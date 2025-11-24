Αν υπάρχει ένα πιάτο που μπορεί να σε ταξιδέψει κατευθείαν σε μια παραλία στο Μεξικό χωρίς εισιτήριο, αυτά είναι τα fish tacos. Λαχταριστά, ζωντανά, με τέλειες υφές και φρέσκες γεύσεις. Και το καλύτερο; Δεν χρειάζεται να είσαι master chef για να τα φτιάξεις. Με λίγη οργάνωση και ακόμα λιγότερη ώρα, έχεις μπροστά σου ένα πιάτο που θα γίνει αγαπημένη σου συνήθεια.

Υλικά

Για τα γρήγορα τουρσί κρεμμύδια

1 μικρό κόκκινο κρεμμύδι, κομμένο σε μισοφέγγαρα

Χυμός από 2 λάιμ

Για τη hot sauce

125g μαγιονέζα

2 κ.γ. gochujang ή άλλη καυτερή σάλτσα

Για τη relish καλαμπόκι

1 κονσέρβα καλαμπόκι (198g), στραγγισμένο

1 κόκκινη καυτερή πιπερίτσα, ψιλοκομμένη

3 κ.σ. φρέσκο κόλιανδρο, ψιλοκομμένο

Αλάτι



Για τα fish tacos

4 φιλέτα λευκό ψάρι (hake, haddock κ.λπ.), συνολικά 750–900g

1 κ.γ. κύμινο

½ κ.γ. πάπρικα

1 κ.γ. ανθός αλατιού

1 σκελίδα σκόρδο, τριμμένη

2 κ.σ. ελαιόλαδο

8 corn tortillas



Για το σερβίρισμα

2 ώριμα αβοκάντο

Χυμός από 1 λάιμ + 2 λάιμ σε κομμάτια

Φύλλα σαλάτας της επιλογής σου

1–2 κ.σ. ψιλοκομμένο κόλιανδρο



Εκτέλεση

Προθερμαίνεις τον φούρνο στους 220°C (ή 200°C με αέρα). Πριν ασχοληθείς με τα ψάρια, ετοιμάζεις τις συνοδευτικές νοστιμιές.

1. Γρήγορο τουρσί κρεμμύδι

Ρίχνεις το κρεμμύδι σε μπολ, το καλύπτεις με τον χυμό λάιμ και το ανακατεύεις. Αν μπορείς, κάν’ το από πριν – μέχρι και μία μέρα. Αλλά και 20 λεπτά κάνουν δουλειά.

2. Η καυτερή σάλτσα

Ανακατεύεις μαγιονέζα και gochujang. Τόσο απλά.

3. Η δροσερή relish καλαμπόκι

Καλαμπόκι, πιπερίτσα, κόλιανδρος και λίγο αλάτι. Ανακάτεψε καλά και άφησέ το στην άκρη.

4. Το ψάρι

Κόβεις τα φιλέτα κατά μήκος, ώστε να σχηματιστούν μακριές λωρίδες. Τα απλώνεις σε ρηχό ταψί.

Ανακατεύεις κύμινο, πάπρικα και αλάτι και τα πασπαλίζεις πάνω. Σε άλλο μπολάκι, ανακατεύεις σκόρδο και ελαιόλαδο και περιχύνεις τα φιλέτα.

Ψήνεις για 8–10 λεπτά μέχρι να είναι μόλις ψημένα.

Σβήνεις τον φούρνο και βάζεις μέσα τις tortillas να ζεσταθούν με την υπόλοιπη θερμότητα.

5. Το αβοκάντο

Το καθαρίζεις, το κόβεις σε φέτες και το ραντίζεις με λάιμ για να μείνει φρέσκο και πράσινο.

Σερβίρισμα – ο αγαπημένος μου τρόπος

Βάζεις τα φιλέτα σε πιατέλα πάνω σε λίγα φύλλα σαλάτας, ρίχνεις από πάνω λίγο κόλιανδρο και το πας στο τραπέζι.

Γύρω-γύρω στήνεις τα μπολ:

τα τουρσί κρεμμύδια (στραγγισμένα),

η relish,

η καυτερή σάλτσα,

το αβοκάντο,

οι ζεστές tortillas,

και φυσικά τα απαραίτητα wedges λάιμ.



Από εκεί και πέρα… ο καθένας φτιάχνει το δικό του όνειρο μέσα σε μια tortilla. Και ναι, βάλε χαρτοπετσέτες. Πολλές.

Καλή απόλαυση!