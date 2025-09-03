Οι πατάτες φούρνου είναι από εκείνα τα πιάτα που ποτέ δεν απογοητεύουν. Τραγανές απέξω, αφράτες από μέσα και με μια πλούσια γέμιση, μπορούν να γίνουν το απόλυτο comfort food. Εδώ τις δοκιμάζουμε με καπνιστό ψάρι, τυρί και λίγη δόση από χρένο ή μουστάρδα για επιπλέον ένταση.

Υλικά

2 μεγάλες αλευρώδεις πατάτες (Maris Piper, King Edward ή Marfona)

ελαιόλαδο

θαλασσινό αλάτι

Για τη γέμιση με καπνιστό ψάρι

2 φιλέτα καπνιστού σκουμπριού ή πέστροφας

1 κ.σ. ψιλοκομμένος μαϊντανός ή σχοινόπρασο

2 χούφτες ώριμο τυρί τσένταρ, τριμμένο

1 κ.γ. καυτερό χρένο ή αγγλική μουστάρδα

2 μεγάλες κουταλιές βούτυρο

αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση

Ψήσιμο πατάτας

Προθέρμανε τον φούρνο στους 200°C. Πλύνε καλά τις πατάτες, σκούπισέ τες και τρύπησέ τες με ένα πιρούνι. Άλειψέ τες με λίγο ελαιόλαδο, πασπάλισε με θαλασσινό αλάτι και βάλε τις πατάτες απευθείας στη σχάρα του φούρνου. Ψήσε για 1¼ – 1½ ώρα μέχρι να γίνουν τραγανές απ’ έξω και μαλακές μέσα. Ετοιμασία γέμισης

Κόψε τις πατάτες στη μέση και άδειασε τη σάρκα τους σε ένα μπολ. Με το πιρούνι, λιώσε ελαφρά την πατάτα και πρόσθεσε το καπνιστό ψάρι σε νιφάδες, τα μυρωδικά, τα ¾ του τυριού, το χρένο ή τη μουστάρδα και το βούτυρο. Ανακάτεψε απαλά μέχρι να ενωθούν. Διόρθωσε με αλάτι και πιπέρι. Γέμισμα και ψήσιμο στο γκριλ

Γέμισε ξανά τις φλούδες με το μείγμα, τοποθέτησε σε ταψί και πασπάλισε με το υπόλοιπο τυρί. Βάλε κάτω από το γκριλ σε μέτρια-δυνατή θερμοκρασία μέχρι να λιώσει το τυρί και να πάρει χρυσαφί χρώμα.

Μια λιχουδιά που συνδυάζει το αφράτο της πατάτας, τη γεύση του καπνιστού ψαριού και το πλούσιο τυρί, ιδανική για δείπνο ή για να εντυπωσιάσεις τους φίλους σου.

Καλή απόλαυση!