Η La Roche-Posay είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει το παγκόσμιο λανσάρισμα του Μγ Skin Track UV –του πρώτου φορέσιμου ηλεκτρονικού αισθητήρα χωρίς μπαταρία που, σε συνδυασμό με τη συνοδευτική εφαρμογή, μετρά την ατομική έκθεση στην ακτινοβολία UV, τη ρύπανση, την υγρασία και τη γύρη. Το Μγ Skin Track UV, που παρουσιάστηκε πρώτη φορά πέρυσι τον Νοέμβριο στις ΗΠΑ, είναι πλέον διαθέσιμο για τους καταναλωτές στο apple.com και σε επιλεγμένα καταστήματα Apple σε όλον τον κόσμο. Έχοντας αναπτυχθεί σε συνεργασία με το Εκκολαπτήριο Τεχνολογίας της L’Oréal, το Μγ Skin Track UV συνεχίζει την εδώ και δεκαετίες δέσμευσή της μάρκας στην έρευνα και την καινοτομία στον τομέα του δέρματος και της ασφάλειας κάτω από τον ήλιο. Το My Skin Track UV δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να κάνουν πιο ενημερωμένες επιλογές σε ό,τι αφορά την προστασία του δέρματός τους.

«Εδώ και πάνω από 40 χρόνια, η La Roche–Posaγ είναι αφοσιωμένη στην επιστημονική πρωτοπορία με στόχο να προσφέρει στους καταναλωτές τις καλύτερες δερματολογικές λύσεις. Σήμερα, η τεχνολογία και οι καινοτομίες στον τομέα της υγείας, όπως το Μγ Skin Track UV, αποτελούν μια σπουδαία ευκαιρία να προσφέρουμε ακόμα πιο εξατομικευμένες λύσεις και συστάσεις, αλλά και να εκπαιδεύσουμε τους καταναλωτές πάνω στη βέλτιστη περιποίηση του δέρματός τους», δήλωσε η Laetitia Toupet, Γενική Διευθύντρια Διεθνώς της La Roche-Posay. «Όλο αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό σε έναν κόσμο όπου ο αριθμός τόσο των περιβαλλοντικών επιθετικών παραγόντων όσο και των ανθρώπων με δερματικά προβλήματα αυξάνεται ολοένα και περισσότερο.»

Το βραβευμένο La Roche-Posay My Skin Track UV μετρά τόσο τις ακτίνες UVA όσο και τις UVB, ενώ ενημερώνεται αυτόματα και μπορεί να αποθηκεύσει δεδομένα έως και τριών μηνών. Αυτός ο αισθητήρας λειτουργεί χωρίς μπαταρίες, καθώς ενεργοποιείται από τον ήλιο και τροφοδοτείται από το κινητό τηλέφωνο του χρήστη χρησιμοποιώντας τεχνολογία Επικοινωνίας Κοντινού Πεδίου. Το My Skin Track UV μεταφέρει τα αποθηκευμένα δεδομένα στη συνοδευτική εφαρμογή μέσω μιας απλής λειτουργίας αφής: ο χρήστης απλώς πατά το My Skin Track UV κρατώντας το κοντά στη συσκευή του, ώστε να ενημερωθεί η εφαρμογή. Πέραν των εκτενών δεδομένων σχετικά με την ακτινοβολία UV, η εφαρμογή—η οποία ενσωματώνεται άψογα στο Apple HealthKit—παρέχει πληροφορίες για τα επίπεδα υγρασίας, γύρης και ρύπανσης. Έχοντας σχεδιαστεί σε συνεργασία με τον οραματιστή σχεδιαστή Yves Behar, ο διακριτικός αυτός φορέσιμος αισθητήρας έχει διαστάσεις 12 χιλιοστά πλάτος και 6 χιλιοστά ύψος, είναι αδιάβροχος, και διαθέτει ένα ανθεκτικό συρμάτινο κλιπ για να στερεώνεται εύκολα στα ρούχα ή σε κάποιο αξεσουάρ.

«Οι έρευνές μας έχουν προ πολλού δείξει την ανάγκη καλύτερης κατανόησης, εκ μέρους των καταναλωτών, της προσωπικής τους έκθεσης στην ακτινοβολία UV», δήλωσε ο Guive Balooch, Παγκόσμιος Αντιπρόεδρος και Επικεφαλής του Εκκολαπτηρίου Τεχνολογίας της L’Oréal. «Δημιουργήσαμε έναν αισθητήρα χωρίς μπαταρίες, ο οποίος θα ενσωματωθεί πλήρως στην καθημερινή ζωή και ρουτίνα όσων τον χρησιμοποιούν. Ευελπιστούμε ότι το λανσάρισμα αυτής της τεχνολογίας επίλυσης προβλημάτων θα διευκολύνει τους ανθρώπους να κάνουν έξυπνες επιλογές υιοθετώντας πιο ασφαλείς συμπεριφορές κάτω από τον ήλιο.»

Μια καινοτομία που αλλάζει τη συμπεριφορά

Η La Roche-Posay και το Εκκολαπτήριο Τεχνολογίας της L’Oréal διενήργησαν μελέτη σε συνθήκες πραγματικής ζωής σχετικά με το My Skin Track UV και το πώς το χρησιμοποιούν οι άνθρωποι ανάλογα με τα διαφορετικά επίπεδα ηλιοφάνειας, ρύπανσης, γύρης, υγρασίας και θερμοκρασίας. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε στη Βραζιλία, σε 76 γυναίκες και άνδρες με διαφορετικό τύπο δέρματος, συμπεριλαμβανομένου του ευαίσθητου δέρματος και διαφόρων δερματικών παθήσεων όπως η αλλεργία, το έκζεμα και η ακμή. Μετά από οκτώ ημέρες καθημερινής χρήσης του αισθητήρα, το 78% των συμμετεχόντων επιβεβαίωσαν ότι οι πληροφορίες που παρέχονται από την εφαρμογή διευκολύνουν τη διαχείριση του δέρματός τους, ενώ το 67% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι άλλαξαν συμπεριφορά αφού διάβασαν τις πληροφορίες της εφαρμογής.

Πρωτοποριακή Τεχνολογία Ομορφιάς

Η La Roche-Posay συνιστάται από 90.000 δερματολόγους σε ολόκληρο τον κόσμο, με τους οποίους και συνεργάζεται στενά για την ανάπτυξη ασφαλών και αποτελεσματικών προϊόντων περιποίησης για τους ασθενείς: η αντιηλιακή σειρά Anthelios της La Roche-Posay έχει αποσπάσει πάνω από 60 βραβεία της βιομηχανίας της ομορφιάς μέχρι σήμερα. Πέραν των προϊόντων της, η La Roche-Posay είναι αφοσιωμένη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ομορφιάς: το 2016, η μάρκα λάνσαρε τον πρώτο ελαστικό φορέσιμο αισθητήρα που παρακολουθεί την έκθεση στην ακτινοβολία UV. Στις αρχές του 2019, η La Roche-Posay λάνσαρε το Effaclar Spotscan, την πρώτη διαδικτυακή εφαρμογή που αναπτύχθηκε από δερματολόγους και βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη για να αναλύσει το δέρμα με τάση ακμής και να προσφέρει εξατομικευμένες συμβουλές και συστάσεις.