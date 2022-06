H Κιμ Καρντάσιαν κατηγορήθηκε πως χάλασε το φόρεμα που φόρεσε στο Met Gala, το οποίο είχε φορέσει η Μέρλιν Μονρό, όταν τραγούδησε το «Happy Birthday» στον τότε πρόεδρο Τζον Κένεντι. Το φόρεμα είναι από το 1962 και βρίσκεται σε μουσείο σε μουσείο. Το φόρεμα ανήκει στο «Ripley’s Believe It or Not» και αγοράστηκε στα 5 εκατομμύρια δολάρια το 2016, ποσό που αποτελεί ρεκόρ.

Σύμφωνα με τον λογαριασμό στο Instagram «Marilyn Monroe Collection», λείπουν κρύσταλλοι από το φόρεμα και άλλοι κρέμονται από μια κλωστή. Οι φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν από τον λογαριασμό και οι θαυμαστές της Μέρλιν άφησαν επικριτικά σχόλια κατηγορώντας την Κίμ οτι κατέστρεψε το φόρεμα.



Η τηλεπερσόνα όμως σύμφωνα με πηγές, δήλωσε στην Daily Mail πως οι φωτογραφίες δεν είναι η πραγματικότητα και πως το φόρεμα είχε φθορές πριν το φορέσει και πριν το αγοράσει το Ripley’s.

Το Ripley’s είχε δηλώσει τον Μάιο:

«Ελήφθη μεγάλη προσοχή για να διατηρηθεί αυτό το κομμάτι της ιστορίας της ποπ κουλτούρας». «Με τη συμβολή συντηρητών ενδυμάτων, εκτιμητών και αρχειοφυλάκων, η κατάσταση του ενδύματος ήταν ύψιστη προτεραιότητα. Πιστέψτε το ή όχι. Δεν επρόκειτο να γίνουν αλλαγές στο φόρεμα και η Κιμ άλλαξε, φορώντας ένα αντίγραφό του, μετά την εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί».