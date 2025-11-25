Αν έχεις όρεξη για κάτι εύκολο, ζεστό και… λίγο διαφορετικό, αυτά τα βουτυράτα φασόλια είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Είναι ένα πιάτο γεμάτο γεύση, χάρη στον συνδυασμό ginger, miso και lime, ενώ η κρεμώδης υφή του κάνει κάθε κουταλιά πραγματικά παρηγορητική. Ιδανικό για ένα γρήγορο μεσημεριανό ή για εκείνα τα απογεύματα που θέλεις κάτι νόστιμο χωρίς πολύ κόπο.

Υλικά

Μια πινελιά ελαιόλαδο

1 κ.σ. πάστα τζίντζερ

1 κ.σ. πάστα σκόρδου

1 κ.γλ. αποξηραμένες νιφάδες κόκκινης πιπεριάς

2 φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα

1 βάζο 570 g φασόλια butter beans σε αλατισμένο νερό

1 κ.σ. σάλτσα σόγιας

1 κ.γλ. fish sauce

1 κ.σ. λευκό miso

2 κ.σ. crème fraîche

Χυμός από ½ λάιμ

Λάδι τσίλι για το τελείωμα

Φρυγανισμένο προζυμένιο ψωμί (προαιρετικά)

Εκτέλεση

Σε ένα μεγάλο τηγάνι, ζέστανε λίγο ελαιόλαδο σε μέτρια–υψηλή θερμοκρασία. Πρόσθεσε την πάστα τζίντζερ, την πάστα σκόρδου, τις νιφάδες κόκκινης πιπεριάς και το μισό από τα φρέσκα κρεμμυδάκια. Άφησέ τα να σοταριστούν για περίπου 1 λεπτό, μέχρι να αρχίσουν να μοσχομυρίζουν.

Ρίξε μέσα τα butter beans μαζί με το υγρό από το βάζο τους και ανακάτεψε καλά.

Πρόσθεσε τη σάλτσα σόγιας, το fish sauce και το λευκό miso. Ανακάτεψε ξανά ώστε να ενωθούν όλα και βεβαιώσου πως τα φασόλια είναι ελαφρώς καλυμμένα με υγρό. Αν χρειαστεί, πρόσθεσε λίγο νερό.

Άφησέ τα να βράσουν σε δυνατή φωτιά για 5 λεπτά. Έπειτα, ρίξε μέσα το crème fraîche και τον χυμό λάιμ. Ανακάτεψε καλά και κατέβασε το τηγάνι από τη φωτιά.

Σέρβιρε τα φασόλια με το υπόλοιπο φρέσκο κρεμμυδάκι από πάνω και μια γενναία δόση λάδι τσίλι. Αν θέλεις να το απογειώσεις, πρόσθεσε και μια φέτα φρυγανισμένο προζυμένιο ψωμί στο πλάι.

Καλή απόλαυση!