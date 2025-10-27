Φτιάξε τα πιο τρομακτικά (και χαριτωμένα) Franken-cupcakes για το Halloween

Αν θέλεις να εντυπωσιάσεις τα «μικρά τερατάκια» σου φέτος στο Halloween, αυτές οι λαχταριστές cupcakes-φατσούλες του Φρανκενστάιν είναι ό,τι πρέπει! Μπορείς μάλιστα να ζητήσεις τη βοήθεια των παιδιών για τη διακόσμηση – θα το απολαύσουν όσο κι εσύ!

Υλικά

Για τα cupcakes

125 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

25 γρ. κακάο

1½ κ.γ. μπέικιν πάουντερ

150 γρ. ζάχαρη

150 γρ. ανάλατο βούτυρο (σε θερμοκρασία δωματίου)

1 αυγό

8 κ.σ. γάλα

Για την επικάλυψη (βουτυρόκρεμα)

125 γρ. ανάλατο βούτυρο (μαλακό)

250 γρ. ζάχαρη άχνη (κοσκινισμένη)

1 κ.σ. γάλα

1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

πράσινο χρώμα ζαχαροπλαστικής (πάστα)

κόκκινο χρώμα ζαχαροπλαστικής (πάστα)

Για τη διακόσμηση

βρώσιμα ματάκια (candy eyes)

σοκολατένια τριμμένα στικς ή sprinkles

τρίμματα από σοκολάτα Flake

μαλακές γλυφιτζούρες μαύρης γλυκόριζας

Εκτέλεση

Προθέρμανε τον φούρνο στους 180°C και φόρτωσε μια φόρμα για muffins με 9 χάρτινες θήκες. Ανάμειξε το αλεύρι, το κακάο και το μπέικιν πάουντερ. Πρόσθεσε τη ζάχαρη και το βούτυρο και χτύπησέ τα καλά μέχρι να ενωθούν. Ρίξε το αυγό και το γάλα και χτύπησε μέχρι να έχεις ένα παχύρρευστο, λείο μείγμα.

Μοίρασε το μείγμα στις θήκες και ψήσε για 20-25 λεπτά, μέχρι να φουσκώσουν και να βγαίνει καθαρό το μαχαίρι από το κέντρο. Άφησέ τα να κρυώσουν.

Για τη βουτυρόκρεμα

Χτύπησε το βούτυρο μέχρι να αφρατέψει. Πρόσθεσε σιγά σιγά την άχνη και συνέχισε το χτύπημα μέχρι να γίνει λείο και αφράτο μείγμα. Ρίξε το γάλα και τη βανίλια και χτύπησε ξανά. Χώρισε 1 κουταλιά από την κρέμα για να τη βάψεις κόκκινη. Την υπόλοιπη χρωμάτισέ τη πράσινη (με λίγο κόκκινο αν θέλεις πιο “λαδί” απόχρωση). Άπλωσε μία κουταλιά πράσινη βουτυρόκρεμα πάνω σε κάθε cupcake και δώσε της σχήμα με σπάτουλα.

Η πιο διασκεδαστική διακόσμηση

Πρόσθεσε ματάκια, κομμάτια από γλυκόριζα για τα μαλλιά, τρίμματα σοκολάτας και sprinkles για υφή. Με ένα ξυλάκι βουτηγμένο στην κόκκινη βουτυρόκρεμα, σχεδίασε «ραφές» για την τέλεια… Frankenstein φάτσα!

Ένα δημιουργικό και γευστικό project που θα ξετρελάνει μικρούς και μεγάλους στο Halloween!

Καλή απόλαυση!