Μα πώς πέρασε η εβδομάδα έτσι σήμερα; Μια βροχές, μια ζέστη και κουφόβραση, η τρεχάλα να πάμε στη δουλειά, να είμαστε alert σε ό,τι χρειαστεί. Κούραση μεγάλη. Ευτυχώς που το Σαββατοκύριακο ξεκινά σε λίγες ώρες και οι στιγμές χαράς και χαλάρωσης είναι προ των πυλών.

Επειδή ξέρω πως ετοιμάζεσαι να πας με τον καλό σου στο εξοχικό του θα σου φτιάξω τη βαλίτσα σου για να έχεις όλα τα απαραίτητα. Α και να σου πω… επειδή τσακωθήκατε προχθές δεν κάνεις μια στάση από τα Marks&Spencer να του αγοράσεις ένα ανδρικό πουκάμισο να τον γλυκάνεις; Με την ευκαιρία ρίξε μια ματιά στην κολεξιόν Your New Wardrobe για smart casual εμφάσεις που ταιριάζει σε κάθε σωματότυπο, στη Britain’s Best Loved Denim, καθώς και στις ανανεωμένες γραμμές της Back To Work. Πριν πας στο ταμείο δες την πλούσια συλλογή με αξεσουάρ και τα νέα παπούτσια. Και τώρα να μην τα ψωνίσεις θα έχεις μια εικόνα του τι είναι στη μόδα ώστε με πρώτη ευκαιρία να συμπληρώσεις τις ελλείψεις σου.

Εσώρουχα και πιτζάμες Snoopy

Η Tezenis αγαπά όπως εσύ το Snoopy. Αυτόν τον χαρούμενο γλυκό σκυλάκο της παιδικής σου ηλικίας. Πριν πας στο σπίτι κάνε μια στάση και αγόρασε μια όμορφη πιτζαμούλα με τη φατσούλα του. Είναι ένα outfit που θα σε κάνει ακόμη πιο γλυκούλα και παιχνιδιάρα. Αν δεις δε τα παντελόνια, τα φούτερ και τα εσώρουχα ξέρω πως δε θα αντισταθείς. Πάρε και μια ρομπίτσα μαζί ίσως κάνει κρύο το βράδυ! Είναι ιδανικά για ένα fan Σαββατοκύριακο όποια ηλικία και να έχεις. Άλλωστε η χαρά και το παιχνίδι δεν έχει ηλικία!

Γυαλιά

Μήπως να αγόραζες ένα ζευγάρι γυαλιά αφού τα παλιά σου μόνη σου είπες πως είναι μέσα στις γρατζουνιές ; Τις προάλλες είδα σε μια βιτρίνα οπτικών τη νέα συλλογή γυαλιών οράσεως Pierre Cardin και έπαθα πλάκα! Δεν άντεξα και μπήκα στον πειρασμό να δοκιμάσω ένα ζεύγος και εντυπωσιάστηκα από τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, την άνεση και την τέλεια εφαρμογή. Και φιλενάδα με τα μάτια μας δεν παίζουμε!

YSL σκιές ματιών

Εμπνευσμένη από την πασαρέλα και φέροντας τη σφραγίδα της υψηλής ραπτικής, η νέα συλλεκτική παλέτα ματιών κυκλοφορεί σε μια στιλπνή μαύρη συσκευασία με λαμπερές ασημί κουκκίδες. Στο εσωτερικό, ένα διπλό πινέλο εξασφαλίζει ακριβή εφαρμογή και τέλεια ανάμιξη των σκιών, ανάλογα με τις επιθυμίες σου. Έτσι θα πας βαμμένη του κουτιού στο πάρτι της αδελφής του και θα τους τρελάνεις όλους.

Noxzema Hand Care

To ήξερες πως τα κρεμοσάπουνα και οι μπάρες σαπουνιών Noxzema Hand Care αποτελούν τον ιδανικό σύμμαχο για το σωστό πλύσιμο των χεριών, αφού είναι δερματολογικά ελεγμένα και κατάλληλα για όλη την οικογένεια; Η σύνθεσή τους σέβεται το φυσικό pΗ της επιδερμίδας, χωρίς να την ξηραίνει, όπως τα κοινά σαπούνια. Επειδή ξέρω πως θέλεις πάντα να έχεις μαζί σου το δικό σου ατομικό σαπούνι μήπως να το βάλεις στη βαλίτσα σου; Θα το βρεις είτε σε μορφή μπάρας είτε σε μορφή ντισπένσερ.