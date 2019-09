Αbstracto. Ένα ανερχόμενο brand με δημιουργίες επηρεασμένες από τα fashion trends αλλά ταυτόχρονα και από την προσωπική μας ματιά για το πώς μπορεί ένα all day outfit να εκφράσει την προσωπικότητα μιας γυναίκας στη καθημερινότητά της.

Είναι ρούχα με πρωτότυπα σχέδια και μοναδικά print, τα Αbstracto εχουν έρθει για να μείνουν. Εκφράζουν το »αφηρημένο» κομμάτι της προσωπικότητάς μας, ένα κομμάτι που όλοι μας έχουμε και είναι αυτό που χαρακτηρίζει τη μοναδικότητά μας… Ακριβώς όπως τα ρούχα μας! »Βe the abstraction to everyone’s mind! Be ABSTRACTO! »