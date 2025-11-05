Αν αγαπάς τα μεξικάνικα πιάτα, αυτή η συνταγή για φαχίτας με κιμά βοδινού θα γίνει η νέα σου αγαπημένη. Ζουμερός κιμάς, γλυκό καλαμπόκι, πιπεριές και μυρωδάτα μπαχαρικά τυλίγονται σε μαλακές τορτίγιες και δημιουργούν ένα φαγητό ιδανικό για όλη την οικογένεια!

Υλικά

400–500 γρ. κιμά βοδινού

1 μεσαίο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

1 μεγάλη πιπεριά (όποιο χρώμα προτιμάς), κομμένη σε κομμάτια περίπου 1,5 εκ.

2 κ.σ. μείγμα για φαχίτας (από έτοιμο φακελάκι)

1 κονσέρβα (400 γρ.) κόκκινα φασόλια με το ζουμί τους

150 γρ. καλαμπόκι (κατεψυγμένο ή φρέσκο)

2 κ.σ. κέτσαπ

8 μαλακές τορτίγιες

1 μικρό iceberg μαρούλι, ψιλοκομμένο

200 ml ξινή κρέμα (sour cream)

φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση

Σε ένα μεγάλο τηγάνι ή κατσαρόλα βάλε τον κιμά, το κρεμμύδι και την πιπεριά. Τσιγάρισέ τα για περίπου 5 λεπτά σε μέτρια προς δυνατή φωτιά, ανακατεύοντας συνεχώς για να διαλυθεί ο κιμάς. (Δεν χρειάζεται λάδι εκτός αν ο κιμάς είναι πολύ άπαχος.) Πρόσθεσε το μείγμα για φαχίτας και άφθονο φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Ανακάτεψε καλά και μαγείρεψε για 1 λεπτό ακόμη ώστε να βγουν τα αρώματα των μπαχαρικών. Ρίξε μέσα τα φασόλια με το ζουμί τους, το καλαμπόκι και την κέτσαπ. Μαγείρεψε για 3–4 λεπτά, ανακατεύοντας συχνά, μέχρι να δέσει το μείγμα και να ζεσταθεί καλά. Ζέστανε τις τορτίγιες σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας (στο τηγάνι ή στο φούρνο μικροκυμάτων). Για το σερβίρισμα, βάλε λίγα φύλλα μαρουλιού πάνω σε κάθε τορτίγια, πρόσθεσε από πάνω μερικές κουταλιές από το μείγμα του κιμά και μια κουταλιά ξινή κρέμα. Τύλιξε και… απόλαυσε!

Μικρό tip: Αν θέλεις, μπορείς να προσθέσεις λίγο τριμμένο τυρί ή φρέσκο κόλιανδρο για extra γεύση.

Καλή απόλαυση!