Ένα συγκλονιστικό event πραγματοποιήθηκε πριν λίγες μέρες από την INTERSPORT δίνοντας τη δυνατότητα στους καλεσμένους να καταλάβουν πως η σύγχρονη γυναίκα είναι κυριολεκτικά μια «αθλήτρια στον στοίβο της ζωής». Η νέα φιλοσοφία της εταιρείας έχει τίτλο #womanism και έρχεται ακόμα πιο κοντά στη σύγχρονη γυναίκα αναπτύσσοντας μια δίοδο προς το καθημερινό empowerment – την ενδυνάμωση – των γυναικών. Άλλωστε, οσο αυξάνεται η ενασχόληση των γυναικών με πολλά και διαφορετικά καθήκοντα, τόσο αυξάνονται και οι «ρόλοι» που οι γυναίκες καλούνται να υιοθετήσουν! Σε αυτούς τους πολλαπλούς ρόλους έρχονται καθημερινά να ανταποκριθούν με αυτοπεποίθηση, αντιμετωπίζοντας κάθε πρόκληση. H INTERSPORT πιστεύει στην ανεξάντλητη δύναμη που έχει μέσα της κάθε γυναίκα και την κάνει ξεχωριστή. Στέκεται δίπλα της και την στηρίζει σε κάθε της προσπάθεια, μοιράζεται μαζί της τα ίδια όνειρα και το ίδιο πάθος!

Η εταιρεία μετουσιώνει την ιδέα και το νόημα της φιλοσοφίας της δημιουργώντας 6 διαφορετικούς πυλώνες που αντιπροσωπεύουν τους κύριους τομείς που καλούνται οι γυναίκες να κυριαρχήσουν: Own Your Time, Own Your Choices, Own Your Style, Own Your Confidence, Own Your Health, Own Your Body και γι αυτόν τον λόγο προσκάλεσε 6 γυναίκες να δώσουν έμπνευση σε όλες τις υπόλοιπες μέσα από τις δικές τους ιστορίες.. Πάμε να τις δούμε;