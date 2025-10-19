Έχεις στο σπίτι έναν μικρό θαυμαστή του CBeebies; Τότε αυτή η τούρτα «Love Monster» θα τον ξετρελάνει! Μην αγχωθείς από τα βήματα – είναι όλα απλά και μπορείς να βάλεις και τα παιδιά να βοηθήσουν.

Για το παντεσπάνι

Για την κρέμα βουτύρου

Για τη διακόσμηση

Ψήσε τα παντεσπάνια.

Προθέρμανε τον φούρνο στους 180°C (160°C αέρα) και βούτυρωσε/στρώσε δύο ταψιά 20 εκ. Χτύπησε βούτυρο και ζάχαρη μέχρι να αφρατέψουν. Σε μπολ ανακάτεψε αυγά και βανίλια και πρόσθεσέ τα σταδιακά στο βούτυρο. Κόσκινε το αλεύρι και ανακάτεψε απαλά. Μοίρασε στα ταψιά και ψήσε για περίπου 30’ μέχρι να βγει καθαρό το μαχαίρι. Άφησέ τα να κρυώσουν 5–10’ και ξεφορμάρισε.

Ετοίμασε την κρέμα βουτύρου.

Χτύπησε καλά το βούτυρο μέχρι να γίνει πολύ ανοιχτόχρωμο. Πρόσθεσε λίγη-λίγη την άχνη, έπειτα τη βανίλια. Αν χρειαστεί, ρίξε μια σταγόνα νερό. Χρωμάτισε με τα τζελ μέχρι να φτάσεις την επιθυμητή απόχρωση. Σκέπασε και άφησε να σταθεί (ιδανικά όλη νύχτα).

Δώσε σχήμα.

Ισιώσε τις επιφάνειες με πριονωτό μαχαίρι, άλειψε λίγη κρέμα ανάμεσα (και μαρμελάδα αν θέλεις), φτιάχνοντας και «τείχος» κρέμας στην άκρη για να μη χυθεί. Στοίβαξε και κόψε το κέικ στο σχήμα του Love Monster. Φύλαξε τα κομμάτια για χέρια και αυτιά και στερέωσέ τα με κρέμα. Κάλυψε όλο το κέικ με ένα λεπτό στρώμα κρέμας για να «κλειδώσεις» τα ψίχουλα και βάλε στο ψυγείο 20’.

Κάνε το «τριχωτό».

Άπλωσε γενναία στρώση κρέμας και με το πίσω μέρος του κουταλιού τράβα μικρές αιχμές για να θυμίζει γούνα.

Διακόσμησε το πρόσωπο.

Άνοιξε λευκή ζαχαρόπαστα σε πάχος 5 χιλ., κόψε δύο κύκλους για μάτια (βάζοντας μεμβράνη από πάνω για πιο στρογγυλεμένες άκρες). Βάψε λίγο λευκό με «claret» για το στόμα και κόψε δύο λευκά τριγωνάκια για δόντια. Κόψε και μία γαλάζια καρδιά για το σώμα.