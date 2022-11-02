Το «καλάθι της νοικοκυράς» τέθηκε σε ισχύ από σήμερα το πρωί μέχρι και την Τρίτη 8/11.
Ο Άδωνης Γεωργιάδης κατά την αυτοψία του στο σούπερ μάρκετ που επισκέφτηκε στις 8 το πρωί δήλωσε: «όπως βλέπουμε από την πρώτη αυτοψία, επειδή υπήρχε μια ανησυχία ότι θα έχουμε προϊόντα μόνο ιδιωτικής ετικέτας, αποδεικνύεται ότι έχουμε και επώνυμα».
Επιπλέον συμπλήρωσε: «η εντολή για τους ελέγχους από την ΔΙΜΕΑ είναι διπλή: έλεγχος σε όλα τα καλάθια για να δούμε ότι είμαστε σε τιμές κάτω της 3ης Οκτωβρίου και δεύτερον να συνεχιστούν οι έλεγχοι για τα πλαφόν. Δεν θα γίνει χαμός σε όλα τα άλλα». Συνεχίζει λέγοντας: «Το θέμα είναι να κερδίσει ο κόσμος λεφτά, σκοπός είναι να βγει ο καταναλωτής κερδισμένος. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν βγάζουν το μήνα να τα βγάλουν πέρα. Στόχος να φτιάξουμε ένα χώρο που οι καταναλωτές θα βρουν χαμηλότερες τιμές. Είμαστε φειδωλοί στον αριθμό των προϊόντων που θα μπουν στο καλάθι».
Στο πρόγραμμα είναι η ενημέρωση των καταναλωτών τόσο για να μπορούν να συγκρίνουν τις τιμές όσο και για να μπορείς οι αρμόδιες αρχές να ελέγχουν την εξέλιξη του μέτρου.
Παρακάτω δείτε τη λίστα με τα προϊόντα για το «καλάθι του νοικοκυριού» στις 13 αλυσίδες που συμμετέχουν υποχρεωτικά.
ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΒ ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 1kg 1,85
ΑΒ ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΣΤΑΡΕΝΙΟ 340g 0,82
ΑΒ ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΣΤΑΡΕΝΙΟ ΣΕ ΦΟΡΜΑ 680g 1,29
ΑΡΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 350g 1,06
ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ ΨΩΜΙ 350g 0,77
ΑΒ ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΙΤΟΥ 250g 0,95
ΑΒ ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΙΤΟΥ 4x500g 1,25
AB SPAGHETTI Ν6 500g 0,62
AB ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1kg 0,96
AB ΦΑΚΕΣ ΛΕΠΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 500g 1,10
365 ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΑΠΝΙΣΤΗ ΣΕ ΦΕΤΕΣ 300g 2,49
ΑΒ ΓΛΩΣΣΑ ΦΙΛETO ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ 750g 9,00
AB ΧΟΙΡΙΝΟ ΛΑΙΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 5,53
AB ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 3,98
AB ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ 1lt 1,12
ΑB ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΕΛΑΦΡΥ 1lt 1,12
AB ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 4% ΛΙΠΑΡΑ LIGHT 400g 0,99
AB ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΟΣ 3,9% ΛΙΠΑΡΑ 3Χ200g 1,35
AB ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΟΣ 2% ΛΙΠΑΡΑ 3Χ200g 1,35
AB ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΣΕ VACUUM 400g 4,45
GOUDA ΣΕ ΦΕΤΕΣ 200g 2,16
GOUDA LIGHT ΣΕ ΦΕΤΕΣ 200g 2,26
AB ΤΟΜΑΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΡΙΦΤΗ 500g 0,60
AB ΦΡΕΣΚΑ ΑΒΓΑ ΚΛΩΒΟΣΤΟΙΧΙΑΣ MEDIUM 12 ΤΕΜΑΧΙΑ 53-63g 2,59
AB ΦΡΕΣΚΑ ΑΒΓΑ ΑΧΥΡΩΝΑ LARGE 10 ΤΕΜΑΧΙΑ 63-73g 3,29
AB ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ SOFT 250g 0,99
AB EXTRA ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1lt 5,59
AB ΗΛΙΕΛΑΙΟ 1lt 3,25
365 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 1kg 1,65
ΑΒ ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ 1kg 1,28
NOYNOY ΚΡΕΜΑ ΒΑΝΙΛΙΑ 350g (sticker -0.20€) 5,57
FRISOGROW ΓΑΛΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 800g 19,55
ΑΒ KΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ 94g 0,99
AB ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ 100g 2,37
GONDOLIERE ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 500g 5,89
AB BLACK TEA ΣΕ ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ 20 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,17
ΑΒ ΚΑΚΑΟ 125g 0,89
AB ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 1lt 0,75
NATURA ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ SPRAY 100ml 1,36
ΑΒ ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ACTIVE CLEAN 75 MEZΟΥΡΕΣ 6,75
AB ΧΛΩΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ULTRA LEMON 1250ml 0,99
AB ΧΛΩΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ULTRA PINK 1250ml 0,99
AB ΧΛΩΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ULTRA FRESH 1250ml 0,99
ΑΒ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ REGULAR 500ml 0,99
ΑΒ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΛΕΜΟΝΙ 500ml 0,99
ΑΒ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800g 2,65
365 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 10ΡΟΛΑ 2ΦΥΛΛΑ 2,99
COLGATE ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ BAKING SODA 75ml 2,28
CARE ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ ULTRA PLUS NIGHT 10 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,35
CARE ΣΕΡΒΙΕΤΑΚΙΑ NORMAL 36 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,85
CARE ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ CLASSIC 14 TEMΑΧΙΑ 1,56
CARE ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ ULTRA PLUS NORMAL 10 TEMAXIA 1,35
CARE ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ ULTRA PLUS SUPER 10 TEMAXIA 1,35
CARE TAΜΠΟN REGULAR 32 ΤΕΜΑΧΙΑ 2,66
KARAVAKI ΣΑΜΠOYAN ΘΡΕΨΗ & ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ΑΝΤΛΙΑ 600ml 4,96
KARAVAKI ΣΑΜΠOYAN ΛΑΜΨΗ ΑΝΤΛΙΑ 600ml 4,96
365 ΣΑΠΟΥΝΙ ΜΠΑΡΕΣ 3X125g 1,05
SANI PANTS N3 LARGE 14 ΤΕΜΑΧΙΑ (10+4 TΕΜ. ΔΩΡΟ) 12,85
SANI PANTS N2 MEDIUM 14 ΤΕΜΑΧΙΑ (10+4 TΕΜ. ΔΩΡΟ) 10,96
BABYLINO SENSITIVE ECONOMY No4+ 10-15kg 46 TΕΜΑΧΙΑ 21,78
BABYLINO SENSITIVE ECONOMY No3 4-9kg 56 TΕΜΑΧΙΑ 21,78
BABYLINO SENSITIVE ECONOMY No5 11-25kg 44 TΕΜΑΧΙΑ 21,78
BABYLINO SENSITIVE ECONOMY No4 8-13kg 50 TΕΜΑΧΙΑ 21,78
BABYLINO SENSITIVE ECONOMY No5+ 12-17kg 42 TΕΜΑΧΙΑ 21,78
BABYLINO SENSITIVE ECONOMY No6 13-18kg 38 TΕΜΑΧΙΑ 20,70
BABYLINO SENSITIVE ECONOMY No7 15+kg 36 TΕΜΑΧΙ 20,63
CARE ΜΩΡΟΜΑΝΤΙΛΑ ΧΑΜΟΜΗΛΙ 3X72 TEMAXIA 2,42
CARE ΜΩΡΟΜΑΝΤΙΛΑ SENSITIVE 3X72 TEMAXIA 2,42
JOHNSON’S BABY ΣΑΜΠΟΥΑΝ REGULAR 300ml 2,90
365 ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΗ ΚΥΝΗΓΙ 1240 1,59
365 ΓΑΤΟΤΡΟΦΗ ΨΑΡΙ 415g 0,60
ΒΑΖΑAR
ΚΑΛΗΜΕΡΑ 700G ΦΟΡΜΑ ΤΟΣΤ ΣΤΑΡΕΝΙΟ 1.36€/τεμ. 1.94€/κιλό
ΚΑΣΙΜΗ 350G ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑ ΤΟ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ 0.99€/τεμ.
ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑ 350G ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ 0.98€/τεμ.
ΜΕΛΟΣΠΙΤΟ 420G ΨΩΜΙ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ1.2€/τεμ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 127.5Gx4 ΦΡΥΓ ΣΙΤΟΥ (ΔΩΡΟ 1 ΠΑΚΕΤΟ)1.86€/τεμ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 80Gx4 ΦΡΥΓ ΣΙΚΑΛΗΣ (ΔΩΡΟ 1 ΠΑΚ)1.82€/τεμ.
ΜΑΚΒΕΛ 500G(+35%free) ΣΠΑΓΓΕΤΙ N.6 0.97€/τεμ.
ΜΑΚΒΕΛ 500G(+35%free) ΣΠΑΓΓΕΤΙ N.10 0.97€/τεμ.
ΦΛΩΡΙΔΗ 700G ΧΟΙΡΙΝΗ ΣΠΑΛΟΜΠΡΙΖΟΛΑ Μ/Ο ΔΙΣΚ ΝΩΠΟ 5.6€/τεμ.
FARMER 200G ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΑΠΝ ΤΕΤΡΑΓ ΣΕ ΦΕΤΕΣ 2.1€/τεμ.
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 200G ΧΩΡ. ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΠΑΡΙΖΑ ΦΕΤΕΣ 1.09€/τεμ.
ROYAL 410G ΕΒΑΠΟΡΕ ΠΛΗΡΕΣ ΓΑΛΑ 7.5% ΛΙΠ 1.15€/τεμ.
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 200Gx3 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ 10% 2.13€/τεμ.
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 200Gx3 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ 2% 2.13€/τεμ.
