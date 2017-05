H παγκοσμίου φήμης ισπανική αλυσίδα νεανικής, γυναικείας και ανδρικής ένδυσης (από το 1988) Springfield ήρθε στην Ελλάδα. Αυτή τη Δευτέρα 15 Μαΐου, ανοίγει το πρώτο κατάστημα σε έναν από τους πιο εμπορικούς δρόμους του Χαλανδρίου (Πλάτωνος 2 και Αγ. Γεωργίου) όπου σε ένα εντυπωσιακό κτίριο τριών ορόφων, με μοντέρνο, βιομηχανικό design, η δυναμικά αναπτυσσόμενη μάρκα, έρχεται να προσφέρει μια τεράστια γκάμα από γυναικεία και αντρικά είδη ένδυσης, υπόδησης και αξεσουάρ για τους millennial’s που θέλουν να αισθάνονται όμορφα και να δείχνουν υπέροχα.

Για να γιορτάσει την παρουσία του στην Αθήνα, το brand Springfield προσφέρει την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας του (έως τις 20 Μαΐου) έκπτωση έως και -30% σε επιλεγμένα είδη από τα hot trends της νέας συλλογής Spring-Summer ’17!



Αξίζει να σημειωθεί ότι το brand «SPRINGFIELD» αποτελεί ακόμα μία ισχυρή μάρκα που περιέρχεται στο δυναμικό της εταιρείας του Ομίλου Επιχειρήσεων Κωνσταντίνου, Alimar Development Α.Ε., ισχυροποιώντας περισσότερο την παρουσία του στην ελληνική αγορά λιανικού εμπορίου.

Συλλογή Spring-Summer ’17

Aνέμελο πνεύμα με έντονους χρωματιστούς τόνους – αυτό είναι το όραμα του Springfield γι’ αυτό το καλοκαίρι.

Ethnic Vibes

Το καλοκαίρι ξεκινάει με μια κολεξιόν στην οποία τα γεωμετρικά σχήματα είναι το κλειδί για τις έθνικ εμφανίσεις σου. Τα αέρινα jumpsuits, τα μινι φορέματα και οι φλοράλ φούστες σε Α γραμμή είναι τα απαραίτητα κομμάτια που θα δώσουν στα καθημερινά σας σύνολα μια πινελιά από την Αφρική. Τα boyfriend- denim τζάκετ και οι αμάνικες μπλούζες με κεντήματα στους ώμους θα συμπληρώσουν την ντουλάπα σας αυτό το καλοκαίρι.



Let’s Get Tropical

Ο πρωταγωνιστής της κολεξιόν είναι οι ροζ τόνοι που προσδίδουν μια τροπική αίσθηση στα λεπτά υφάσματα και στις θηλυκές σιλουέτες. Τα βολάν χαρακτηρίζουν τα one- piece ρούχα όπως τα jumpsuits και τα μινι φορέματα, ενώ τα σορτς συνοδεύονται από δετές λεπτομέρειες στη μέση. Ένα χαλαρό look για τις μέρες στον ήλιο.

ΠΕΣ ΤΟ ΜΕ ΧΡΩΜΑ

Με την άφιξη του καλοκαιριού στην ντουλάπα μας, η «Κούβα» μας φέρνει τα πιο ωραία και ζωντανά κομμάτια. Αμάνικα τοπ και μπλούζες δεμένες στη μέση, σορτς σε ποικιλία χρωμάτων και σχημάτων αλλά και αξεσουάρ όπως patches και βραχιόλια κυριαρχούν, δημιουργώντας χρωματιστές, καλοκαιρινές εμφανίσεις. Τα καλοκαιρινά miniprints και οι λαμπερές λεπτομέρειες συνδυάζονται με σανδάλια και τσάντες με μεταλλικά στοιχεία και σε κάνουν να νιώθεις άνετη κάθε στιγμή της ημέρας!

Daily Smart

Το βασικό στοιχείο της Springfiend γκαρνταρόμπας είναι το daily smart που χαρακτηρίζεται από καθημερινά επαγγελματικά και chic κομμάτια. Αυτό το καλοκαίρι, οι ασύμμετρες κάθετες ρίγες είναι το απόλυτο trend για τις one-piece εμφανίσεις όπως τα midi jumpsuit με κοφτές λεπτομέρειες στη μέση ή τα φορέματα από λεπτά υφάσματα με ζώνη. Επίσης, οι μπλούζες που αφήνουν ακάλυπτους τους ώμους και τα linen joggers παντελόνια συνδυάζονται υπέροχα με σανδάλια και τσάντες με μεταλλικά στοιχεία. Λατρεύουμε τις reversible shopper τσάντες!

Block Colours

Αθλητική και με χαρακτηριστικό στοιχείο της το χρώμα, η κολεξιόν “playground” είναι αφιερωμένη στον άντρα της Springfiend γι’ αυτό το καλοκαίρι. Κομμάτια όπως τα polo και οι βερμούδες χαρακτηρίζονται από ρίγες και έντονα χρώματα σε συνδυασμό με άλλα σχήματα. Μια έξυπνη πινελιά για ένα άνετο look.

Soft Jungle

Οι παστελ τόνοι επιστρέφουν αυτή τη σεζόν, πιο διακριτικοί, προσθέτοντας μια πινελιά στα τροπικά σχέδια. Κοντομάνικα t-shirts με καλοκαιρινά μοτίβα και miniprints με φοίνικες αποτελούν τον απόλυτο χρωματικό συνδυασμό για τα τζιν σας. Το ροζ και το μπλε θα είναι οι ταιριαστοί τόνοι αυτού του trend. Άλλα βασικά στοιχεία της κολεξιόν είναι τα sun-dyed effects και οι bowling-neck μπλούζες.

Indigo Blue

Ένα από τα πιο hot trend της σεζόν είναι το indigo. Θα είναι το νέο μοδάτο χρώμα για τα μονόχρωμα outfits αυτού του καλοκαιριού. Ανακαλύψτε το σε βερμούδες, σε miniprint shirts και σε πουκάμισα με τροπικά σχέδια.

Daily Smart

H φιλοσοφία του daily smart είναι απαραίτητη και στην γκαρνταρόμπα κάθε Springfield άνδρα. Τα κομμάτια αυτά έχουν μια πιο επίσημη αίσθηση, χωρίς να θυσιάζουν το άνετο πνεύμα που χαρακτηρίζει την εποχή. Η κολεξιόν αποτελείται από λινά πουκάμισα και παντελόνια, σε συνδυασμό με slim- fit chinos σε ποικιλία χρωμάτων. Δοκίμασε την έξυπνη αισθητική αυτού του look, επιλέγοντας βερμούδες σε φυσικούς, γήινους τόνους για καθημερινές εμφανίσεις, αυτό το καλοκαίρι.