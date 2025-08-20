Όταν ο καιρός ζεσταίνει και η διάθεση απαιτεί κάτι δροσερό, ελαφρύ και γεμάτο γεύση, η σάλσα φρέσκα είναι η ιδανική επιλογή. Αυτή η κλασική μεξικάνικη σάλτσα, γνωστή και ως pico de gallo, είναι απλή στην παρασκευή της, αλλά προσφέρει μια έκρηξη φρεσκάδας σε κάθε μπουκιά. Είναι η τέλεια συνοδεία για τα αγαπημένα σας tortilla chips, αλλά και μια υπέροχη προσθήκη σε τάκος, φαχίτας ή ακόμα και ψητό κοτόπουλο.

Το μυστικό της επιτυχίας βρίσκεται στα φρέσκα, ποιοτικά υλικά και την απλότητα της εκτέλεσης. Ξεχάστε τις έτοιμες σάλτσες του εμπορίου – η σπιτική σάλσα φρέσκα είναι ασύγκριτη!

Υλικά:

Για να φτιάξετε αυτή τη γευστική σάλτσα, θα χρειαστείτε τα εξής:

3 ντομάτες βελανίδια (ή plum tomatoes), ψιλοκομμένες

½ κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

1 φρέσκια πιπεριά χαλαπένιο (jalapeño), ψιλοκομμένη (αν θέλετε λιγότερο πικάντικο, αφαιρέστε τους σπόρους και τις μεμβράνες)

10 κλωνάρια φρέσκο κόλιανδρο, ψιλοκομμένο

Χυμός από ½ λάιμ

½ κουταλάκι του γλυκού νιφάδες θαλασσινού αλατιού

Tortilla chips, για το σερβίρισμα

Εκτέλεση:

Η προετοιμασία της σάλτσας φρέσκα είναι τόσο εύκολη που θα γίνει η νέα σας αγαπημένη συνήθεια:

Σε ένα μεγάλο μπολ, προσθέστε τις ψιλοκομμένες ντομάτες, το κρεμμύδι, την πιπεριά χαλαπένιο και τον κόλιανδρο. Ανακατέψτε καλά όλα τα υλικά μέχρι να ομογενοποιηθούν. Προσθέστε τον χυμό λάιμ και το αλάτι. Ανακατέψτε ξανά, διασφαλίζοντας ότι όλα τα υλικά έχουν αναμειχθεί με τα υγρά. Βάλτε το μπολ στο ψυγείο και αφήστε τη σάλτσα να παγώσει για περίπου 15 λεπτά. Αυτό το σύντομο διάστημα στο ψυγείο επιτρέπει στις γεύσεις να δέσουν και να αναδειχθούν ακόμα καλύτερα. Σερβίρετε τη δροσερή σάλτσα φρέσκα με άφθονα tortilla chips και απολαύστε!

Αυτή η συνταγή είναι μια απόδειξη ότι τα πιο απλά πιάτα μπορούν να είναι και τα πιο γευστικά. Η φρεσκάδα των υλικών σε συνδυασμό με την πικάντικη νότα του χαλαπένιο και την οξύτητα του λάιμ δημιουργούν μια τέλεια ισορροπία γεύσεων. Καλή σας απόλαυση!