Λαμπερές παρουσίες έδωσαν το «παρών» στην πρεμιέρα της νέας ταινίας Spider-Man: No Way Home, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες το βράδυ της Δευτέρας.

Ο πρωταγωνιστής Tom Holland στο τέλος της βραδιάς απαθανατίστηκε εμφανώς συγκινημένος, καθώς η μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου τον έκανε να μη μπορεί να συγκρατήσει τα δάκριά του. Η παρουσία όμως που έκλεψε την παράσταση ήταν η 25χρονη καλλονή Zendaya, η οποία εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί με ένα αστραφτερό φόρεμα με print από ιστό αράχνης.

Η ηθοποιός, που υποδύεται την MJ στο εν λόγω franchise της Marvel, προτίμησε να φορέσει μια δημιουργία Valentino αρκετά αποκαλυπτική την οποία συνδύασε με μια εντυπωσιακή μάσκα. Το σύνολο ολοκληρώθηκε με γόβες Christian Louboutin και σκουλαρίκια Bulgari.

Η Zendaya πόζαρε στους φωτογράφους μαζί με τον συμπρωταγωνιστή και σύντροφό της στην πραγματική ζωή Tom Holland, ο οποίος φορούσε ένα κοστούμι Prada.

zendaya’s custom spider valentino dress, inspired by john galliano’s spring 1997 dress that was also featured in the 2008 superhero themed met exhibition! pic.twitter.com/9R7uif76AG

— 𝓂𝒶𝓎𝒶 (@2mayaz) December 14, 2021