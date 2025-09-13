Αν θες να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό και γεμάτο γεύση, οι οκονομιάκι είναι η τέλεια πρόταση. Πρόκειται για ιαπωνικές αλμυρές τηγανίτες με λάχανο, που συνοδεύονται από μια πεντανόστιμη σάλτσα, ιδανικές για μεσημεριανό, βραδινό ή ακόμα και σαν μεζεδάκι για την παρέα.

Για τη σάλτσα οκονομιάκι

Για τις τηγανίτες

Σάλτσα: Σε ένα μικρό μπολ ανακάτεψε την κέτσαπ, τη σάλτσα Worcestershire, το μέλι και τη σόγια μέχρι να γίνουν ένα ομοιόμορφο μείγμα. Άφησέ τη στην άκρη.

Ζύμη: Σε ένα μεγάλο μπολ χτύπησε τα αυγά με το αλεύρι, το αλάτι, τη σόγια και το σησαμέλαιο μέχρι να έχεις έναν λείο χυλό.

Λαχανικά: Πρόσθεσε το λάχανο και τα κρεμμυδάκια στο μείγμα και ανακάτεψε ώστε να καλυφθούν καλά.

Τηγάνισμα: Ζέστανε λίγο ηλιέλαιο σε αντικολλητικό τηγάνι σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Ρίξε μια κουταλιά από το μείγμα στο τηγάνι και πλάτυνέ το με το κουτάλι σε σχήμα τηγανίτας, περίπου όσο η παλάμη σου.

Ψήσιμο: Τηγάνισε μέχρι να πάρει χρυσαφένιο χρώμα από τη μία πλευρά, γύρνα με σπάτουλα και ψήσε κι από την άλλη. Βάλε τις έτοιμες τηγανίτες σε πιάτο με απορροφητικό χαρτί. Συνέχισε τη διαδικασία μέχρι να τελειώσει το μείγμα – θα βγουν περίπου 8 τεμάχια.