ΠΗΛΙΑΓΝΟ 400G ΦΕΤΑ Π.Ο.Π. ΣΕ ΑΛΜΗ (ΤΑΠΕΡ) 5.59€/τεμ.
PALADIN ΓΚΟΥΝΤΑ 500G ΣΕ ΦΕΤΕΣ (FRESH PACK) 3.6€/τεμ.
PALADIN 200G / 10-ΦΕΤΕΣ FINESSE ΤΥΡΙ Τ. ΓΚΟΥΝΤΑ 2.49€/τεμ.
THE RED FARM 500G ΤΟΜΑΤΑ PASSATA 0.52€/τεμ.
ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ 10-ΤΜΧ ΕΛΛΗΝΙΚΑ SMALL 3.1€/τεμ.
REMIA GOLD 250G ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ 80% /ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 0.76€/τεμ.
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 4L ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΛΑΣΙΚΟ 22.9€/τεμ.
ΝΟΥΝΟΥ 300G FARINE LACTEE 3.73€/τεμ.
ΝΟΥΝΟΥ 300G(-0.40€) FARINE LACTEE 3.33€/τεμ.
ΝΟΥΝΟΥ 300G(-0.20€) FARINE LACTEE ΜΠΙΣΚΟΤΟ 4.35€/τεμ.
ΝΟΥΝΟΥ 300G FARINE LACTEE ΜΠΙΣΚΟΤΟ 4.55€/τεμ.
ΝΟΥΝΟΥ 300G(-0.70€) ΜΠΙΣΚΟΤΟΚΡΕΜΑ 5.27€/τεμ.
ΝΟΥΝΟΥ 300G ΜΠΙΣΚΟΤΟΚΡΕΜΑ 5.97€/τεμ.
ΝΟΥΝΟΥ 300G(-0.30€) ΜΠΙΣΚΟΤΟΚΡΕΜΑ 5.67€/τεμ.
ΝΟΥΝΟΥ 300G ΦΡΟΥΤΟΚΡΕΜΑ 5-ΦΡΟΥΤΑ 6.11€/τεμ.
ΝΟΥΝΟΥ 300G(-0.20€) ΦΡΟΥΤΟΚΡΕΜΑ 5-ΦΡΟΥΤΑ 5.91€/τεμ.
ΝΟΥΝΟΥ 350G ΚΡΕΜΑ ΒΑΝΙΛΙΑ 6.12€/τεμ.
ΝΟΥΝΟΥ 350G(-0.20€) ΚΡΕΜΑ ΒΑΝΙΛΙΑ 5.92€/τεμ.
ΝΟΥΝΟΥ 350G(-0.50€) ΚΡΕΜΑ ΒΑΝΙΛΙΑ — 5.62€/τεμ.
ALMIRON-1 800G ΓΑΛΑ 1ης ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (EASYPACK) 25.45€/τεμ.
ALMIRON-2 800G ΓΑΛΑ 2ης ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (EASYPACK) 20.74€/τεμ.
ALMIRON-3 800G ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 10 ΜΗΝΩΝ (EASYPACK) 19.76€/τεμ.
ΚΑΛΗΜΕΡΑ 200G ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 2.19€/τεμ.
INSTACOFFEE 200G ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ CLASSIC 4.68€/τεμ.
BEYERS DESSERT ROYAL 250G ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 4.65€/τεμ.
ΕΥΡΙΠΟΣ 50G ΤΣΑΪ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ / ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ 2.37€/τεμ.
ΓΙΩΤΗΣ 125G (+20% free) ΚΑΚΑΟ ΣΚΟΝΗ 1.53€/τεμ.
FARMER 500G ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ ΚΑΝΑΔΑ 1.29€/τεμ.
ΜΕΓΑ 100ML ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΗ ΛΟΣΙΟΝ ΜΕ 70% ΑΙΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ 1.98€/τεμ.
ALLDAY CLEAN 3L 30ΜΕΖ ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤ. ΑΝΟΙΞΗ 3.69€/τεμ.
ALLDAY CLEAN 3L 30ΜΕΖ ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤ. ΛΩΤΟΣ ΟΡΧΙΔΕΑ 3.69€/τεμ.
DIXAN 2.53KG ΣΚΟΝΗ ΦΡΕΣΚ ΑΝΟΙΞΗΣ / 46ΜΕΖ 7.49€/τεμ.
DIXAN 2.53KG ΣΚΟΝΗ ΦΡΕΣΚ ΩΚΕΑΝΟΥ / 46ΜΕΖ 7.49€/τεμ.
ALLDAY CLEAN 2L ΧΛΩΡΟ 0.99€/τεμ.
ALLDAY CLEAN 2L ΧΛΩΡΟ ΛΕΜΟΝΙ 0.99€/τεμ.
ALLDAY 500ML ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ PERLE 1.19€/τεμ.
BAZAAR 750G ΡΟΛΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 3.39€/τεμ.
AIM 75ML HERBAL FAMILY PROTECTION ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ 1.15€/τεμ.
BAZAAR SOFTIES 10-ΤΜΧ ΡΟΛΑ ΥΓΕΙΑΣ (112Gx10) 4.98€/τεμ.
ALWAYS 7-ΤΜΧ ULTRA NIGHT / No3 1.75€/τεμ.
ALWAYS 8-ΤΜΧ ULTRA LONG PLUS / Νο2 1.75€/τεμ.
ALWAYS 9-ΤΜΧ UL PLUS NORMAL / No1 1.75€/τεμ.
ALWAYS 14-ΤΜΧ(-1.00€) UL NIGHT JUMBO PACK / No3 2.59€/τεμ.
ALWAYS 16-ΤΜΧ(-1.00€) UL LONG JUMBO PACK / Νο2 2.59€/τεμ.
O.B 16-ΤΜΧ PRO COMFORT SUPER 4.14€/τεμ.
O.B 16-ΤΜΧ PRO COMFORT SUPER PLUS 4.14€/τεμ.
O.B 16-ΤΜΧ PRO COMFORT NORMAL 4.14€/τεμ.
ELVIVE 400ML ΣΑΜΠΟΥΑΝ COLOR VIVE ΓΙΑ ΒΑΜΜΕΝΑ ΜΑΛΛΙΑ 5.44€/τεμ.
ELVIVE 400ML ΣΑΜΠΟΥΑΝ DREAM LONG ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗΣ 5.44€/τεμ.
ELVIVE 400ML ΣΑΜΠΟΥΑΝ EXTRAORDINARY COCONUT OIL 5.44€/τεμ.
ELVIVE 400ML ΣΑΜΠΟΥΑΝ EXTRAORDINARY JOJOBA OIL 5.44€/τεμ.
ELVIVE 400ML ΣΑΜΠΟΥΑΝ FULL RESIST ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ 5.44€/τεμ.
ELVIVE 400ML ΣΑΜΠΟΥΑΝ HYDRA HYALURONIC 5.44€/τεμ.
ELVIVE 400ML ΣΑΜΠΟΥΑΝ TOTAL REPAIR ΑΝΑΔΟΜΗΣΗΣ 5.44€/τεμ.
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗ ΚΑΡΑΒΑΚΙ 125G ΣΑΠΟΥΝΙ ΛΕΥΚΟ 0.75€/τεμ.
SENSI 10-ΤΜΧ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΑΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ MEDIUM 6.29€/τεμ.
SENSI 10-ΤΜΧ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΑΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ LARGE 6.79€/τεμ.
SENSI 10-ΤΜΧ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΑΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ EXTRA LARGE 7.49€/τεμ.
BABYLINO ECON 38-ΤΜΧ SENSITIVE N.6 21.78€/τεμ.
BABYLINO ECON 40-ΤΜΧ SENSITIVE N.6 21.78€/τεμ.
BABYLINO ECON 42-ΤΜΧ SENSITIVE N.5+ 21.78€/τεμ.
BABYLINO ECON 44-ΤΜΧ SENSITIVE N.5 21.78€/τεμ.
BABYLINO ECON 46-ΤΜΧ SENSITIVE N.4+ 21.78€/τεμ.
BABYLINO ECON 50-TMX SENSITIVE N.4 21.78€/τεμ.
SEPTONA 80-ΤΜΧ x2(+1free) ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ CALM N’ CARE ΧΑΜΟΜ 4.53€/τεμ.
JOHNSON’S BABY 750ML ΣΑΜΠΟΥΑΝ CHAMOMILE /ΑΝΤΛΙΑ 2.95€/τεμ.
JOHNSON’S BABY 750ML ΣΑΜΠΟΥΑΝ REGULAR /ΑΝΤΛΙΑ 2.95€/τεμ.
JOLLY DOG 405G ΣΚΥΛΟΥ ΒΟΔΙΝΟ (EASY OPEN) 0.69€/τεμ.
JOLLY DOG 405G ΣΚΥΛΟΥ ΒΟΔΙΝΟ/ΛΑΧΑΝ (EASY OPEN) 0.69€/τεμ.
JOLLY DOG 405G ΣΚΥΛΟΥ ΚΟΤΟΠ/ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ (EASY OPEN) 0.69€/τεμ.
JOLLY CAT 405G ΓΑΤΑΣ ΒΟΔΙΝΟ (EASY OPEN) 0.69€/τεμ.
JOLLY CAT 405G ΓΑΤΑΣ ΚΟΤΟΠ/ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ (EASY OPEN) 0.69€/τεμ.
JOLLY CAT 405G ΓΑΤΑΣ ΚΟΥΝΕΛΙ (EASY OPEN) 0.69€/τεμ.
JOLLY CAT 405G ΓΑΤΑΣ ΨΑΡΙ (EASY OPEN) 0.69€/τεμ.
ΓΑΛΑΞΙΑΣ
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 500ΓΡ.
ΚΡΙΣ ΚΡΙΣ ΤΟΣΤ ΜΙΝΙ ΣΙΤΟΥ 350ΓΡ.
ΑΡΤΟΠ/ΣΜΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ ΣΟΥΣΑΜΕΝΙΟ 350γρ ΨΗ.-ΚΑΤ.
