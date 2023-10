I’m a celebrity… Get me out of here! Πρεμιέρα σήμερα στον ΣΚΑΪ!

I’m a celebrity… Get me out of here! Πρεμιέρα σήμερα στον ΣΚΑΪ!

Σήμερα, το πρόγραμμα “I’m a celebrity… Get me out of here!” κάνει την πρεμιέρα του στον ΣΚΑΪ, με τον Γιώργο Λιανό και την Καλομοίρα να αναλαμβάνουν το ρόλο των παρουσιαστών. Οι συνθήκες στη ζούγκλα του Αγίου Δομίνικου είναι απαιτητικές, με υψηλές θερμοκρασίες που φτάνουν τα 45°C και υψηλή υγρασία, καθιστώντας τη ζωή των διαγωνιζόμενων δύσκολη.

Οι 14 celebrities έχουν επιλέξει ένα αντικείμενο που μπορούν να έχουν μαζί τους κατά τη διάρκεια της περιπέτειας. Μόλις φτάνουν στο νέο τους καταφύγιο, χωρίζονται σε δύο ομάδες και ανάλογα με τις επιδόσεις τους, μετακομίζουν είτε στο “camp των ανέσεων” είτε στο “camp που παρέχει τα βασικά”.

Οι δοκιμασίες ξεκινούν αμέσως, και η ερώτηση που παραμένει είναι ποιοι από τους διαγωνιζόμενους θα τολμήσουν να αντιμετωπίσουν ύψη και ποιοι θα έρθουν αντιμέτωποι με τα ντόπια ερπετά. Σε κάθε περίπτωση, η προσμονή για το πρώτο “I’m a celebrity… Get me out of here!” είναι μεγάλη.

Αυτή η βραδιά αναμένεται τόλμηρη, συναρπαστική και διασκεδαστική, και μπορείτε να την παρακολουθήσετε απόψε στον ΣΚΑΪ.