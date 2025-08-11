Ξέχνα ό,τι ήξερες για τις φρουτοσαλάτες. Αυτή η φρουτοσαλάτα δεν είναι άλλη μια βαρετή μίξη μήλου-μπανάνας-πορτοκαλιού και πολλών ακόμα. Είναι μια δροσερή, ντελικάτη και λίγο… ξελογιάστρα εκδοχή, που έρχεται με αρωματικό σιρόπι μέντας και κάνει κάθε κουταλιά να μοιάζει με καλοκαιρινή ανάσα. Ναι, είναι τόσο φρέσκια. Και το καλύτερο; Γίνεται πανεύκολα.

Υλικά για 2 μερίδες:

Για τη σαλάτα:

1 φλιτζάνι φράουλες σε φέτες

1 ακτινίδιο κομμένο σε φέτες

1 ροδάκινο ή νεκταρίνι σε κύβους

½ μάνγκο σε κύβους

1 χούφτα σταφύλια (χωρίς κουκούτσια)

½ μπανάνα σε ροδέλες (προαιρετικά)

Για το σιρόπι μέντας:

½ φλιτζάνι νερό

2 κουταλιές μέλι ή ζάχαρη

8-10 φύλλα φρέσκιας μέντας

1 κουταλάκι χυμό λεμονιού ή lime

Για το σερβίρισμα:

Ξύσμα lime ή λεμονιού

Γιαούρτι ή παγωτό βανίλια (αν θέλεις να το απογειώσεις)

Εκτέλεση:

Φτιάξε το σιρόπι μέντας: Σε μικρό κατσαρολάκι, βάλε το νερό, το μέλι και τα φύλλα μέντας. Άφησέ τα να σιγοβράσουν για 4-5 λεπτά. Πρόσθεσε το χυμό λεμονιού, σβήσε τη φωτιά και άφησέ το να κρυώσει. Σούρωσέ το και βάλ’ το στο ψυγείο. Ετοίμασε τα φρούτα: Πλύνε τα καλά, κόψ’ τα σε κομψά κομμάτια (μην τα παρασκοτώνεις!) και βάλε τα σε ένα μεγάλο μπολ. Ράντισε με το σιρόπι: Ανακάτεψε απαλά και άφησε τη φρουτοσαλάτα να “μαριναριστεί” στο ψυγείο για 10-15 λεπτά. Θα δεις διαφορά! Σερβίρεις με στυλ: Σε μπολ ή ποτήρι παγωτού, με μια κουταλιά γιαούρτι ή παγωτό, λίγο ξύσμα lime και – γιατί όχι; – ένα φυλλαράκι μέντας για το εφέ.

Αν θες να εντυπωσιάσεις χωρίς να μαγειρέψεις, αυτό είναι το απόλυτο trick. Και μεταξύ μας; Είναι τόσο φρέσκια και ελαφριά που δεν θα σε βαραίνει ποτέ – ούτε στο στομάχι ούτε στη συνείδηση.