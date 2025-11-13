Η Έμμα Στόουν ανακηρύχθηκε, επισήμως πλέον, η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο, σύμφωνα με μια νέα μελέτη που βασίστηκε στην αρχαία ελληνική “Χρυσή Αναλογία”, τη μαθηματική εξίσωση που μετρά την αρμονία του προσώπου.
Η ομορφιά… μετριέται
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός των Poor Things και La La Land πέτυχε εντυπωσιακή αναλογία 94,72%, κερδίζοντας την πρώτη θέση. Όπως δήλωσε ο πλαστικός χειρουργός Δρ. Τζούλιαν Ντε Σίλβα, διευθυντής του Κέντρου Προηγμένης Αισθητικής και Πλαστικής Χειρουργικής Προσώπου στο Λονδίνο, “η Έμμα Στόουν ήταν η ξεκάθαρη νικήτρια όταν αξιολογήθηκαν όλα τα χαρακτηριστικά του προσώπου για τη σωματική τελειότητα”.
Η ίδια συγκέντρωσε κορυφαία βαθμολογία στα φρύδια της (94,2%), ενώ εντυπωσίασε και στη γραμμή του σαγονιού (97%) αλλά και στις αναλογίες των χειλιών (95,6%). Σύμφωνα με τον γιατρό, “ξεχώρισε χάρη στη συνολική αρμονία των χαρακτηριστικών της”.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Οι υπόλοιπες “επιστημονικά όμορφες”
Ακριβώς πίσω της, με ποσοστό 94,37%, βρέθηκε η Ζεντάγια, η οποία βαθμολογήθηκε εξαιρετικά σε χείλη (99,5%), μάτια (97,3%) και μέτωπο (98%), αν και υστέρησε ελαφρώς στο σχήμα των φρυδιών.
Την τρίτη θέση κατέλαβε η Φρίντα Πίντο από την Ινδία (94,34%), ενώ η Τζένα Ορτέγκα, παρότι είχε το πιο “ιδανικό” μέτωπο (99,6%), συγκέντρωσε χαμηλότερη βαθμολογία στο σχήμα προσώπου (88%).
Ο Δρ. Ντε Σίλβα έχει εφαρμόσει τη Χρυσή Αναλογία και σε άνδρες στο παρελθόν· τότε, στην κορυφή της λίστας είχε βρεθεί ο Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον με 93,04%, αφήνοντας πίσω τον Λουσιέν Λαβίσκαουντ και τον Πολ Μεσκάλ.
Η μαθηματική εξίσωση της ομορφιάς
Η “Χρυσή Αναλογία” ή “Φ” (1.618) επινοήθηκε από τους αρχαίους Έλληνες για να περιγράψει την αρμονία στη φύση και στην τέχνη. Κατά την Αναγέννηση, ο Λεονάρντο ντα Βίντσι τη χρησιμοποίησε στο εμβληματικό σχέδιο του “Άνθρωπου του Βιτρούβιου”.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Στη σύγχρονη εποχή, η εξίσωση έχει προσαρμοστεί ώστε να μετρά την ομορφιά των ανθρώπινων χαρακτηριστικών: το μήκος και το πλάτος του προσώπου, η απόσταση ανάμεσα στα μάτια, η συμμετρία των χαρακτηριστικών, όλα παίζουν ρόλο. Όσο πιο κοντά βρίσκεται το αποτέλεσμα στο 1.618, τόσο πιο “τέλειο” θεωρείται το πρόσωπο.
Η ομορφιά στην εποχή της επιστήμης
Χάρη στην τεχνολογία χαρτογράφησης προσώπου, οι επιστήμονες μπορούν πλέον να μελετούν τι ακριβώς κάνει κάποιον ελκυστικό. Όπως εξήγησε ο Δρ. Ντε Σίλβα, αυτές οι μέθοδοι χρησιμοποιούνται και στην αισθητική χειρουργική, βοηθώντας τους γιατρούς να πετύχουν πιο συμμετρικά και φυσικά αποτελέσματα.
Μπορεί, λοιπόν, η ομορφιά να είναι “στα μάτια του θεατή”, αλλά σύμφωνα με τα μαθηματικά… η Έμμα Στόουν έχει την τέλεια συμμετρία.
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα Κατσαρού και λάτρης της γραφής. Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης, και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σας. Είστε έτοιμοι για αυτό το ταξίδι;
Leave a Reply