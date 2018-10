Ο χειμώνας είναι ήδη εδώ, αυτό είναι το μήνυμα που θέλει να μας περάσει το White Walker by Johnnie Walker, που έρχεται πέρα από το Τείχος και στέκεται αγέρωχο ενάντια στον πιο βαρύ χειμώνα, παρουσιάστηκε σε “Πρώτη Προβολή” σε ένα εντυπωσιακό event που πραγματοποιήθηκε στη Γκαλερί Ζουμπουλάκη, στα Πετράλωνα, τη Δευτέρα το βράδυ.

Ο εντυπωσιακός σχεδιασμός της φιάλης, σε αποχρώσεις του μπλε και του λευκού, φέρει στοιχεία από τον Παγωμένο Βορρά, ενώ ο εμβληματικός Περιπατητής απεικονίζεται στη φιάλη με πανοπλία, ώστε να ταιριάζει με τις τάξεις των δυνάμεων του Night King. Χρησιμοποιώντας μία τεχνολογία μελανιών που είναι ευαίσθητα στην εναλλαγή θερμοκρασιών, η φιάλη μόλις παγώσει αποκαλύπτει ένα μήνυμα που περιμένουν με μεγάλη ανυπομονησία οι θαυμαστές της σειράς: “Winter is Here”. Το White Walker by Johnnie Walker είναι εμπνευσμένο από τους αινιγματικούς και τρομακτικούς χαρακτήρες της επιτυχημένης σειράς Game of Thrones, τους White Walkers και έρχεται για να το απολαύσουν οι φανατικοί θαυμαστές της σειράς και όχι μόνο, καθώς κορυφώνεται η προσμονή για την 8η και τελευταία σεζόν.

Ο Ανδρέας Αστρακάς, γνωστός για τα απίθανα κοκτέιλς του στο Okio στον Πειραιά εμπνέεται από το υπέροχο και παγωμένο White Walker by Johnnie Walker και δημιουργεί το δικό του κοκτέιλ με τίτλο Ice Pearl.

Υλικά

25 ml Σιρόπι μελιού αρωματισμένο με βανίλια

3 dashes Bitters δαμάσκηνου

60 ml White Walker by Johnnie Walker

Top up ginger beer

Δοκίμασε το και εσύ και πραγματικά δώσε νόημα στη νύχτα σου.

Την βραδιά παρουσίασης του White Walker by Johnnie Walker πλαισίωσαν σύντομες ομιλίες από την ομάδα της Diageo και γευστική δοκιμή του ολοκαίνουριου αυτού blend που δημιουργήθηκε από τον whisky expert George Harper, σε συνεργασία με την ομάδα εξειδικευμένων blenders του Johnnie Walker. Είναι ένα whisky που σερβίρεται παγωμένο, κατευθείαν από την κατάψυξη, αντιπροσωπεύοντας την ψυχρή παρουσία των White Walkers. Οι καλεσμένοι πέρα από το neat serve, είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν δύο ξεχωριστά cocktails. Την έκπληξη αυτή απόλαυσαν πρώτοι οι καλεσμένοι, καθώς οι φιάλες για την βραδιά και μόνο, είχαν εγκλωβιστεί σε κύβους πάγου. To White Walker by Johnnie Walker έχει νότες καραμέλας και βανίλιας, φρέσκων κόκκινων μούρων και μια αίσθηση φρούτων οπωρώνων, ενώ στην καρδιά του βρίσκονται τα single malt whiskies Cardhu και Clynelish.

Για τη δημιουργία του White Walker, o blender George Harper, που είχε ως σημείο αναφοράς τον “Παγωμένο Βορρά”, σημείωσε: «Τα whiskies από το Clynelish έχουν περάσει μεγάλους σε διάρκεια σκωτσέζικους χειμώνες, οι οποίοι στην πραγματικότητα δε διαφέρουν και τόσο από τις μακρές περιόδους παγωνιάς που βιώνουν τα μέλη του “Night’s Watch” που βρίσκονται βόρεια του “Τείχους”, στη σειρά Game of Thrones®. Για τον λόγο αυτό, το Clynelish ήταν το ιδανικότερο σημείο για να ξεκινήσει η δημιουργία αυτού του μοναδικού whisky». Tο White Walker by Johnnie Walker είναι ήδη διαθέσιμο στην Ελλάδα σε περιορισμένο αριθμό φιαλών και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.