Σίγουρα αυτά τα Χριστούγεννα θα είναι διαφορετικά από τα προηγούμενα. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει σε καμμία περίπτωση ότι θα σε βρει ο καινούριος χρόνος με τις πιτζάμες και απεριποίητη. Θα βάλεις τις παγέτες σου, θα κάνεις και λίγο vang τα μαλλιά και φυσικά θα κάνεις ένα υπέροχο μακιγιάζ με προϊόντα από την εταιρεία CATRICE. Εμείς σου δείχνουμε βήμα – βήμα πως να λάμψεις και αυτές τις γιορτές. Πάμε να δούμε λοιπόν;

Επιδερμίδα

Ξεκινάμε πάντα με το make up. Προσωπικά, το True Skin Hydrating Foundation (απόχρωση Warm Beige) το λατρεύω. Πρώτα από όλα για έναν βασικό λόγο – μπορείς να το κτίσεις σε στρώσεις και να κάνεις τις ατέλειες παρελθόν. Χαρίζει ένα απίθανο ματ φινίρισμα και μια φυσική όψη. Τέλος, η vegan φόρμουλα με υαλουρονικό οξύ και έλαιο από σπόρους καρπουζιού παρέχει βαθιά ενυδάτωση και έτσι θα θέλεις να το έχεις πάντα μαζί σου στο νεσεσέρ σου.

Πούδρα

Για εμένα η πούδρα είναι απαραίτητη, κυρίως για να παραμείνει το μακιγιάζ στη θέση του. Η Poreless Perfection Powder έχει τόσο απαλή υφή και απόχρωση που προσαρμόζεται σε κάθε τόνο δέρματος. Το πιο σημαντικό πλεονέκτημα της; Οι ατέλειες εξαφανίζονται και οι πόροι εξυγιαίνονται.

Ρουζ και Highlighter

Για ρουζ χρησιμοποίησα την τρίτη σκιά από την παλέτα The Epic Earth Collection Eyeshadow Pallete – ένα απαλό καφέ χρώμα με ματ υφή. Αν και η συγκεκριμένη παλέτα έχει highlighter προτίμησα να δοκιμάσω το More Than Glow Highlighter (απόχρωση Ultimate Platinum Glaze) γιατί η λάμψη είναι εγγυημένη και ταιριάζει απόλυτα τόσο με τα γιορτινά μας looks όσο και με τα πιο καθημερινά, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Η εξαιρετικά απαλή, μεταξένια υφή αναμειγνύεται εύκολα με την επιδερμίδα και την τονίζει με έντονα μεταλλικά λαμπερά εφέ. Το More Than Glow Highlighter με την πουδρένια υφή και τα ανάγλυφα λουλούδια, σε μια όμορφη ροζέ-χρυσή συσκευασία, διατίθεται επίσης στις αποχρώσεις Supreme Rose Βeam και Beyond Golden Glow για να κολακέψει κάθε τύπο δέρματος.

Μάτια

Όπως σου είπα, έχω στα χέρια μου την παλέτα The Epic Earth Collection Eyeshadow Pallete, η οποία με έχει κερδίσει με την εξαιρετική και μεγάλης διάρκειας απόδοσή της. Την επιλέγω για ματ ή ιριδίζοντα look, για κάθε στιγμή της ημέρας αλλά και για το βράδυ. Περιέχει μία undertone απόχρωση για μια τέλεια βάση και μία απόχρωση highlighter που δίνει στο μακιγιάζ το τέλειο φινίρισμα. Για το απόλυτο γιορτινό look χρησιμοποίησα το highlighter στο εσωτερικό του ματιού για φωτεινότητα και την τρίτη απόχρωση στο κινητό βλέφαρο και στη μέση. Για έξτρα λάμψη στο κινητό βλέφαρο πρόσθεσα και λίγη από την τέταρτη σκιά. Για τη γωνία φυσικά δοκίμασα την τελευταία μαύρη απόχρωση

Και επειδή γιορτινό look χωρίς βλεφαρίδες δεν γίνεται, οι Lash Couture #InstaVolume Lashes θα σου χαρίσουν άμεσο όγκο! Βέβαια, επειδή έχω και μια αδυναμία στο eyeliner, ολοκλήρωσα την περιοχή των ματιών με ένα cat eye με τη βοήθεια του 24h Brush Liner, το οποίο κυκλοφορεί και σε αδιάβροχη εκδοχή. Είναι απόλυτα ακριβές με μια μόνο εφαρμογή και δίνει ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα που διαρκεί. Η vegan σύνθεσή του με ενυδατικό νερό καρύδας αφήνει πίσω της ένα όμορφο ματ φινίρισμα. Θα το λατρέψεις!

