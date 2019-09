Αχ επιτέλους ήρθε πάλι η Παρασκευή! Βροχερή μεν αλλά είμαι σίγουρη ότι θα κάνει αρκετά καλό καιρό μέσα στο σαββατοκύριακο. Τώρα μην ξεχνάς ότι σήμερα έχει και πανσέληνο οπότε είναι ευκαιρία να πάρεις το ταίρι σου και να πάτε κάπου ρομαντικά. Το που θα πας είναι κάτι που θα κανονίσεις εσύ, το τι θα πάρεις μαζί σου άφησε με να το κάνω εγώ για εσένα!

Κολάν

H Calzedonia επιλέγει από την αντρική κλασική γκαρνταρόμπα στοιχεία για ένα άψογο ζακάρ στιλ. Τα σχέδια για κολάν και καλσόν ποικίλουν από το κλασικό καρό και το pied-de-coq μέχρι το σκοτσέζικο καρό και το V του chevron, τις ρίγες και το ταρτάν (παρουσιάζεται με pop χρώματα). Μπορείς να λάμψεις όπως ένα διαμάντι. Λάμψε και ξεχώρισε με το δικό σου φως χάρη στις αστραφτερές υφές της συλλογής Calzedonia: Xρυσό, μπρονζέ, ροζ και ασημί, είναι οι αποχρώσεις που παρουσιάζονται σε διάφορα στυλ υφής όπως glossy επένδυση, μεταλλικά prints, λαμέ αλλά και ημιδιαφανή υφές, πολύχρωμες γυαλάδες που θυμίζουν ουράνιο τόξο, εφέ καθρέφτη, γκλίτερ και φουτουριστικά στοιχεία.

Φόρεμα

Η φθινοπωρινή συλλογή H&M Conscious για το 2019 ξεχωρίζει για τα κλασικά και καθημερινά κομμάτια της γκαρνταρόμπας που δεν θα βαρεθείτε ποτέ. Περιλαμβάνει διαχρονικά σχέδια, ρούχα από πιο αειφόρα υλικά, καθώς και τα απαραίτητα φθινοπωρινά κομμάτια που χρειάζεστε για να ανανεώσετε την γκαρνταρόμπα σας

Εσώρουχα

Τα Marks & Spencer «ελίσσονται» στις εποχές με άνεση και στυλ. Καλωσορίζοντας τη νέα σεζόν, το βρετανικό brand αναδεικνύει τον κλασσικό σχεδιασμό μέσα από μια σύγχρονη αποτύπωση. Η γυναικεία σιλουέτα αναδεικνύεται και μέσα από τη συλλογή lingerie, τόσο με τα σετ εσωρούχων σε floral σχέδια, με ρομαντικές δαντέλες σε ροζ και μαύρο, όσο και με τα shapewear κορμάκια, που σμιλεύουν το σώμα χάρη στην καινοτόμο τεχνολογία Secret Slimming™. Για άνεση όλη μέρα, επιλέξτε τα αγαπημένα σας bralette, σε συνδυασμό με τις εξαιρετικά απαλές φόρμες homewear.

Sneakers

«Μπαίνοντας» δυναμικά σε back to school διάθεση, η αγαπημένη Μαίρη Συνατσάκη αποκαλύπτει την νέα Mairiboo for Envie The Sneakers συλλογή, με τρία μοναδικά σχέδια! Επαναφέροντας το ρετρό σχεδιασμό των 80’s, η νέα συλλογή συνδυάζει μοντέρνες λεπτομέρειες που συμβαδίζουν με τα τελευταία trends. Τρία funky κομμάτια σε πέντε minimal αποχρώσεις αποτελούν τη No1 επιλογή από το πρωί στο γραφείο έως και τη βραδινή βόλτα! Το λευκό είναι ο πρωταγωνιστής της χρωματικής παλέτας ενώ οι glitter λεπτομέρειες, το glossy animal print και το holographic στη γλώσσα ολοκληρώνουν το look! Η νέα συλλογή θα είναι διαθέσιμη σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο από τις 10/9. Μπείτε online στο envieshoes.gr και το buyaboo.gr και κάντε τώρα δικά σας με pre-order τα υπέροχα σχέδια της συλλογής Mairiboo For Envie Sneakers!

Κραγιόν

Η ουσιαστική ομορφιά του μακιγάζ είναι όχι μόνο να δείχνεις αλλά και να είσαι όμορφη για αυτό και το Rouge Dior Ultra Care κάνει αισθητή την παρουσία του με μια έξτρα δόση φροντίδας και έναν κήπο απαλών χρωμάτων με φωτεινό ματ περλέ αποτέλεσμα, 12ωρη διάρκεια καθώς και εξαιρετική αίσθηση και εύκολη εφαρμογή.

Μάσκαρα

Καλοσώρισες στην οικογένεια! Η «I need a miracle! volumizing & strengthening mascara» ξεχώρισε αμέσως στη βασική σειρά της essence. Τώρα έρχεται μια νέα προσθήκη! Η ολοκαίνουργια μάσκαρα «WHAT THE FAKE!» απλώνεται σε όλες τις βλεφαρίδες με δύο μόνο περάσματα, χάρη στο εργονομικό βουρτσάκι της σε σχήμα αμυγδάλου. Οι ειδικές νάιλον ίνες παρέχουν στις βλεφαρίδες εκπληκτικό μήκος και εντυπωσιακό όγκο ταυτόχρονα.

Άρωμα

Έχοντας ως αφετηρία μια «καθαρή» αρωματική συμφωνία που θα ξεφεύγει από κάθε τι παραδοσιακό, η Lancôme θέλησε να επαναπροσδιορίσει μια νότα που ήταν ανέκαθεν πολύ αγαπημένη της, από τότε που την επέλεξε ως το πρώτο σύμβολο της μάρκας, και στράφηκε στο τριαντάφυλλο. Για να δημιουργήσει μια νότα που να ταιριάζει με το λουλούδι, χορτώδη αλλά και τρυφερή, δροσερή αλλά και αισθησιακή, τέσσερις εξαιρετικές ιδιότητες, η Lancôme συνδύασε δύο αιθέρια έλαια, ένα absolute και ένα ροδόνερο, για να σχηματίσει την καρδιά της σύνθεσης. Ελαφρώς ενισχυμένο με ένα ίχνος γιασεμιού, αυτό το καλειδοσκόπιο

τριαντάφυλλων ακτινοβολεί ένα λαμπερό, λουλουδάτο φως. Στο φόντο, ένα ίχνος πατσουλί και ένας συνδυασμός λευκών μόσχων συνθέτουν μια λευκή βάση chypre που ολοκληρώνει την κομψότητα του Idôle.