Ο Γουίλ Σμιθ βρέθηκε στην εκπομπή «My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman», του Netflix και μίλησε για τα παιδικά του χρόνια. Η συνέντευξη γυρίστηκε πριν το συμβάν στα Οσκαρ 2022 με το χαστούκι του Σμιθ στον Κρις Ροκ.

Στην συνέντευξη μίλησε για την μητέρα του αλλά και χαρακτήρισε τον εαυτό του δειλό.

«Όταν ήμουν 9 χρονών, είδα τον πατέρα μου να χτυπάει τη μητέρα μου και δεν έκανα τίποτα. Και αυτό απλώς άφησε μια τραυματική εντύπωση για τον εαυτό μου, ως δειλό».

«Η ζωή είναι τόσο συναρπαστική για μένα αυτή τη στιγμή, γιατί μπορώ να προσεγγίσω τους ανθρώπους με διαφορετικό τρόπο από αυτόν με τον οποίο τους προσέγγιζα, κυρίως λόγω του πόνου μου».

Επίσης μίλησε και για το πόσο σημαντικό είναι να υπερασπίζεται κάποιος την οικογένεια του λέγοντας «ο υλικός κόσμος είναι εντελώς ανίκανος να συντηρήσει την ευτυχία μας».

