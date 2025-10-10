Αν αγαπάς τις αντζούγιες, τότε αυτή η συνταγή είναι η κορυφαία στιγμή της γεύσης τους. Πρόκειται για ένα ντιπ που ταιριάζει τέλεια με ωμά λαχανικά και ένα ποτήρι κρασί πριν το φαγητό, αλλά μπορεί να γίνει και σάλτσα που απογειώνει μπριζόλα, αρνί ή όποιο άλλο κρέας προτιμάς. Στην πραγματικότητα, είναι τόσο αρωματικό που μπορείς να το ρίξεις σχεδόν σε οτιδήποτε.

Υλικά

100 γρ. αντζούγιες παστωμένες σε αλάτι (όχι αυτές σε λάδι)

3 σκελίδες σκόρδο, καθαρισμένες

2½ κ.σ. χυμό λεμονιού

175 ml εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

125 ml κρύο νερό

Για το σερβίρισμα (προαιρετικά):

φύλλα από κόκκινο ραντίτσιο

ραπανάκια ή άλλα ωμά λαχανικά

1 μπριζόλα (rump steak) πάχους 2,5 εκ.

φρέσκο σχοινόπρασο ψιλοκομμένο

Εκτέλεση

Προετοιμασία αντζούγιας:

Μούλιασε τις αντζούγιες σε ένα μπολ με κρύο νερό για 5 λεπτά. Άδειασε το νερό, γέμισε ξανά και άφησέ τες άλλα 5 λεπτά. Έπειτα ξέπλυνέ τες μία-μία κάτω από τρεχούμενο νερό, αφαιρώντας τις ουρές. Αν θες, βγάλε και τα κόκαλα. Με μπλέντερ υψηλής ταχύτητας:

Βάλε τις αντζούγιες, το σκόρδο, τον χυμό λεμονιού, το ελαιόλαδο και το νερό και χτύπα μέχρι να γίνει λεία σάλτσα.

Με ραβδομπλέντερ:

Χτύπα τις αντζούγιες με το σκόρδο και το λεμόνι να γίνουν πάστα. Συνεχίζοντας το μπλέντισμα, ρίξε σταδιακά το λάδι σε τρία μέρη και έπειτα το νερό με τον ίδιο τρόπο, μέχρι να ομογενοποιηθεί.

Για σερβίρισμα ως ντιπ:

Μοίρασε τη σάλτσα σε μικρά μπολάκια και τακτοποίησε γύρω ωμά λαχανικά. Για σερβίρισμα με κρέας:

Ψήσε τη μπριζόλα σε μαντεμένιο τηγάνι, σε δυνατή φωτιά, 3 λεπτά από κάθε πλευρά. Άφησέ τη να ξεκουραστεί 5 λεπτά σε αλουμινόχαρτο. Κόψε τη σε λεπτές φέτες, ρίξε από πάνω το ελιξίριο και πασπάλισε με σχοινόπρασο. Πρόσθεσε κι άλλη σάλτσα στο πιάτο σου την ώρα που τρως.

Ένα ελιξίριο γεμάτο ένταση, που θα κάνει ακόμα και το πιο απλό πιάτο να μοιάζει εκρηκτικό σε γεύση.

Καλή απόλαυση!