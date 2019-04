Δεν είναι μυστικό πλέον ότι το στυλ των 90s επιστρέφει δυναμικά για αυτό και η Στεφανία Φραγκίστα δημιούργησε τη νέα συλλογή Too Funky που δύσκολα θα μπορέσουμε να αντισταθούμε αφού πήρε έμπνευση από τις γραμμές των μαγιό και τα top models που κυριαρχούσαν τις σκανδαλώδεις δεκαετίες της μόδας και του lifestyle, δημιούργησε μια πραγματικά καυτή συλλογή μαγιό και beachwear σε 80s και 90s mood.

Πρόκειται για την πιο ολοκληρωμένη συλλογή της Στεφανίας, που φέτος μάλιστα συμπληρώνει 10 χρόνια στο χώρο της μόδας, εδραιώνοντας τον τίτλο της ως fitting expert στα μαγιό.

Ρίγες και polka dots εναλλάσσονται με ιδιαίτερα prints και color blocks συνθέτοντας ένα μεθυστικό κοκτέιλ με έντονα ρετρό στοιχεία. Η συλλογή αποθεώνει το sporty chic look των 90s, όπου κυριαρχούσαν τα αθλητικά μπουστάκια, τα one-piece με βαθιά πλάτη και τα high-cuts, ενώ τα ψηλόμεσα μπικίνι και τα φαρδιά bandeau –η απόλυτη τάση της φετινής σεζόν- διεκδικούν την πρώτη θέση στις προτιμήσεις των απανταχού fashionistas. Οι ολόσωμες δημιουργίες με περίτεχνα straps διαθέτουν “Wow” factor, τα one-shoulder μαγιό δίνουν για δεύτερη συνεχή χρονιά ηχηρό «παρών» ενώ τα κλασικά τριγωνάκια επανασυστήνονται με minimal γραμμές ή βολάν λεπτομέρειες. Οι μεταξένιες λύκρες κυριολεκτικά χαϊδεύουν το γυναικείο σώμα, ωστόσο πραγματική αίσθηση δημιουργούν τα βελουτέ, sponge και rib υφάσματα και οι υφάνσεις διπλής όψης με τα οποία δεν διστάζει να πειραματιστεί η ανήσυχη σχεδιάστρια, που αναζητά πάντα την τελειότητα. Φυσικά η συλλογή συμπληρώνεται από τις beachwear προτάσεις, που μπορούν να φορεθούν day to night για laid back summer looks.