ΑΡΤΟΣ ΦΡΑΤΖΟΛΑ 350ΓΡ. ΣΠΥΡΙΔΗ (ΜΟΝΟ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ)
ΑΡΤΟΣ ΦΡΑΤΖΟΛΑ 350ΓΡ. XATZH (ΜΟΝΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑ )
ΑΡΤΟΣ ΦΡΑΤΖΟΛΑ ΣΙΜΙΓΔΑΛΕΝΙΟΣ 500ΓΡ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ (ΜΟΝΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑ )
ΦΟΡΜΑΚΙ 350ΓΡ.ΓΙΩΤΗΣ (ΜΟΝΟ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΙΤΟΥ 255ΓΡ.
BARILLA ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ Νο5 500γρ.
MISKO ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΧΟΝΔΡΟ 500ΓΡ
MISKO ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕΤΡΙΟ 500ΓΡ
ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΛΑΙΜΟΥ ΧΟΙΡΙΝΗ Μ/Ο ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ – ΒΕΛΓΙΟΥ ΤΟ ΚΙΛΟ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΠΟΥΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟ ΚΙΛΟ
ΠΑΣΣΙΑΣ Χ.ΓΛΟΥΤ. ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΑΠΝΙΣΤΗ ΤΟ ΚΙΛΟ
7 ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΚΟΚΚΙΝΟΨΑΡΟ Α/Κ 300/500 shrink δίχτυ ΤΟ ΚΙΛΟ
ΡΟΔΟΠΗ ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ 3.7%ΛΙΠ. 1LT
ΛΥΚΑΣ ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΠΛΗΡΕΣ 1LT (ΜΟΝΟ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ)
ΡΟΔΟΠΗ ΓΑΛΑ Υ.Π. 1.5%ΛΙΠ. 1LT
ΛΥΚΑΣ ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΕΛΑΦΡΥ 1LT (ΜΟΝΟ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ)
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΕΒΑΠΟΡΕ 7.5% ΓΑΛΑ 400ΓΡ.
ΔΩΔΩΝΗ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΟΣ 3.9% ΛΙΠΑΡΑ 200ΓΡ. 2+1ΔΩΡΟ
ΔΩΔΩΝΗ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΟΣ 2% 200ΓΡ. ΛΙΠΑΡΑ 2+1ΔΩΡΟ
ΗΠΕΙΡΟΣ ΦΕΤΑ ΣΥΣΚ. Π.Ο.Π. 200ΓΡ.
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΦΕΤΑ ΤΑΠΕΡ 400ΓΡ.
GRANDE ΓΚΟΥΝΤΑ ΦΕΤΕΣ ΓΕΡΜ. 500ΓΡ.
ADORO LIGHT 10% ΣΕ ΦΕΤΕΣ 175ΓΡ
ADORO LIGHT 10% ΦΡΑΤΖΟΛΑ (PLU 1206)
ΓΚΡΕΚΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ 500ΓΡ.
ΧΡ.ΑΥΓΑ ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΜΕ ΒΙΤ.D +Ω3 6ΑΔΑ STICKER -0.50 (ΠΡ.ΕΛΛΑΣ)
ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ ΦΡΕΣΚΑ Α 4ΑΔΑ Μ ΠΘ
ΒΙΤΑΜ ΚΛΑΣΙΚΟ 200ΓΡ
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΕΞΑΙΡ. ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1LT
SOL ΗΛΙΕΛΑΙΟ 1LT
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΡΑΚΑΣ 900ΓΡ.
ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΒΖ 1KG
ΓΙΩΤΗΣ ΦΑΡΙΝ ΛΑΚΤΕ ΜΕ ΒΡΩΜΗ 300ΓΡ.
ΓΙΩΤΗΣ ΑΝΘΟΣ ΟΡΥΖΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 150ΓΡ
ΓΙΩΤΗΣ SANILAC 3 400GR.
ΛΟΥΜΙΔΗ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΠΑΡΑΔ. 96ΓΡ.
JACOBS INSTANT 100ΓΡ.
MAXWELL HOUSE ΦΙΛΤ 225ΓΡ. -1E
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΤΣΑΪ ΚΕΫΛΑΝΗΣ 10 ΦΑΚ. X 1.5ΓΡ
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΣΑΪ 10 ΦΑΚ. X 1.5ΓΡ
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΙ 10 ΦΑΚ. X 1ΓΡ
ΗΕΜΟ ΡΟΦΗΜΑ BAZO 400γρ. με στίκερ -0.50
AGRINO ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ 500ΓΡ.
ΛΑΚΩΝΙΑ φυσικός χυμός πορτοκάλι 250ml
SEPTONA MILD ANTISEPTIC LOT.80ML 70% ΟΙΝΟΠΝ.
ROL QUICKWASH ΥΓ. ΠΛΥΝΤ. 33MEZ 1600ML
ESSEX ΚΟΥΤΙ 50 ΜΕΖ 2.4KG
ESSEX TOUCH ΚΟΥΤΙ 50 ΜΕΖ 2.4KG
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΥΓΡΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 1LT
AJAX ΚΑΘ/ΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 4ΣΕ1 ΑΝΤΛΙΑ 500ML
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΧΛΩΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ DIL.POWER REGULAR 2LT
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΥΓΡΟ ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΛΕΒΑΝΤΑ 1000ML
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΥΓΡΟ ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΛΕΜΟΝΙ 1000ML
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΥΓΡΟ ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΦΡΕΣΚΑΔΑ 1000ML
AJAX ΚΑΘ/ΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 4ΣΕ1 ΑΝΤΛΙΑ 500ML
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΧΛΩΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ULTRA 750ML REGULAR
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΧΛΩΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ULTRA LEMON 750ML
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΧΛΩΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ULTRA FRESH 750ML
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΧΛΩΡΟΚΑΘΑΡ. ULTRA POWER REGULAR 750ML
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΧΛΩΡΟΚΑΘΑΡ. ULTRA POWER LEMON 750ML
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΧΛΩΡΙΟ ULTRA POWER FRESH 750ML
PALMOLIVE ΠΙΑΤΩΝ ΛΕΜΟΝΙ ΠΡΑΣΙΝΟ 500ML
PALMOLIVE ΠΙΑΤΩΝ REGULAR
SOFTEX GRANDE ROLL ΚΟΥΖΙΝΑΣ 2Φ. 350GR
COLGATE 1+1 ΟΙΚ.ΣΥΣ.ΟΔ/ΜΑ PR.CARIES 90ML
SOFTEX (10+2) Ρ/Υ PURE & SOFT 12ΑΡΙ 744Γ
LIBRESSE GOODNIGHT S.W. 10ΤΕΜ.
Ο.Β. PRO COMFORT SUPER 16 ΤΕΜ.
GLISS ΣΑΜΠΟΥΑΝ ULTIMATE REPAIR 400ML
GLISS ΣΑΜΠΟΥΑΝ COLOR PROTECT 400ML
GLISS ΣΑΜΠΟΥΑΝ SUPREME LENGTH 400ML
GLISS ΣΑΜΠΟΥΑΝ SPLIT HAIR 400ML
GLISS ΣΑΜΠΟΥΑΝ OIL NUTRITIVE 400ML
GLISS ΣΑΜΠΟΥΑΝ AQUA REVIVE 400ML
DETTOL ΣΑΠΟΥΝΙ FRESH 100GR
DETTOL ΣΑΠΟΥΝΙ SENSITIVE ΕΥΑΙΣΘ.ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΕΣ 100GR
SANI LADY SENSITIVE SUPER ΝΟ 5 10ΤΕΜ
BABYLINO SENSITIVE ΠΑΝΕΣ ΝΟ3 4-9KG /22Τ
BABYLINO ΠΑΝΕΣ SENSITIVE ΝΟ5 11-16KG/18Τ
BABYLINO ΠΑΝΕΣ SENSITIVE ΝΟ4 8-13KG/20Τ
BABYLINO ΠΑΝΕΣ SENSITIVE ΝΟ5+12-17KG/16T
BABYLINO ΠΑΝΕΣ SENSITIVE ΝΟ7 15+KG/14T
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ ΑΝΤ/ΚΟ 72ΤΕΜ.
SEPTONA BABY ΣΑΜ.&ΑΦΡ/ΤΡΟ ΒΑΛ.&ΑΛΟΗ 500ML
FRISKIES ΣΚΥΛ.ΜΟΣΧΑΡΙ ΠΑΤΕ 400ΓΡ.
FRISKIES FUNTASTIX 175ΓΡ
FRISKIES ΓΑΤΑΣ ΒΟΔΙΝΟ/ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ/ΣΥΚΩΤΙ 400ΓΡ.
ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΑΛΕΥΡΙ 1ΚΙΛΟΥ 2+1 ΔΩΡΟ
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
ΡΥΖΙ ΜΠΛΟΥ ΜΠΟΝΕΤ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 500ΓΡ
ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΑΡΑΤΑ ΣΙΤΟΥ ΦΟΡΜΑ 680G
ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑ ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΔΙΠΛΟΖΥΜ.ΣΤΑΡ.ΠΡΟΖ.ΦΕΤ500G
ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΤΑΡΕΝΙΕΣ ΠΑΠΑΔ/ΛΟΥ 4Χ127.5Γ/1ΔΩΡ
MAΡATA ΣΠΑΓΓΕΤΙ Νο6 500ΓΡ
MAΡATA ΣΠΑΓΓΕΤΙ Νο6 500ΓΡ
ΛΑΙΜΟΣ ΧΟΙΡΙΝΟΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ Μ/Ο ΝΩΠΟΣ (ΧΥΜΑ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ)
ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΩΠΑ 65% ΑΓΡΟΖΩΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ Ε/Ζ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΝΩΠΑ ΧΥΜΑ
ΠΑΡΙΖΑ BUENAS ΦΕΤΕΣ 300ΓΡ..
ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ Α/Κ ΚΑΤΕΨ/ΝΟΣ.
ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΜΑΡΑΤΑ 3.5%ΛΙΠ.100%ΕΛΛ.1L *
ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΜΑΡΑΤΑ 3.5%ΛΙΠ.100%ΕΛΛ.1L *
ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΜΑΡΑΤΑ 1.5%ΛΙΠ.100%ΕΛΛ.1L *
ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΜΑΡΑΤΑ 1.5%ΛΙΠ.100%ΕΛΛ.1L *
ΓΑΛΑ PIESTO ΕΒΑΠΟΡΕ 410G *
ΓΑΛΑ PIESTO ΕΒΑΠΟΡΕ ΕΛΑΦΡΥ 410G *
ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ΜΑΡΑΤΑ 10% ΕΛΛ 3Χ200ΓΡ.
ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ΜΑΡΑΤΑ 2% ΕΛΛ 3Χ200ΓΡ.
ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΘΡΑΚΗΣ ΔΟΥΚΙΔΗΣ 400ΓΡ
ΓΚΟΥΝΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΦΕΤΕΣ 350ΓΡ
ΤΥΡΙ ΜΑΡΑΤΑ LIGHT ΙΣΠΑΝ.ΦΕΤΕΣ 300G
ΤΟΜΑΤΑ ΜΑΡΑΤΑ PASSATA 500G
ΑΥΓΑ ΤΣΑΟΥΣΗ L-ΜΕΓΑΛΑ 6Τ
ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ 63-73ΓΡ 6Τ
ΛΙΠΑΡΗ ΥΛΗ SUPER FRESCO ΠΑΚ.200G
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΜΟLΟΝ LAVE ΕΞ.ΠΑΡΘΕN.1LT
ΗΛΙΕΛΑΙΟ ΜΑΡΑΤΑ 1LT
ΑΡΑΚΑΣ ΜΑΡΑΤΑ 1000ΓΡ
ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΙΚΗ AZUCARERA 1KG E.E
ΓΑΛΑ NUTRICIA ALMIRON N1 800Γ Ε/PAC
ΓΑΛΑ NUTRICIA ALMIRON N2 800Γ E/PAC
ΓΑΛΑ NUTRICIA ALMIRON N3 800Γ E/PAC
ΓΑΛΑ NUTRICIA ALMIRON N.4 800ΓΡ
ΚΑΦΕΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΠΑΡΑΔ.194ΓΡ
ΚΑΦΕΣ CLASSIC NESCAFE 50ΓΡ
ΚΑΦΕΣ JACOBS ΕΚΛΕΚΤΟΣ 250G
ΚΑΦΕΣ JACOBS ΕΚΛΕΚΤΟΣ 250G
ΑΦΕΨΗΜΑ LIPTON ΧΑΜΟΜΗΛΙ 10Φ.Χ1ΓΡ.
KAKAO BONORA 125ΓΡ
ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ ΕΛΛ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 500ΓΡ
ΧΥΜΟΣ ΜΑΡΑΤΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΦΥΣΙΚΟΣ 1L
ΧΥΜΟΣ ΜΑΡΑΤΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΦΥΣΙΚΟΣ 1L
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ GEL ΧΕΡΙΩΝ NATURA 80ML
DROLIO ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤ ΣΑΚ.14ΠΛΥΣΕΙΣ
DROLIO ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤ.ΡΟΥΧΩΝ ΑΡ.ΛΟΥΛΟΥΔ 38ΠΛ
DROLIO ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡ. ΕΠΙΦ. ΛΕΒΑΝΤΑ 1L
AVA ΥΓΡΟ ΠΙΑΤ ACTION ΞΙΔΙ&ΜΗΛΟ 430ML
ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΓΛΑΡΟΣ 1Τ Χ800ΓΡ
ΟΔ/ΜΑ COLGATE TRIPLE ACTION 75ML(-0.30)
ΡΟΛΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΛΑΡΟΣ ΜΙΝΙ 2Φ 10ΤΕΜΧ75G
ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ ALWAYS ULTRA LONG 16T.ΟΙΚ ΣΥΣΚ
ΤΑΜΠΟΝ OB PRO COMFORT SUPER 16ΤΕΜ.
PANTENE ΣΑΜΠΟΥΑΝ CLASSIC 360ML
ΣΑΠΟΥΝΙ SETTE JASMIN & CITRUS 125ΓΡ.
ΠΑΝΑ ΑΚΡΑΤ.SANI MEDIUM Νο2 15Τ
ΠΑΝΑ ΑΚΡΑΤ.SANI LARGE Νο3 12Τ
ΠΑΝΑ ΑΚΡΑΤ.SANI EXTRA LARGE Νο4 10Τ.
BABYLINO SENSITIVE ECON.No5 44Τ
BABYLINO SENSITIVE ECONOMY No3 4-9KG 56Τ
BABYLINO SENSITIVE ECON No4 50Τ
BABYLINO SENSITIVE ECON No4+ 46Τ
BABYLINO SENSITIVE No5+ 42ΤΕΜ
ΜΩΡ/ΛΑ SEPTONA CALM& CARE ΧΑΜΟΜ 80Τ 2+1Δ
SEPTONA BABY ΣΑΜΠ/ΑΦΡΟΛ ΑΛΟΗ 500ML.
ΣΚΥΛΟΤΡ BARRON ΜΠΟΥΚ ΚΟΤ-ΓΑΛ 400ΓΡ
ΓΑΤΟΤΡΟΦΗ ΜΠΟΥΚ BARRON ΨΑΡΙ 400ΓΡ
ΑΛΕΥΡΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΑΡΑΤΑ 1KG
e-fresh.gr
Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Thalea (3 lt)
Γιαούρτι Αγελάδος 2% λιπαρά 2+1 δώρο ΔΩΔΩΝΗ (3×200 g)
Γάλα Φρέσκο Ελαφρύ Καθημερινά Δέλτα (1 lt)
Τυρί σε φέτες Gouda (10 φέτες) (180 g)
Χυμός Πορτοκάλι Φρουτοποτό Life (1 L)
Φιλέτο Γαλοπούλας Καπνιστό 10 Φέτες Ifantis (160 g) -0,20¤
Αρακάς Κατεψυγμένος Extra Fine Μπαρμπα Στάθης (400 g)
Καφές Ελληνικός Παραδοσιακός Λουμίδης Παπαγάλος (194 g)
Ζάχαρη Λευκή Κρυσταλλική (1 Kg)
Χυμός Τομάτας Ελαφρά Συμπυκνωμένος Κλασικός Pummaro (500 g)
Ψωμί του Τοστ Σταρένιο Καραμολέγκος (680 g)
Σπαγγέτι Νο 6 Melissa (500 g)
Κιμάς Ανάμικτος Γαλλίας Φλωρίδης (500g)
Αυγά Φρέσκα Αχυρώνα 6 τεμ Χρυσά Αυγά (ελάχιστο βάρος 53g)
Αντισηπτικό Τζελ Χεριών Miss Sandy (80ml) 1+1Δώρο
Σαπούνι Naturals Μέλι & Γάλα Palmolive 3+1 Extra Pack (4Χ90gr)
Οδοντόκρεμα Family Protection Anti-Cavity Aim (75 ml)
Ρολό Κουζίνας 2φύλλο Economy Endless (760g)
Χλωρίνη Ultra Protection Lemon Klinex (750ml)
Σκόνη Πλυντηρίου Active Clean Skip (45 μεζ / 2.925 Kg)
Χαρτί Υγείας 2φύλλο Pure & Soft Softex (10+2τεμ *62g)
Σερβιέτες Ultra Normal wing Libresse (10 τεμ)
Σαμπουάν Αναδόμηση και Προστασία Pantene (360 ml)
Υγρό πιάτων Ultra Original Fairy (400 ml)
Μωρομάντηλα με Καπάκι Endless (72 τεμ)
Πάνες Pampers Premium Care Μέγεθος 1 (2-5 kg) (26τεμ)
Discount Market
ΔΙΑΛΕΧΤΗ ΣΟΔΕΙΑ ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 500g
ΚΡΙΣ ΚΡΙΣ ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΣΤΑΡΕΝΙΟ 700g
ΨΩΜΙ ΦΡΑΝΤΖΟΛΑ 350g (BAKE OFF)
FORMA ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΣΙΤΟΥ 500g (3+1ΔΩΡΟ)
ΜΕΛΙΣΣΑ ΣΠΑΓΓΕΤΙ Νο6 500g
ΠΑΣΣΙΑΣ ΧΟΙΡΙΝΟΣ ΚΙΜΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 700g
ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΝΩΠΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΤΟ ΚΙΛΟ
ΝΙΚΑΣ ΠΑΡΙΖΑ ΣΕ ΦΕΤΕΣ 160g
REDDA ΠΑΓΚΑΣΙΟΥΣ ΚΤΨ 1Kg
ΜΕΒΓΑΛ ΓΑΛΑ 3.5% 1L
ΜΕΒΓΑΛ ΓΑΛΑ 1.5% 1L
MILK TIME ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΕΣ 7.5% 410g
ΜΕΒΓΑΛ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΟΣ 3.85% (2+1Δ) 200g
ΜΕΒΓΑΛ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΟΣ 2% (2+1Δ) 200g
ΟΡΕΙΝΗ ΦΕΤΑ Π.Ο.Π. 400g
MY CHEESE GOUDA ΣΕ ΦΕΤΕΣ 200g
MY CHEESE GOUDA LIGHT ΣΕ ΦΕΤΕΣ 200g
VIVA ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ 500g
ΑΥΓΑ 6ΑΔΑ Μ [53-63g]
BELLA ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ SOFT 250g
ΔΙΑΛΕΧΤΟ ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1L
ΔΙΑΛΕΧΤΗ ΣΟΔΕΙΑ ΗΛΙΕΛΑΙΟ 1L
ΕΚΛΕΚΤΗ ΣΟΔΕΙΑ ΜΠΑΜΙΕΣ No1 750g
SUGARTIA ΖΑΧΑΡΗ ΠΑΚΕΤΟ 1Kg
ΓΙΩΤΗΣ ΦΑΡΙΝ ΛΑΚΤΕ -0.40 300g
ΑΡΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ 96g
AROME DU CAFE ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ 100g
AROME DU CAFE ΦΙΛΤΡΟΥ 250g
AL-CO ΧΑΜΟΜΗΛΙ 40g ΦΑΚΕΛΑΚΙ
ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ ΚΑΚΑΟ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ 125g
BELO ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 1L
ACTIVEL GEL ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ 500ml
SKIP ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ACTIVE CLEAN 45Μ 2925g
REX ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΚΚΙΝΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ 1L
RICO ΠΙΑΤΩΝ ΜΗΛΟ 750ml
ΑΠΑΛΟ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 190Φ 350g
COLGATE CAVITY PROTECTION 100ml
ΑΠΑΛΟ Χ/Υ ΓΚΟΦΡΕ 10ΡΟΛΑ
ALWAYS ULTRA PLUS DUO NORMAL 18Τ
OB NORMAL 16Τ
GLAM ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ 400ml
AROMATICS ΣΑΠΟΥΝΙ MUSK 125g (3+1ΔΩΡΟ)
STROMA PAD ΠΑΝΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Νο3 12Τ
BABYLINO SENSITIVE ECONOMY PACK ΧΑΜΟΜΗΛΙ Νο4 50Τ
LINDY ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ ALOE 64ΤΕΜ
SEPTONA BABY ΣΑΜΠΟΥΑΝ & ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ 500ml
SNIKY ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΗ ADULT 4Kg
SNIKY ΓΑΤΟΤΡΟΦΗ ΚΡΕΑΣ 2Kg
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΑΧΥ ΑΛΕΥΡΙ Γ.Ο.Χ. 1Kg
ΩΜΕΓΑ ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ 500g
ΚΡΗΤΙΚΟΣ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΥ ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 500ΓΡ
ΦΑΡΜΑ ΚΑΣΤΡΟΥ ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ ΠΛΗΡΕΣ 1LT
ΦΑΡΜΑ ΚΑΣΤΡΟΥ ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ ΕΛΑΦΡΥ 1LT
ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΥ ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΠΛΗΡΕΣ 7.5% 400ΓΡ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΥ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ 5% 3*200ΓΡ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΥ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ 2% 3*200ΓΡ
ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΤΡΙΠΟΛΗ ΔΟΧ.ΤΟ ΚΙΛΟ
ΓΚΟΥΝΤΑ ΦΡΑΤΖΟΛΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΠΡ. ΓΑΛΑ ΕΝΤΟΣ ΕΕ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΥ GOUDA LIGHT ΣΕ ΦΕΤΕΣ 200ΓΡ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΥ ΧΥΜ.ΤΟΜΑΤΑΣ ΕΛΑΦΡ.ΣΥΜΠ.3*250ΓΡ.
ΑΥΓΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ 6ΑΔΑ (M) 53-63ΓΡ
ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ ΑΧΥΡΩΝΑ 6ΑΔΑ 53ΓΡ+
ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΥ ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΣΤΑΡΕΝΙΟ ΦΟΡΜΑ 700ΓΡ
SUPER FRESCO ΚΛΑΣΙΚΟ 200ΓΡ
TOPLU MONASTERY ΕΞ.ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 3L
ΗΛΙΕΛΑΙΟ POP CUISINE 1LT
ΣΟΔΕΙΑ ΦΑΣΟΛΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΚΤΨ 1Κ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΥ ΑΡΑΚΑΣ ΚΤΨ 1Κ
ROYAL ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ 1Κ
ΝΟΥΝΟΥ FARINE LACTEE 300ΓΡ
NESTLE NAN 2 OPTIPRO 400ΓΡ.
KALATHERI ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΟΙΚΟΝ.ΠΑΚΕΤΟ 2*100ΓΡ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΥ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ 200ΓΡ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΥ ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 250ΓΡ
ΨΥΧΑΛΗΣ ΨΩΜΙ ΚΟΝΤΟ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ ΣΟΥΣΑΜΙ 350ΓΡ
ΕΥΡΙΠΟΣ ΧΑΜΟΜΗΛΙ 10*1ΓΡ
LIPTON ΜΑΥΡΟ ΤΣΑΙ YELLOW LABEL 10*1.5ΓΡ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΥ ΚΑΚΑΟ 125ΓΡ
ΓΑΙΑ ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ 500ΓΡ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΥ ΦΥΣ.ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 1L
SEPTONA REFRESH WIPES ΠΡΑΣ.15T
NATURA ANTISEPTIC GEL 80ML
ΝΕΟΜΑΤ ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤ. ECO ROSE 14MEZ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΥ ΥΓΡΟ ΠΛ.ΡΟΥΧ.BLUE FRESH 30Μ/1850ML
CLEAN TEAM ΧΛΩΡΙΟ ΚΛΑΣΣΙΚΗ 2L
CLEAN TEAM ULT.ΥΓΡΟ ΓΕΝ.ΚΑΘ.ΛΕΜΟΝΙ 1L.
CLEAN TEAM ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΞΥΔΙ 500ML
ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΥ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 2Φ 800ΓΡ
COLGATE ΟΔ/ΜΑ MAX WHITE 75ML
ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΥ ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΙΤΟΥ 4*125ΓΡ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΥ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 2Φ 10*75ΓΡ
ALWAYS ΣΕΡΒ/ΤΑ ULTRA NORMAL PLUS 9Τ
OB PRO COMFORT NORMAL 16T
ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΥ ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΒΑΜΜΕΝΑ ΜΑΛΛΙΑ 400ML
ΣΑΠΟΥΝΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 100ΓΡ ΕΛΑΑ.
ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΥ ΠΑΝΑ ΒΡΑΚΑΚΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Νο4 LARGE 10T
PAMPERS ACTIVE BABY MAXI No4 58T
ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΥ ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ ΠΟΥΔΡΑ 80Τ
JB SHAMPOO REGULAR 300ML.
ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΥ ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΗ ΚΟΝΣ.ΜΠΟΥΚ.ΚΟΤ.ΓΑΛ. 1250ΓΡ
DEVETA ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΣΠΑΓΓΕΤΙ Ν.6 500ΓΡ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΥ ΓΑΤΟΤΡΟΦΗ ΚΟΝΣ.ΜΠΟΥΚΙΕΣ ΚΟΤ.ΓΑΛ. 405ΓΡ
ΜΕ ΤΟΝ ΠΛΑΣΤΗ ΑΛΕΥΡΙ ΟΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1Κ
ΧΟΙΡΙΝΟ ΝΩΠΟΣ ΚΙΜΑΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ 400ΓΡ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΠΟΥΤΙ ΝΩΠΟ ΕΛΛ.ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΣΥΚ.
ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΠΑΣΣΙΑΣ ΚΑΠΝΙΣΤΗ ΤΟΣΤ ΤΟ ΚΙΛΟ
ΠΑΣΣΙΑΣ ΠΑΡΙΖΑ ΦΟΡΜΑ ΤΟ ΚΙΛΟ
ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ Α/Κ VACUUM ΤΟ ΚΙΛΟ
LIDL
Νώμα Ρύζι νυχάκι Θεσσαλονίκης
Νώμα Ρύζι νυχάκι Θεσσαλονίκης
Νώμα Ρύζι νυχάκι Θεσσαλονίκης
Vegeterra Φασολάκια πλατιά
Vegeterra Φασολάκια πλατιά
O.B. Normal Super
O.B. Normal Super
ΓΑΛΠΟ Φρέσκο γάλα 3.5% πλήρες
ΓΑΛΠΟ Φρέσκο γάλα 3.5% πλήρες
ΓΑΛΠΟ Φρέσκο γάλα 1.5% ελαφρύ
ΓΑΛΠΟ Φρέσκο γάλα 1.5% ελαφρύ
Γάλπο Στραγγιστό γιαούρτι 2%
Γάλπο Στραγγιστό γιαούρτι 2%
Γάλπο Στραγγιστό γιαούρτι 2%
Γάλπο Στραγγιστό γιαούρτι 2%
Milbona Gouda σε φέτες
Milbona Gouda σε φέτες
Milbona Gouda σε φέτες
Milbona Gouda σε φέτες
Milbona Γάλα ελαφρύ 4% λιπαρά συμπυκνωμένο
Milbona Γάλα ελαφρύ 4% λιπαρά συμπυκνωμένο
Επιλογής Φακές ψιλές
Επιλογής Φακές ψιλές
Combino Σπαγγέτι Νο 6
Eviva Χυμός πορτοκάλι 100%
Coshida Πατέ για γάτες
Dentalux Οδοντόκρεμα Complex 3 Herbal / Mint
Floralys Χαρτί υγείας 2πλα φύλλα
Siempre ultra Σερβιέτες Aloe Vera
Floralys Χαρτί κουζίνας 2πλα φύλλα
Χρυσός Μύλος Αλεύρι γ. όλες τις χρήσεις τύπου 70%
Χρυσός Μύλος Φρυγανιές σίκαλης
Κοτόπουλο Χώρα προέλευσης: Ελλάδα
Αγροικία Παριζάκι γίγας
Χρυσός Μύλος Ψωμί τοστ σταρένιο
Belbake Κακάο σκόνη
W5 Χλωροκαθαρ/κό παχύρρευστο Fresh/Πεύκο
Bellarom Καφές φίλτρου Strong
Milbona Gouda light Maasdam light κλασική/ωρίμανσης
Bellarom Στιγμιαίος καφές Classic
Vita D’or Μαργαρίνη με ηλιέλαιο 60% λιπαρά
Lupilu Μωρομάντηλα
Lupilu Πάνες No 4 Maxi
Maxitrat Απορρυπαντικό ρούχων υγρό 40 πλύσεις
Diamant Ζάχαρη λευκή κρυσταλλική
Bellosan Υγρή τροφή για σκύλους βοδινό/πουλερικά
Lord Nelson Τσάι χαμομήλι σε φακελάκια
Εύ Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο
Ocean Sea Μπακαλιάρος ολόκληρος χωρίς κεφάλι
Τηγανιά χοιρινή Χώρα προέλευσης: βλ.συσκευασία
Φρέσκα αυγά M
Κρεμοσάπουνο ανταλλακτικό Pure Fresh Almond Sea Breeze
Δέλτα Advance γάλα
W5 Υγρό πιάτων Perle/Original συμπυκνωμένο
Lupilu Παιδικό σαμπουάν φυσικό εκχύλισμα χαμομηλιού
Bellarom Ελληνικός καφές κλασικός
Siempre Πάνες ακράτειας Μ No.2
Cien Σαπούνι Μασσαλίας
Cien Σαμπουάν Color Repair Fabulous Oils
Φρατζόλα
Sanola Ηλιέλαιο
Sanilac 2 Γάλα για βρέφη
Φέτα Π.Ο.Π.
