Αν θες να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό και γεμάτο γεύση, οι οκονομιάκι είναι η τέλεια πρόταση. Πρόκειται για ιαπωνικές αλμυρές τηγανίτες με λάχανο, που συνοδεύονται από μια πεντανόστιμη σάλτσα, ιδανικές για μεσημεριανό, βραδινό ή ακόμα και σαν μεζεδάκι για την παρέα.
Υλικά
Για τη σάλτσα οκονομιάκι
- 1½ κ.σ. κέτσαπ
- ½ κ.σ. σάλτσα Worcestershire
- 2 κ.γ. μέλι
- 1 κ.γ. σκούρα σάλτσα σόγιας
Για τις τηγανίτες
- 3 μεγάλα αυγά
- 3 κ.σ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
- ½ κ.γ. αλάτι
- ½ κ.γ. σκούρα σάλτσα σόγιας
- ½ κ.γ. καβουρδισμένο σησαμέλαιο
- 2 μεγάλα φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα
- 275 γρ. άσπρο λάχανο, ψιλοκομμένο
- ηλιέλαιο για το τηγάνισμα
Εκτέλεση
- Σάλτσα: Σε ένα μικρό μπολ ανακάτεψε την κέτσαπ, τη σάλτσα Worcestershire, το μέλι και τη σόγια μέχρι να γίνουν ένα ομοιόμορφο μείγμα. Άφησέ τη στην άκρη.
- Ζύμη: Σε ένα μεγάλο μπολ χτύπησε τα αυγά με το αλεύρι, το αλάτι, τη σόγια και το σησαμέλαιο μέχρι να έχεις έναν λείο χυλό.
- Λαχανικά: Πρόσθεσε το λάχανο και τα κρεμμυδάκια στο μείγμα και ανακάτεψε ώστε να καλυφθούν καλά.
- Τηγάνισμα: Ζέστανε λίγο ηλιέλαιο σε αντικολλητικό τηγάνι σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Ρίξε μια κουταλιά από το μείγμα στο τηγάνι και πλάτυνέ το με το κουτάλι σε σχήμα τηγανίτας, περίπου όσο η παλάμη σου.
- Ψήσιμο: Τηγάνισε μέχρι να πάρει χρυσαφένιο χρώμα από τη μία πλευρά, γύρνα με σπάτουλα και ψήσε κι από την άλλη. Βάλε τις έτοιμες τηγανίτες σε πιάτο με απορροφητικό χαρτί. Συνέχισε τη διαδικασία μέχρι να τελειώσει το μείγμα – θα βγουν περίπου 8 τεμάχια.
- Σερβίρισμα: Σέρβιρε ζεστές τις οκονομιάκι, περιχυμένες με την ειδική σάλτσα.
Ένα street food της Ιαπωνίας που μπορείς να φτιάξεις εύκολα στην κουζίνα σου και να εντυπωσιάσεις τους πάντες!
Καλή απόλαυση!
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα Κατσαρού και λάτρης της γραφής. Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης, και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σας. Είστε έτοιμοι για αυτό το ταξίδι;
Leave a Reply