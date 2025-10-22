Ο Γρηγόρης Πετράκος έκανε μια άκρως ενδιαφέρουσα και… πολυσυζητημένη εμφάνιση στην εκπομπή «Happy Day» σήμερα, μιλώντας για πολλά, από τη μουσική του μέχρι τις απόψεις του για τις νέες ταυτότητες και την κλιματική αλλαγή. Ωστόσο, αυτό που τράβηξε τα βλέμματα ήταν η αναφορά του στον Σταμάτη Γονίδη και στις «μεταφυσικές του ικανότητες».

Ο γνωστός τραγουδιστής επιβεβαίωσε ότι πράγματι ο Σταμάτης Γονίδης έχει την ικανότητα να μετακινεί αντικείμενα με τη δύναμη του μυαλού του, κάτι που —όπως είπε— έχει δει ο ίδιος να συμβαίνει.

«Έχω δει τον Σταμάτη να μετακινεί έναν βαρύ αναπτήρα. Όσοι τον χλευάζουν είναι ανόητοι», τόνισε χαρακτηριστικά, υπερασπιζόμενος τον συνάδελφό του. «Δεν με νοιάζει αν με πιστέψουν ή όχι», πρόσθεσε, δείχνοντας σίγουρος για όσα υποστηρίζει.

Στη συνέχεια, ο Γρηγόρης Πετράκος μίλησε για τη δουλειά του, αποκαλύπτοντας πως ετοιμάζει ένα νέο τραγούδι που θα κυκλοφορήσει μέσα στον μήνα. «Δόξα τω Θεώ, τα τελευταία χρόνια είμαι πιο δραστήριος. Παλιά ήμουν λίγο τεμπελάκος», είπε με χιούμορ.

Παράλληλα, εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του στην ψηφιοποίηση, λέγοντας πως οι νέες ταυτότητες αποτελούν έναν «Δούρειο Ίππο» που θα οδηγήσει σε πλήρη έλεγχο της ζωής των πολιτών. «Δεν είναι ταυτότητα, είναι κάρτα πολίτη», υποστήριξε, εξηγώντας ότι φοβάται πως μπορεί να στερήσει ακόμα και το δικαίωμα στην εργασία ή την πρόσβαση σε δημόσιους χώρους.

«Η κλιματική αλλαγή είναι μπούρδα»

Ο τραγουδιστής δεν δίστασε να εκφράσει και τη δική του άποψη για την κλιματική αλλαγή, χαρακτηρίζοντάς την «μπούρδα». Όπως είπε, «σε λίγο θα έχουμε κλιματικές καραντίνες», αναφέροντας μάλιστα πως το καλοκαίρι δεν του επέτρεψαν να εισέλθει στο πάρκο της Καισαριανής.

Κλείνοντας, ο Γρηγόρης Πετράκος πήρε θέση απέναντι σε όσους αμφισβητούν τα ανεξήγητα φαινόμενα, λέγοντας: «Άλλοι λένε ότι τους απήγαγαν εξωγήινοι, άλλοι ότι είχαν επιθανάτιες εμπειρίες ή οράματα — γιατί να τους κοροϊδεύουμε;».