Γάλπο Γιαούρτι αγελάδος 3.9%
Pummaro Πασσάτα
ΜΑΣΟΥΤΗΣ
ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΜΑΣΟΥΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 500ΓΡ 0,79
ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΥΣΗ ΣΙΤΟΥ 700ΓΡ 1,60
ΨΩΜΙ ΚΑΤΣΕΛΗ ΔΙΠΛΟΖΥΜΩΤΟ ΣΤΑΡΕΝΙΟ ΠΡΟΖΥΜΕΝΙΟ ΦΕΤΕΣ 500ΓΡ 1,68
ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΤΑΡΕΝΙΕΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 255ΓΡ 0,94
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΣΠΑΓΓΕΤΙ MR GRAND Ν6 500ΓΡ 0,62
ΜΠΟΥΤΙ ΧΟΙΡΙΝΟ Μ/Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟ 5,70
ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΧΥΜΑ 2,99 €
ΠΑΡΙΖΑ PREMIUM ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΧΥΜΑ 3,90
ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ ΡΟΛΟ ΦΙΛΕΤΟ PESCANOVA 480 ΓΡ 4,50
ΓΑΛΑ ΜΕΒΓΑΛ ΠΑΣΤΕΡ 3,5% ΛΕΥΚΟ 1ΛΙΤ ΧΑΡΤ 1,22
ΓΑΛΑ ΜΕΒΓΑΛ ΕΛΑΦΡΥ 1,5% 1Λ ΧΑΡΤΙΝΟ 1,22
ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΝΟΥΝΟΥ 170 ΓΡ 0,72
ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΑΣ ΣΕΡΓΑΛ 3,85% 200Γ ΕΤ 2+1ΔΩΡΟ 1,35
ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΑΣ ΣΕΡΓΑΛ 2% 200ΓΡ ΕΤ 2+1ΔΩΡΟ 1,35
ΦΕΤΑ 400ΓΡ ΔΩΔΩΝΗ 4,90
GOUDA ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ GRANDE 48% ΦΡΑΤΖΟΛΑ ΧΥΜΑ 7,35
ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΤΥΡΙ ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΛΑΦΡΥ ΧΥΜΑ ΦΡΑΤΖΟΛΑ 8,99
ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ ΓΚΡΕΚΑ 500ΓΡ 0,82
ΑΥΓΑ ΤΣΑΚΙΡΗ 6ΑΔΑ ΑΠΛΑ Μ 53-63 1,49
ΑΥΓΑ ΤΣΑΚΙΡΗ 6ΑΔΑ ΦΡ. ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΧΤ 63-72 1,90
ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ FLORA ΠΛΑΚΑΚΙ 70%Λ 25%ΒΟΥΤ 250ΓΡ 2,10
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ XENIA ΑΘΗΝΟΕΛΙΑ-ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ 1L 7,26
ΗΛΙΕΛΑΙΟ MR GRAND 1L 2,99
ΑΡΑΚΑΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗ 1000ΓΡ. 1,80
ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ SUGARTIA 1Κ 1,15
ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ ROYAL 1Κ 1,15
NUTRICIA ΦΑΡΙΝ ΛΑΚΤΕ 250ΓΡ 1,66
ΓΑΛΑ ALMIRON GROWING UP 2+ UHT 1L 1,77
ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ96ΓΡ 1,38
NESCAFE 100ΓΡ 4,33
ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ MR GRAND 250ΓΡ 3,65
ΧΑΜΟΜΗΛΙ LIPTON ΑΦΕΨΗΜΑ ΦΑΚΕΛΑ 20ΦΧ1ΓΡ 1,56
ΚΑΚΑΟ MR GRAND 125ΓΡ 0,89
ΦΑΚΕΣ ΧΟΝΔΡΕΣ MR GRAND 500ΓΡ 1,09
MR GRAND ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 1L 0,75
MR GRAND SPRAY ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΛΟΣΙΟΝ 150ML 0,89
DIXAN GEL ΦΡΕΣΚΑΔΑ ΩΚΕΑΝΟΥ 33ΜΕΖ 1,65L 5,40
DIXAN ΚΟΥΤΙ ΦΡΕΣΚΑΔΑ ΩΚΕΑΝΟΥ 33ΜΕΖ 1,815Κ 5,39
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡ MR GRAND ΑΝΘΗ ΑΝΟΙΞΗΣ 2L 2,29
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡ MR GRAND ΑΓΡΙΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ 2L 2,29
ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ MR GRAND LEMON FRESH 500ML 0,95
ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ MR GRAND ORANGE FRESH 500ML 0,95
ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ MR GRAND 2Φ 650ΓΡ 2,15
ΟΔ/ΜΑ AIM FAMILY PROTECTION HERBAL 75ML 1,15
ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ MR GRAND 10Τ 3Φ BLUE WHITE 920ΓΡ 3,49
ΣΕΡΒ EVERY DAY UL PL HYPERDRY NORMAL 10Τ 1,93
ΣΕΡΒ EVERY DAY UL PL HYPERDRY SUPER 10T 1,93
ΣΕΡΒ EVERY DAY UL PL HYP MAXI NIGHT 10T 1,93
ΤΑΜΠΟΝ Ο.Β PRO COMFORT SUPER 16ΤΕΜ 3,31
ΣΑΜΠ GLISS ULTIMATE COLOR PROTECT ΒΑΜΜΕΝΑ 400ML 2,88
ΣΑΠΟΥΝΙ MR GRAND ΓΑΛΑ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ 125ΓΡ 0,39
ΣΑΠΟΥΝΙ MR GRAND ΒΙΟΛΕΤΑ 125ΓΡ 0,39
ΠΑΝΕΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ MR GRAND MEDIUM N2 15T 6,79
ΠΑΝΕΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ MR GRAND LARGE N3 12T 6,79
ΠΑΝΕΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ MR GRAND XLARGE N4 10T 6,79
BABYLINO SENSITIVE No3 4-9K 22T 5,45
BABYLINO SENSITIVE No4 20T 5,45
BABYLINO SENSITIVE No4+ 19T 5,45
BABYLINO SENSITIVE No5 18T 5,45
BABYLINO SENSITIVE N5+ 16T 5,45
BABYLINO SENSITIVE N7 14T 5,45
BABYLINO SENSITIVE No1 2-5K 26T 4,02
BABYLINO SENSITIVE No6 14T 5,09
ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ SEPTONA CALM N CARE SENSITIVE 60T 2+1ΔΩΡΟ 3,31
AGNOTIS ΣΑΜΠΟΥΑΝ & ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ 400ML 3,99
ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΗ MR GRAND ΚΥΝΗΓΙ 1250ΓΡ 1,49
ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΗ MR GRAND ΜΟΣΧΑΡΙ 1250ΓΡ 1,49
ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΗ MR GRAND ΚΟΤΟΠ/ΓΑΛΟΠ 1250ΓΡ 1,49
ΓΑΤΟΤΡΟΦΗ MR GRAND ΠΑΤΕ ΜΟΣΧ/ΚΑΡΟΤΑ 400ΓΡ 0,69
ΓΑΤΟΤΡΟΦΗ MR GRAND ΠΑΤΕ ΤΟΝΟΣ/ΣΟΛΟΜ 400ΓΡ 0,69
ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΜΑΣΟΥΤΗ 1Κ 0,95
MARKET IN
ECONOMY ΡΥΖΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 500ΓΡ
ΜΦΒ ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΜΙΝΙ ΣΤΑΡΕΝΙΟ 340ΓΡ.
ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΔΙΠΛΟΖΥΜΩΤΟ ΨΩΜΙ ΣΤΑΡ 500ΓΡ
FORMA ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΙΤΟΥ ΣΕΛΟΦΑΝ 125ΓΡ 3+1Δ
ECONOMY ΣΠΑΓΓΕΤΙ Ν6 1Κ
ΧΟΙΡΙΝΟΙ ΛΑΙΜΟΙ Μ/Ο ΕΙΣ.ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ
ΧΟΙΡΙΝΟΙ ΛΑΙΜΟΙ Μ/Ο ΕΙΣΑΓ.ΒΕΛΓΙΟΥ
ΜΦΒ ΚΟΤΣΙ ΧΟΙΡΙΝΟ ΠΡΟΨΗΜΕΝΟ 600ΓΡ
ΜΦΒ ΚΙΜΑΣ ΑΝΑΜΕΙΚΤΟΣ ΚΤΨ 500ΓΡ
ΜΦΒ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΦΡ.ΔΙΣΚΑΚΙ ΚΙΛ
ΜΦΒ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ ΕΛΛΗΝ ΣΥΣΚ ΚΙΛΟ
ECONOMY ΠΑΡΙΖΑ ΦΕΤΕΣ 450ΓΡ 199Ε
ECONOMY ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΑΠΝΙΣΤΗ 400ΓΡ 299Ε
ECONOMY ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΒΡΑΣΤΗ 400ΓΡ 299Ε
ΚΟΚΚΙΝΟΨΑΡΟ ΑΚΕΦΑΛΟ FAO27 ΚΤΨ TO ΚΙΛΟ
ΔΕΛΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ 1L
ΔΕΛΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΕΛΑΦΡΥ 1L
ECONOMY ΓΑΛΑ ΣΥΜΠ/ΝΟ ΠΛΗΡΕΣ 410ΓΡ.
