Αν ψάχνεις το απόλυτο συνοδευτικό για ένα χαλαρό βράδυ με φίλους, τότε αυτό το ντιπ τυριών με μπίρα είναι η πιο απολαυστική επιλογή. Συνδυάζει καπνιστό τσένταρ, μοτσαρέλα και μυρωδικά σε μια βελούδινη σάλτσα που θα λατρέψεις να βουτάς με μπουκίτσες από κουλούρι ή φρέσκα pretzels.

Υλικά

50 γρ. βούτυρο με αλάτι

50 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

180 ml pale ale (ανοιχτή μπίρα)

200 ml γάλα

200 γρ. καπνιστό τσένταρ, τριμμένο

65 γρ. μοτσαρέλα, τριμμένη

½ κ.γ. γλυκιά καπνιστή πάπρικα

½ κ.γ. μουστάρδα σε σκόνη

θαλασσινό αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

κομμάτια από bagel ή φρέσκα pretzels για το σερβίρισμα

Εκτέλεση

Σε μια μικρή κατσαρόλα με βαρύ πάτο, λιώνεις το βούτυρο σε μέτρια-χαμηλή φωτιά. Ρίχνεις το αλεύρι και ανακατεύεις με ξύλινη κουτάλα ώστε να δημιουργήσεις μια πάστα (roux). Άφησέ το να μαγειρευτεί για 1 λεπτό ανακατεύοντας συνεχώς. Σιγά-σιγά ρίχνεις την μπίρα, ανακατεύοντας συνεχώς για να σχηματιστεί μια παχύρρευστη πάστα. Άφησέ το άλλο 1 λεπτό να εξατμιστεί το αλκοόλ, χωρίς να σταματήσεις το ανακάτεμα. Πρόσθεσε το γάλα σταδιακά, κάθε φορά ανακατεύοντας καλά πριν ρίξεις την επόμενη δόση. Όταν έχεις πια μια λεία και κρεμώδη σάλτσα, ρίχνεις μέσα τα τυριά, την πάπρικα και τη μουστάρδα σε σκόνη. Ανακάτεψε μέχρι να λιώσουν εντελώς τα τυριά και να δέσει η σάλτσα. Δοκίμασε και πρόσθεσε αλάτι και πιπέρι ανάλογα με τα γούστα σου. Σέρβιρέ το κατευθείαν από την κατσαρόλα ή σε ένα ζεστό μπολ, μαζί με κομματάκια bagel ή φρέσκα pretzels.

Ένα ντιπ που θυμίζει pub αλλά φτιάχνεται εύκολα στην κουζίνα σου. Ιδανικό για παρέα, ταινία ή ακόμα και για ένα γρήγορο βραδινό σνακ.

Καλή απόλαυση!