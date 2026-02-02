Αν θες ένα φαγητό γρήγορο αλλά όχι βαρετό, ελαφρύ αλλά χορταστικό και με εκείνη τη νοστιμιά που θυμίζει Κυριακή χωρίς κόπο, τότε αυτή η συνταγή είναι ακριβώς αυτό που ψάχνεις. Τα πορτομπέλο έχουν χαρακτήρα από μόνα τους, οπότε με λίγα υλικά και σωστό ψήσιμο κάνεις θαύματα. Και ναι, το μπέικον είναι λίγο, όσο πρέπει, για να δώσει γεύση χωρίς ενοχές.

Υλικά

1 κουταλάκι του γλυκού ελαιόλαδο

2 μεγάλα πλακέ μανιτάρια πορτομπέλο περίπου 150 γρ συνολικά, καθαρισμένα με χαρτί κουζίνας και τα κοτσάνια ψιλοκομμένα

1 φρέσκο κρεμμυδάκι σε λεπτές φέτες

1 κλωνάρι σέλερι ψιλοκομμένο

1 medallion μπέικον περίπου 30 γρ σε κομμάτια

20 γρ φρέσκια τριμμένη φρυγανιά

30 γρ baby σπανάκι

1 ντομάτα κομμένη στη μέση

αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση

Προθερμαίνεις τον φούρνο στους 220 βαθμούς ή στους 200 στον αέρα. Παράλληλα ζεσταίνεις το ελαιόλαδο σε ένα μικρό τηγάνι σε μέτρια φωτιά και ρίχνεις τα κοτσάνια από τα μανιτάρια, το φρέσκο κρεμμυδάκι, το σέλερι και το μπέικον. Τα αφήνεις να μαλακώσουν για 1 με 2 λεπτά, χωρίς να τα παραψήσεις.

Στη συνέχεια προσθέτεις τη φρυγανιά και το σπανάκι, ανακατεύεις απαλά μέχρι να μαραθεί και αλατοπιπερώνεις. Δεν θέλει υπερβολές, τα υλικά έχουν ήδη τη δική τους ένταση.

Τοποθετείς τα μανιτάρια σε ταψί με την κοιλότητα προς τα πάνω και αλατοπιπερώνεις ελαφρά. Δίπλα βάζεις και τη ντομάτα, επίσης καρυκευμένη. Γεμίζεις τα μανιτάρια με το μείγμα και τα ψήνεις για 10 με 15 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν και να πάρουν ωραίο χρώμα.

Σερβίρεις ζεστά, με τη ντομάτα στο πλάι και χωρίς δεύτερη σκέψη. Είναι από αυτά τα πιάτα που λες γιατί δεν τα κάνω πιο συχνά.

Καλή απόλαυση!