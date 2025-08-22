Αν το καλοκαίρι είχε γεύση, σίγουρα θα ήταν κάπου ανάμεσα στη φρεσκάδα του λεμονιού και τη γλύκα της ώριμης φράουλας. Κι αυτή η χειροποίητη φραουλολεμονάδα είναι ακριβώς αυτό: το πιο αρωματικό, φυσικό και εντυπωσιακό ρόφημα για τις ζεστές μέρες – ιδανική για brunch, καλοκαιρινά πάρτι στον κήπο ή απλώς για να ανανεώσεις τη μέρα σου με μια γουλιά φρουτένιας δροσιάς.

Υλικά

Για το σιρόπι φράουλας & λεμονιού

450 γρ. ώριμες φράουλες, συν λίγες επιπλέον για το σερβίρισμα

5 ακέρωτα (ακέρωτα = χωρίς κερί) λεμόνια

350 γρ. ζάχαρη κρυσταλλική (λευκή)

Για το σερβίρισμα

1 λίτρο ανθρακούχο νερό (ή κατά προτίμηση)

πάγος

2 λεμόνια σε φέτες

φύλλα φρέσκου δυόσμου

Εκτέλεση

Ετοιμάζουμε τις φράουλες από την προηγούμενη μέρα:

Αφαιρούμε το κοτσάνι από τις φράουλες και τις κόβουμε σε λεπτές φέτες μέσα σε ένα μπολ. Προσθέτουμε τον χυμό από 1 λεμόνι και 100 γρ. ζάχαρη. Ανακατεύουμε καλά, σκεπάζουμε και αφήνουμε σε θερμοκρασία δωματίου όλο το βράδυ. Αυτό επιτρέπει στη ζάχαρη και το λεμόνι να «τραβήξουν» τους χυμούς από τις φράουλες, δημιουργώντας ένα φυσικό, αρωματικό σιρόπι. Την επόμενη μέρα:

Σουρώνουμε τις φράουλες μέσα από λεπτό σουρωτήρι και κρατάμε τον ζουμάκι τους σε καθαρό μπολ. (Τις φράουλες μπορείς να τις κρατήσεις για γιαούρτι ή παγωτό!) Ετοιμάζουμε το σιρόπι λεμονιού:

Σε μια κατσαρόλα ρίχνουμε τα υπόλοιπα 250 γρ. ζάχαρη, 500 ml νερό και τις φλούδες από 4 λεμόνια που έχουμε κόψει προσεκτικά σε λωρίδες. Ζεσταίνουμε σε μέτρια φωτιά μέχρι να λιώσει η ζάχαρη και μόλις πάρει βράση, σιγοβράζουμε για 3 λεπτά ώστε να δέσει ελαφρώς το σιρόπι. Αποσύρουμε από τη φωτιά και αφήνουμε να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου. Προσθέτουμε τον χυμό λεμονιού:

Στύβουμε τα 4 λεμόνια από τα οποία πήραμε τη φλούδα και κρατάμε τον χυμό στην άκρη. Συνθέτουμε τη λεμονάδα:

Σουρώνουμε το σιρόπι λεμονιού μέσα στο μπολ με το σιρόπι από τις φράουλες, προσθέτουμε και τον φρέσκο χυμό λεμονιού και ανακατεύουμε καλά. Η βάση μας είναι έτοιμη! Σερβίρισμα:

Ρίχνουμε τη βάση σε μια μεγάλη κανάτα, προσθέτουμε ανθρακούχο νερό (ανάλογα με το πόσο έντονη ή απαλή τη θέλουμε), πάγο, φέτες λεμονιού, λίγες φρέσκες φράουλες και φύλλα δυόσμου.

Έξτρα συμβουλή:

Αν θέλεις να κάνεις τη λεμονάδα ακόμα πιο ξεχωριστή, πρόσθεσε λίγο ροδόνερο ή λίγες σταγόνες εκχύλισμα βανίλιας στο σιρόπι. Εναλλακτικά, μπορείς να τη σερβίρεις με λευκό κρασί ή prosecco για μια πιο «ενήλικη» εκδοχή.

Καλή απόλαυση!