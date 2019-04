Αυτή την Κυριακή 7 Απριλίου 2019, όλοι ξυπνάμε για τον ίδιο σκοπό και συντονιζόμαστε στο Let’s do it Greece, τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη εθελοντική δράση της χώρας. Φέτος, αποφασίζουμε να δράσουμε μαζί με την οικογένειά μας ή καλύτερα με αυτούς που θεωρούμε οικογένειά μας.

Όλοι αγαπάμε το περιβάλλον, γιατί είναι η μοναδική κληρονομιά μας. Έτσι, λοιπόν όπου κι αν βρισκόμαστε σηκώνουμε μανίκια και κάνουμε μια καλή πράξη: μαζεύουμε σκουπίδια σε παραλίες, βυθούς, ποτάμια, λίμνες, αναδασώνουμε, ομορφαίνουμε πάρκα, σχολεία και γειτονιές, συμμετέχοντας σε μία από τις εκατοντάδες δράσεις που οργανώνονται σε κάθε γωνιά της χώρας.

Παράλληλα, γινόμαστε όλοι πρεσβευτές του εθελοντισμού κατακλύζοντας τα social media με οικογενειακές selfies από την ώρα της δράσης, με τα hashtags #οικογένεια και #letsdoitgreece σε ένα μεγάλο Selfie Challenge!

Μπορείς κι εσύ να γίνεις πηγή έμπνευσης και να δώσεις λίγη από τη δύναμή σου είτε δηλώνοντας συμμετοχή σε μια ήδη οργανωμένη δράση ή δημιουργώντας τη δική σου στο www.letsdoitgreece.org.

Εσύ; Πιστεύεις στη δύναμη των ονείρων; Αν ναι, σε περιμένουμε στην παρέα μας για να φέρουμε μαζί μια μεγάλη, θετική αλλαγή!

Ραντεβού λοιπόν στις 7 Απριλίου φωνάζοντας δυνατά Let’s do it Greece!