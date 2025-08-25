Η φανουρόπιτα είναι από τα πιο αγαπημένα γλυκίσματα της παράδοσής μας, συνδεδεμένη με τον Άγιο Φανούριο, που γιορτάζει στις 27 Αυγούστου. Την ετοιμάζουμε για να «φανερωθεί» κάτι που ψάχνουμε, για να έρθει τύχη στο σπίτι ή απλώς για να τιμήσουμε τη μνήμη του Αγίου. Το ωραίο είναι ότι φτιάχνεται νηστίσιμη, αρωματική και με απλά υλικά που όλοι έχουμε στο σπίτι. Η παράδοση λέει ότι πρέπει να έχει 7 ή 9 υλικά, γιατί αυτοί οι αριθμοί θεωρούνται ευλογημένοι. Εδώ σου προτείνω μια κλασική εκδοχή με 9 υλικά, που βγαίνει αφράτη και μοσχομυρίζει κανέλα και πορτοκάλι.

Υλικά

1 ποτήρι ελαιόλαδο

1 ποτήρι ζάχαρη

2 ποτήρια χυμό πορτοκαλιού

1 κ.γ. σόδα μαγειρική (λιωμένη μέσα στον χυμό πορτοκαλιού)

1 κ.γ. κανέλα

1/2 κ.γ. γαρύφαλλο

1 φλιτζάνι σταφίδες

1 φλιτζάνι καρύδια ψιλοκομμένα

4 ποτήρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του

Εκτέλεση

Σε ένα μεγάλο μπολ ανακατεύεις το ελαιόλαδο με τη ζάχαρη μέχρι να λιώσει καλά. Προσθέτεις τον χυμό πορτοκαλιού με τη σόδα και συνεχίζεις το ανακάτεμα. Ρίχνεις την κανέλα και το γαρύφαλλο για να μοσχοβολήσει το μείγμα. Προσθέτεις τις σταφίδες και τα καρύδια. Σταδιακά ενσωματώνεις το αλεύρι μέχρι να έχεις ένα παχύρευστο, ομοιόμορφο μείγμα. Λαδώνεις ένα ταψί, αδειάζεις το μείγμα και ψήνεις σε προθερμασμένο φούρνο, στους 180°C, για 45-50 λεπτά μέχρι να ροδίσει.

Χρόνια πολλά και καλή απόλαυση!