μας συντροφεύουν πάντοτε…