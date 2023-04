Έχουν περάσει τρία χρόνια από την κυκλοφορία του τρίτου μέρους του franchise Bad Boys, Bad Boys for Life, και μέχρι πριν από λίγο καιρό, υπήρχαν πενιχρές ενημερώσεις σχετικά με την τέταρτη ταινία. Αλλά μετά από αβέβαια χρονοδιαγράμματα και καθυστερήσεις το Bad Boys 4 επιτέλους έρχεται με τους Will Smith και Martin Lawrence να επιβεβαιώνουν επίσημα την επιστροφή τους στην ταινία.

Αν και ελάχιστες έως καθόλου πληροφορίες έχουν αποκαλυφθεί για την ιστορία και το καστ της ταινίας, οι φήμες λένε ότι ο 50χρονος ηθοποιός Έρικ Ντέιν, ο οποίος έχει παίξει ανταγωνιστικούς ρόλους σε πολλά πρότζεκτ, ετοιμάζεται να πρωταγωνιστήσει ως ο κακός στο Bad Boys 4.

Δημοφιλής για τον ρόλο του Dr. Mark Sloan στο Grey’s Anatomy του ABC, ο Eric Dane φέρεται να φτάσει στην τέταρτη ταινία του Bad Boys ως σημαντικός κακός χαρακτήρας.

Στο X-Men: The Last Stand (2006) του Brett Ratner, ο Dane υποδύθηκε τον ρόλο που ονομάζεται Jamie Madrox, γνωστός και ως Multiple Man. Πρόσφατα ανέλαβε δεύτερο ρόλο στο δράμα του HBO του Sam Levinson, Euphoria, όπου μπήκε στη θέση του αυστηρού και βάναυσου πατέρα του Nate Jacobs (Jacob Elordi), Cal Jacobs. Ο Dane έπαιξε επίσης τον κακό στο δράμα του 2022 υπό την ηγεσία της Abigail Cowen με τίτλο Redeeming Love. Έτσι, είναι ασφαλές να πούμε ότι θα ταίριαζε εύκολα ως ο κακός στην ταινία του Will Smith.

Ωστόσο, ο ρόλος του Dane στην ταινία δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα, επομένως η φήμη πρέπει να ληφθεί με λίγο αλατοπίπερο.