ECONOMY ΓΑΛΑ ΣΥΜΠ/ΝΟ LIGHT 410ΓΡ.
ΜΦΒ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ 10% 900ΓΡ
ΜΦΒ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ 2% 900ΓΡ
ΜΦΒ ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΛΕΣΒΟΥ ΤΟ ΚΙΛΟ
ΓΚΟΥΝΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΦΡΑΤΖΟΛΑ ΤΟ ΚΙΛΟ
ΜΦΒ ΤΥΡΙ ΕΜΕΝΤΑΛ LIGHT ΦΡΑΤΖΟΛΑ ΤΟ ΚΙΛΟ
ECONOMY ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ PASSATA 500ΓΡ
ECONOMY ΑΥΓΑ Α’ 6ΑΔΑ 53-63ΓΡ
ΜΦΒ ΑΥΓΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΧΥΡΩΝΑΣ L 63-73ΓΡ.6Τ.
ECONOMY ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΠΛΑΚΑΚΙ 250ΓΡ.
ECONOMY ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ SOFT CLASSIC 250ΓΡ.
ΜΦΒ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ 1LT
ECONOMY ΗΛΙΕΛΑΙΟ ΡΑΦΙΝΑΡΙΣΜΕΝΟ 1L
ΜΦΒ ΑΡΑΚΑΣ ΚΤΨ 1 Κ
ΜΦΒ ΦΑΣΟΛΑΚΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΚΤΨ 1 Κ
ΜΦΒ ΜΠΑΜΙΕΣ ΚΤΨ Ν.1 750ΓΡ.
ΜΦΒ ΦΑΣΟΛΑΚΙ ΠΛΑΤΥ ΚΤΨ 1 Κ
ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ 1ΚΙΛΟΥ
ECONOMY ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛ.Ε.Ε.1Κ
ΖΑΧΑΡΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ 1Κ
NUTRICIA ΚΡΕΜΑ ΜΠΙΣΚΟΤΑ 250ΓΡ
NUTRICIA ΚΡΕΜΑ ΦΑΡΙΝ ΛΑΚΤΕ 250ΓΡ
ALMIRON 2 ΓΑΛΑ 2ΗΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΑΠΌ 6Μ 800ΓΡ
ALMIRON 3 ΡΟΦΗΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 1-2ΕΤΩΝ 800ΓΡ
ALMIRON 1 ΓΑΛΑ 1ΗΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ 0-6Μ 800ΓΡ
ECONOMY ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 200ΓΡ
ECONOMY ΚΑΦΕΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ 200ΓΡ
ECONOMY ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ GOLD 500ΓΡ
ECONOMY ΧΑΜΟΜΗΛΙ 10ΦΑΚ
ΜΦΒ ΚΑΚΑΟ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 100ΓΡ
ECONOMY ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ ΕΙΣ.500ΓΡ
ECONOMY ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ ΕΙΣ.500ΓΡ
ECONOMY ΡΕΒΥΘΙΑ ΧΟΝΔΡΑ ΕΙΣ.500ΓΡ
ECONOMY ΧΥΜΟΣ ΝΕΚΤΑΡ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 1L
ECONOMY ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΗΠΙΑΣ ΑΝΤΙΣΙΠ 30ΤΕΜ
ECONOMY ΗΠ.ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΌ GEL MENTA 110ML
ECONOMY ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ECO 60ΜΕΖ
ECONOMY ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΟ BLUE 3LT
ECONOMY ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΟ ΛΩΤΟΣ 3LT
ECONOMY ΧΛΩΡΙΟ REGULAR 2LT
ECONOMY ΣΚΟΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΕΜΟΝΙ 500ΓΡ
ECONOMY ΧΛΩΡΙΟ ΛΕΜΟΝΙ 2LT
ECONOMY ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ CRYSTAL 1L
ECONOMY ΣΚΟΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΕΥΚΟ 500ΓΡ
ECONOMY ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΛΕΜΟΝΙ 1L
ECONOMY ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΞΥΔΙ 1L
ECONOMY ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 2Τ 190ΓΡ
ECONOMY ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ HERBAL 75ML
ECONOMY ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ SENSITIVE 75ML
ECONOMY ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ TOTAL ACTION 75ML
ECONOMY ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ WHITENING 75ML
ECONOMY ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΚΟΦΡΕ 2Φ 600ΓΡ 10Τ
ECONOMY ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ ULTRA SUPER NIGHT 10T
ECONOMY ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ ULTRA REGULAR 10T
OB ΤΑΜΠΟΝ PRO COMFORT SUPER 16T
G&B ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΜΑΛΛΙΑ 500ML
G&B ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΓΙΑ ΒΑΜΜΕΝΑ ΜΑΛΛΙΑ 500ML
G&B ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΗΜΕΝΑ ΜΑΛΛΙΑ 500ML
G&B ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΜΑΛΛΙΑ 500ML
ECONOMY ΣΑΠΟΥΝΙ ΕΛΑΙΟΛ.ΑΛΟΗ ΚΟΥΤ.100ΓΡ
ECONOMY ΣΑΠΟΥΝΙ ΕΛΑΙΟ.ΤΡΙΑΝΤ.ΚΟΥΤ 100ΓΡ
ECONOMY ΣΑΠΟΥΝΙ ΕΛΑΙΟ.ΑΡ.ΧΑΜ.ΚΟΥΤ.100ΓΡ
ECONOMY ΓΕΡΟΝΤΙΚΗ ΠΑΝΑ Ν.2 15ΤΕΜ.
ECONOMY ΓΕΡΟΝΤΙΚΗ ΠΑΝΑ Ν.3 12ΤΕΜ.
ECONOMY ΓΕΡΟΝΤΙΚΗ ΠΑΝΑ N.4 10ΤΕΜ
ECONOMY ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ Ν.4 8-14 18Τ
ECONOMY ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ Ν.5 12-18 16Τ
ECONOMY ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ Ν.6 16+ 14Τ
ECONOMY ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ ALOE VERA 64+20ΔΩΡΟ
ECONOMY ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ ΠΟΥΔΡΑ 64+20ΔΩΡΟ
ECONOMY ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΧΑΜΟΜ.750ML
ECONOMY ΣΚΥΛΟΥ ΚΡΟΚΕΤΑ ΒΟΔΙΝΟ 15ΚΙΛΩΝ
ECONOMY ΣΚΥΛΟΥ ΒΟΔΙΝΟ 405ΓΡ.
ECONOMY ΣΚΥΛΟΥ ΒΟΔΙΝΟ-ΛΑΧ. 405ΓΡ.
ECONOMY ΣΚΥΛΟΥ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ-ΓΑΛΟΠ 405ΓΡ
ECONOMY ΓΑΤΑΣ ΠΑΤΕ ΒΟΔ.ΚΑΡΔΙΑ 100ΓΡ.
ECONOMY ΠΑΤΕ ΓΑΤΑΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΖΑΜΠ 100ΓΡ
ECONOMY ΠΑΤΕ ΓΑΤΑΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΓΑΛΟΠ 100ΓΡ
ECONOMY ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 5Κ.
Μy Market
MY KOUZINA ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 500G
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ γεύση2 ψωμί τοστ σταρένιο 700g
ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΔΙΠΛΟΖΥΜΩΤΟ ΣΤΑΡΕΝΙΟ ΠΡΟΖΥΜΕΝΙΟ ΣΕ ΦΕΤΕΣ 500G
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ φρυγανιές σταρένιες 510g (3+1ΔΩΡΟ)
ΜΕΛΙΣΣΑ ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΝΟ 6 500G
ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΧΟΙΡΙΝΗ ΣΤΑΒΛΙΣΙΑ (ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ)
ΠΙΝΔΟΣ ΜΠΟΥΤΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΩΠΑ ΔΙΣΚΑΚΙ 800g (-25%)
ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΠΑΡΙΖΑ (ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ)
ΠΕΡΚΑ ΝΕΙΛΟΥ ΦΙΛΕΤΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗ 630g
ΕΚΛΕΚΤΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ 3,7% ΛΙΠΑΡΑ 1L
ΕΚΛΕΚΤΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ 1,5% ΛΙΠΑΡΑ 12/1l
ΝΟΥΝΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ 400G
ΚΡΙ ΚΡΙ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ & ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ 8% ΛΙΠΑΡΑ 200g (2+1 ΔΩΡΟ)
ΚΡΙ ΚΡΙ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ & ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ 2% ΛΙΠΑΡΑ 200g (2+1 ΔΩΡΟ)
ΜΕΝΕΓΑΤΟΣ ΦΕΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Π.Ο.Π. ΒΑΡΕΛΙΣΙΑ ΣΕ ΑΛΜΗ 400g
BEST PRICE GOUDA ΦΕΤΕΣ 500g
ΛΟΓΑΔΙ ΣΕ ΦΕΤΕΣ 180g
KYKNOS ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ 250G (3ΤΕΜ)
ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ ΦΡΕΣΚΑ 10ΑΔΑ ΕΩΣ 53g (S)
ΒΛΑΧΑΚΗ ΑΥΓΑ ΑΧΥΡΩΝΑ ΗΜΕΡΑΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΦΡΕΣΚΑ 6ΑΔΑ 63-73g(l)
ΧΩΡΙΟ SOFT ΜΕ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 225g
MY KOUZINA ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1L
MINEΡΒΑ ΗΛΙΕΛΑΙΟ 1L
ΑΛΤΕΡΡΑ ΑΡΑΚΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ 1kg
ROYAL SUGAR ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 1KG
ΝΟΥΝΟΥ ΦΑΡΙΝ ΛΑΚΤΕ 300G (0,40 ΕΚΠΤΩΣΗ)
FRISOGROW NO 3 ΠΑΙΔΙΚΟ ΓΑΛΑ 800G
MY GUSTO ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ 96G
JACOBS ΕΚΛΕΚΤΟΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ 100G
MY GUSTO ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ CLASSIC 250G
MY GUSTO ΜΑΥΡΟ ΤΣΑΙ 10 ΦΑΚΕΛΩΝ (10X1,5G)
MY GUSTO ΚΑΚΑΟ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ 125G
3 ΑΛΦΑ ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ 500G
ΑΜΙΤΑ ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 1L
SMILE SO CLEAN ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ GEL ΧΕΡΙΩΝ 80ML
ARIEL ALPINE ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΥΓΡΟ 70Μ.
