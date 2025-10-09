Τα όσα δήλωσε η Αγγελική Ηλιάδη περί UFO σχολίασε η Ελένη Χατζίδου, μοιράζοντας με τους τηλεθεατές τη δική της απίστευτη εμπειρία.

Η Αγγελική Ηλιάδη είχε αποκαλύψει ότι ήρθε τετ α τετ με UFO, με την Ελένη Χατζίδου να αναφέρει πως και η ίδια είχε ζήσει κάτι παρόμοιο, κατά τη διάρκεια περιοδείας της με τον Γιώργο Τσαλίκη.

«Εγώ συμφωνώ με την Αγγελική Ηλιάδη, ότι υπάρχουν UFO και επειδή δεν τα έχετε δει εσείς και ζηλεύετε, μην τα βγάζετε έτσι τώρα», είπε χαρακτηριστικά η Ελένη Χατζίδου και συμπλήρωσε:

«Έχω δει και εγώ με τον Τσαλίκη πάνω ψηλά… Πηγαινοερχόταν ήρθε πιο κοντά αλλά δεν με πήρε. Με είδε, με κόζαρε και μετά έφυγε. Δεν μπορούσα να πάω μετά στη δουλειά μου ταράχτηκα. Κάπου πηγαίναμε στην Αμαλιάδα».