Έφυγε από τη ζωή ο τηλεοπτικός “Στάνφορντ Μπλατς” από το “Sex And The City”

Σε ηλικία 57 ετών έφυγε από τη ζωή ο γνωστός ηθοποιός, κυρίως για το ρόλο του στο “Sex And The City”, Γουίλι Γκάρσον.Ο ηθοποιός ήταν γνωστός ως Στάνφορντ Μπλατς. Υποδύθηκε από την αρχή της σειράς τον πράκτορα ταλέντων και στενό φίλο της πρωταγωνίστριας, Κάρι Μπράντσο.

75 ταινίες και περισσότερα από 300 επεισόδια σε σειρές

Ο Γουίλι Γκάρσον εμφανίστηκε στη σειρά και στις δύο ταινίες του franchise «Sex And The City». Ο ηθοποιός είχε επίσης ρόλους στις ταινίες Groundhog Day, There’s Something About Mary and Fever Pitch. Συμμετείχε στις τηλεοπτικές σειρές «Cheers» και «Family Ties». Είχε εμφανιστεί σε 75 ταινίες και περισσότερα από 300 επεισόδια σε τηλεοπτικές σειρές, όπως οι White Collar, «Little Manhattan» και «Magic Camp».

Γεννήθηκε στο Χάιλαντ Πάρκ του Νιου Τζέρσεϊ στις 20 Φεβρουαρίου του 1964 και σπούδασε στη Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Γουέσλιαν και είχε μεταπτυχιακό από τη Δραματική Σχολή του Γέιλ. Πολλοί εκπρόσωποι του Χόλιγουντ με μηνύματά τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξέφρασαν την θλίψη τους για τον θάνατο του.

Η ανακοίνωση του HBO

«Ο Γουίλι Γκάρσον ήταν στη ζωή, όπως και στην οθόνη, αφοσιωμένος φίλος και λαμπρό φως για όλους στο σύμπαν του», αναφέρεται στην ανακοίνωση του HBO. «Δημιούργησε έναν από τους πιο αγαπημένους χαρακτήρες από το πάνθεον του HBO και ήταν μέλος της οικογένειάς μας για σχεδόν είκοσι πέντε χρόνια. Είμαστε βαθιά λυπημένοι που μάθαμε για τον θάνατό του και εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους του» τονίζεται στην ανακοίνωση.