Φρύδια

Για να δώσω λίγο παραπάνω ένταση στο βλέμμα, φυσικά δεν ξέχασα το κομμάτι των φρυδιών. Με τέτοιο τρόπο όμως ώστε να δείχνουν φυσικά. Το πινέλο του νέου Brow Definer Brush Pen Longlasting (χρησιμοποίησα την απόχρωση Dark Blonde) έχει μια πολύ λεπτή και επίπεδη, πλατιά πλευρά από μαλακές συνθετικές τρίχες, γεγονός που κάνει την εφαρμογή εύκολη και με μεγάλη ακρίβεια. Η υφή των τεσσάρων vegan στυλό φρυδιών είναι πολύ ελαφριά, «σαν φτερό» στο δέρμα, στεγνώνει γρήγορα και διαρκεί όλη την ημέρα. Τέλεια, καμπυλωτά φρύδια με ένα όμορφο φυσικό αποτέλεσμα – WOW!

Χείλη

Ήρθε η ώρα να επαναλάβεις μετά από μένα: “Πάντα βάζω περίγραμμα χειλιών και μετά κραγιόν”. Και γιατί αυτό; Γιατί το αποτέλεσμα είναι πιο έντονο και έχει περισσότερη διάρκεια. Εννοείται ότι πάντα ΜΑ πάντα επιλέγεις την ίδια απόχρωση με το κραγιόν. Επίσης, να θυμάσαι πάντα μα πάντα ότι στο άνω χείλος θα πρέπει να σχηματίσεις ένα μικρό x. Για το απόλυτο κόκκινο χρώμα στα χείλη σου ξεκίνα να σχηματίζεις το περίγραμμα με το Plumping Lip Liner (Απόχρωση 080 – Press the hot button). Με μία μόνο εφαρμογή, αυτό το υψηλής απόδοσης μολύβι χειλιών δεν αφήνει τα κραγιόν και τα lip gloss να «τρέχουν» και χαρίζει ένα σατινέ ματ φινίρισμα. Η ενσωματωμένη ξύστρα εξασφαλίζει ακριβείς και λεπτές γραμμές. Και φυσικά ολοκληρώνουμε το look με το Full Satin Lipstick (απόχρωση 070). Το κρεμώδες κραγιόν με το σατινέ τελείωμα εξασφαλίζει μια έντονη και υψηλής χρωματικής απόδοσης εμπειρία. Χαρίζει στα χείλη μια ελαφριά βελούδινη αίσθηση και ταυτόχρονα τους προσφέρει ενυδάτωση χάρη στα πολύτιμα συστατικά όπως έλαιο τριαντάφυλλου και βιταμίνη C.

Νύχια

Το απόλυτο εορταστικό μακιγιάζ για να ολοκληρωθεί χρειάζεται παντού μικρές δόσεις glam. Έτσι, έβαψα όλα τα υπόλοιπα νύχια με μπορντώ χρώμα από τη σειρά CATRICE ICONails, εκτός φυσικά από τον παράμεσο που έβαλα το ICONails Gel Laquer σε περλέ ιριδίζον ροζέ (Νο 100) . Πίστεψε με θα ξεχάσεις ότι πρέπει να πας για μανικιούρ, αφού διαρκεί ως και επτά μέρες και προσφέρει τζελ φινίρισμα.

Και τώρα λοιπόν που είσαι έτοιμη, ήρθε η ώρα να λάμψεις αυτές τις γιορτές ακόμα και αν είσαι μόνο με την οικογένεια σου! Γιατί Χριστούγεννα σημαίνει να βρίσκεσαι με τα αγαπημένα σου πρόσωπα! Χρόνια πολλά!