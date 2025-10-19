Έχεις στο σπίτι έναν μικρό θαυμαστή του CBeebies; Τότε αυτή η τούρτα «Love Monster» θα τον ξετρελάνει! Μην αγχωθείς από τα βήματα – είναι όλα απλά και μπορείς να βάλεις και τα παιδιά να βοηθήσουν.
Υλικά
Για το παντεσπάνι
- 250 γρ. βούτυρο με λίγο αλάτι (σε θερμοκρασία δωματίου) + έξτρα για το ταψί
- 250 γρ. ζάχαρη
- 5 μεσαία αυγά
- 1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας
- 250 γρ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του
- 2–3 κ.σ. μαρμελάδα (προαιρετικά)
Για την κρέμα βουτύρου
- 250 γρ. βούτυρο με λίγο αλάτι
- 500 γρ. ζάχαρη άχνη
- 1 κ.σ. εκχύλισμα βανίλιας
- ½ κ.γ. χρώμα τζελ «claret» (και λίγο έξτρα για διακόσμηση)
- ¼ κ.γ. χρώμα τζελ «terracotta»
Για τη διακόσμηση
- 250 γρ. ζαχαρόπαστα λευκή
- 250 γρ. ζαχαρόπαστα γαλάζια
- 250 γρ. ζαχαρόπαστα μαύρη
- 2 × 250 γρ. ζαχαρόπαστα ροδακινί
Εκτέλεση
- Ψήσε τα παντεσπάνια.
Προθέρμανε τον φούρνο στους 180°C (160°C αέρα) και βούτυρωσε/στρώσε δύο ταψιά 20 εκ. Χτύπησε βούτυρο και ζάχαρη μέχρι να αφρατέψουν. Σε μπολ ανακάτεψε αυγά και βανίλια και πρόσθεσέ τα σταδιακά στο βούτυρο. Κόσκινε το αλεύρι και ανακάτεψε απαλά. Μοίρασε στα ταψιά και ψήσε για περίπου 30’ μέχρι να βγει καθαρό το μαχαίρι. Άφησέ τα να κρυώσουν 5–10’ και ξεφορμάρισε.
- Ετοίμασε την κρέμα βουτύρου.
Χτύπησε καλά το βούτυρο μέχρι να γίνει πολύ ανοιχτόχρωμο. Πρόσθεσε λίγη-λίγη την άχνη, έπειτα τη βανίλια. Αν χρειαστεί, ρίξε μια σταγόνα νερό. Χρωμάτισε με τα τζελ μέχρι να φτάσεις την επιθυμητή απόχρωση. Σκέπασε και άφησε να σταθεί (ιδανικά όλη νύχτα).
- Δώσε σχήμα.
Ισιώσε τις επιφάνειες με πριονωτό μαχαίρι, άλειψε λίγη κρέμα ανάμεσα (και μαρμελάδα αν θέλεις), φτιάχνοντας και «τείχος» κρέμας στην άκρη για να μη χυθεί. Στοίβαξε και κόψε το κέικ στο σχήμα του Love Monster. Φύλαξε τα κομμάτια για χέρια και αυτιά και στερέωσέ τα με κρέμα. Κάλυψε όλο το κέικ με ένα λεπτό στρώμα κρέμας για να «κλειδώσεις» τα ψίχουλα και βάλε στο ψυγείο 20’.
- Κάνε το «τριχωτό».
Άπλωσε γενναία στρώση κρέμας και με το πίσω μέρος του κουταλιού τράβα μικρές αιχμές για να θυμίζει γούνα.
- Διακόσμησε το πρόσωπο.
Άνοιξε λευκή ζαχαρόπαστα σε πάχος 5 χιλ., κόψε δύο κύκλους για μάτια (βάζοντας μεμβράνη από πάνω για πιο στρογγυλεμένες άκρες). Βάψε λίγο λευκό με «claret» για το στόμα και κόψε δύο λευκά τριγωνάκια για δόντια. Κόψε και μία γαλάζια καρδιά για το σώμα.
- Λεπτομέρειες.
Ρόλαρε μαύρη ζαχαρόπαστα σε λεπτές «τριχούλες» και σκόρπισέ τες στο σώμα. Φτιάξε δύο μαύρα «καρότα» για φρύδια και μικρούς κύκλους για τις κόρες. Μοντέλαρε ροδακινί ζαχαρόπαστα για χέρια και πόδια, προσθέτοντας μικρά λευκά νυχάκια με λίγη νερόκολλα.
Έτοιμο! Μια εντυπωσιακή τούρτα Love Monster που θα λατρέψει κάθε μικρός φαν του CBeebies.
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα Κατσαρού και λάτρης της γραφής. Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης, και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σας. Είστε έτοιμοι για αυτό το ταξίδι;