DETTOL POWER & FRESH ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟ LEMON & LIME 1L
FAIRY MAX POWER ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΟ 650ML
MY SOFT JUMBO ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 3 ΦΥΛΛΩΝ 800G
AIM WHITE NOW ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ 75ML
SOFTEX SILK ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 3 ΦΥΛΛΩΝ 8ΑΡΙ 0,760KG
ALWAYS ULTRA SECURE NIGHT ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 12ΤΕΜ.
OB PRO COMFORT SUPER 16ΤΕΜ
FRUCTIS ΔΥΝΑΜΗ & ΛΑΜΨΗ ΣΑΜΠΟΥΑΝ 400ML
PALMOLIVE OLIVE ORIGINAL ΣΑΠΟΥΝΙ ΠΡΑΣΙΝΟ 90G
SANI PANTS ΕΣΩΡΟΥΧΑ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ Ν.1 SMALL 14TEM
BABYLINO SENSITIVE JUNIOR Ν.5 ΟΙΚΟΝΟΜ ΣΥΣΚ 44Τ
SEPTONA ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ CALM N’ CARE ΑΛΟΗ 60ΤΕΜ. (2+1 ΔΩΡΟ)
SEPTONA BABY ΣΑΜΠΟΥΑΝ & ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ ΒΑΛΣΑΜΟ & ΛΕΒΑΝΤΑ 500ML
FRISKIES BALANCE ΞΗΡA ΤΡΟΦΗ ΣΚΥΛΟΥ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 1,5KG
FRISKIES ΞΗΡΑ ΤΡΟΦΗ ΓΑΤΑΣ JUNIOR 1,5KG
ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1KG(-0,30)
SYNKA
ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 500ΓΡ./12
ΤΟΣΤ ΓΕΥΣΗ 2 ΣΙΤΟΥ 700ΓΡ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ/5
ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΔΙΠΛΟΖΥΜΩΤΟ ΠΡΟΖ.ΣΤΑΡΕΝΙΟ 500ΓΡ
ΦΡΥΓ.ΠΑΠ/ΛΟΥ ΣΤΑΡΕΝΙΕΣ 255ΓΡ./24
MR GRAND ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Ν.6 500ΓΡ./24.
ΧΟΙΡ.ΣΠΑΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μ/Ο
ΜΙΜΙΚΟΣ ΚΟΤΟΠ.65% ΝΩΠΟ Τ/Π -20%ΦΘ./4
ΠΑΡΙΖΑ TOSTAKI(ΚΙΛΟ)
ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ Α/Κ 700ΓΡ.ΚΒ 665ΓΡ./14
ΔΕΛΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ 1L
ΔΕΛΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΕΛΑΦΡΥ 1L
ΝΟΥΝΟΥ ΕΒΑΠΟΡΕ 170ΓΡ/96
ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ΓΙΑΟΥΡ.200ΓΡ.ΦΑΡΜΑ ΣΕΛΛΙΑ
ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ΓΙΑΟΥΡ.2% 200ΓΡ.ΦΑΡΜΑ ΣΕΛΛΙΑ
ΔΩΔΩΝΗ ΦΕΤΑ ΤΑΠΕΡ ΣΕ ΑΛΜΗ 400ΓΡ./12
GOUDA ΦΡΑΤΖΟΛΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΕΙΣ (ΚΙΛΟ)
ΤΥΡΙ ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ OPTIMA 2.5 (ΚΙΛΟ)
ΓΚΡΕΚΑ ΕΛΑΦ.ΣΥΜΠ.ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ 500ΓΡ./12
ΑΥΓΑ MEDIUM 53-63ΓΡ.10ΑΔΑ Χ.ΘΗΚ(ΛΑΔΑΚΗ)
FLORA ΜΑΡΓ.70% ΜΕ ΒΟΥΤ.25%.Λ.250ΓΡ/20
ΑΒΕΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞ.ΠΑΡΘ.ΠΛ.Φ.1L /12
MR GRAND ΗΛΙΕΛΑΙΟ 1L /12
MR GRAND ΑΡΑΚΑΣ 450ΓΡ./24
ΖΑΧΑΡΗ 1 ΚΙΛΟΥ ROYAL SUGAR Ε.Ε/10
NUTRICIA FARINE LACTEE 250ΓΡ./7
ALMIRON GROWING UP 2+ 1 LTR.ΦΙΑΛΗ/6
ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝ.ΠΑΡΑΔ.ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ 96ΓΡ./24
NESCAFE CLASSIC 100ΓΡ./24
MR GRAND ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 250ΓΡ./12
ΚΟΠΕΛΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΣΑΙ 20Χ2ΓΡ./9 ΚΙΝΑΣ
MR GRAND ΚΑΚΑΟ 125ΓΡ./12
MR GRAND ΦΑΚΕΣ ΧΟΝΔΡΕΣ 500ΓΡ./12
MR GRAND Φ.ΧΥΜ.ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 1L./12
MR GRAND LOTION ΚΑΘ.ΧΕΡΙΩΝ 150ML /12
DIXAN GEL ΦΡΕΣΚ.ΩΚΕΑΝΟΥ 33Μ(1.65L) /4
DIXAN OCEANIC KOYTI 70M.(3.85K)/1
MR GRAND ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡ.ΑΝΘΗ ΑΝΟΙΞΗΣ 2L /6
MR GRAND ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡ.ΑΓΡΙΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ 2L /6
MR GRAND ΠΙΑΤ.ΛΕΜΟΝΙ 900ML/9
MR GRAND Ρ.ΚΟΥΖ.ΛΕΥΚΟ 2Φ.650ΓΡ./12
AIM FAMILY PROTECT HERBAL ΟΔ/ΜΑ 75ML/24
MR GRAND Χ.ΥΓ.10ΑΡΙ BLUE WHITE 3ΦΥΛΛΩΝ /7
EVERYDAY SENS.UL.PL.NORMAL 10T./36
EVERYDAY HD UL.PL.SUPER 10T./36
EVERYDAY SENS.UL.PL.MAXI NIGHT 10T./36.
O.B PROCOMF.SUPER SEAL 16T./24
GLISS COLOR PROTECT SHAMPOO 400ML /6
MR GRAND ΣΑΠΟΥΝΙ ΓΑΛΑ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ125ΓΡ./48
MR GRAND ΣΑΠΟΥΝΙ ΒΙΟΛΑΝΤΑ 125ΓΡ./48
MR GRAND ΠΑΝΕΣ ΑΚΡ.Ν.2 MEDIUM 15T./4
MR GRAND ΠΑΝΕΣ ΑΚΡ.Ν.3 LARGE 12T./8
MR GRAND ΠΑΝΕΣ ΑΚΡ.Ν.4 XLARGE 10T./8
BABYLINO SENS.N.1 2-5K.26T/6
BABYLINO SENS.N.4+ 10-15K.19T./6
BABYLINO SENS.N.5 11-16K.18T./6
BABYLINO SENS.N.6 13-18KG 14T./6
BABYLINO SENS.N.7 15+K.14T./6
SEPTONA ΜΩΡΟΜΑΝΤ.SENSITIVE 60T.2+1ΔΩΡ/6
JOHNSONS B.SHAM.ΧΑΜ.750+300MLΔ ΑΝΤΛΙΑ/6
MR GRAND ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΗ ΚΥΝΗΓΙ 1250ΓΡ./12
MR GRAND ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΗ ΒΟΔΙΝΟ 1250ΓΡ./12
MR GRAND ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΗ ΚΟΤΟΠ.-ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ 1250ΓΡ./12
MR GRAND ΓΑΤΟΤΡΟΦΗ ΠΑΤΕ ΜΟΣΧ/ΚΑΡΟΤΑ 400ΓΡ./24
MR GRAND ΓΑΤΟΤΡΟΦΗ ΠΑΤΕ ΤΟΝΟΣ/ΣΟΛ.400ΓΡ./24
ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΚΡΗΤ.ΦΥΛ.&ΠΙΤΕΣ 1Κ.-0.30E/10
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ
Χαλκιαδάκης Ρύζι Καρολίνα Σερρών 500 gr
Παπαδοπούλου Γεύση 2 Ψωμί Τοστ Σίτου Vegan 350 gr
Κατσέλης Ψωμί Διπλοζυμωτό Με Προζύμη Σταρένιο 500 gr
Παπαδοπούλου Φρυγανιές Σταρένιες Vegan 255 gr
Stella Μακαρόνια Σπαγγέτι Ν6 500 gr
Χοιρινό Μηρός Μ/Ο Ελληνικό
Νιτσάκος Κοτόπουλο 65% Ελληνικό
Αγ. Ιωάννης Κοτόπουλο 65% Ελληνικό
Αγροζωή Κοτόπουλο 65% Ελληνικό
Αμβροσιάδης Κοτόπουλο 65% Ελληνικό
Tostaki Πάριζα Σε Φέτες Χωρίς Γλουτένη 160 gr
Daskalakis Frozen Foods Μπακαλιάρος Χωρίς Κεφάλι Αργεντινής 665 gr
Ροδόπη Γάλα Φρέσκο Πλήρες 3,7% 1 lt
Ροδόπη Γάλα Φρέσκο Ελαφρύ 1,7% 1 lt
Νουνού Γάλα Εβαπορέ Πλήρες 7,5% 400 gr
Νουνού Γάλα Εβαπορέ Ελαφρύ 4% 400 gr
Φάγε Total Στραγγιστό Γιαούρτι 5% 200 gr
Φάγε Total Στραγγιστό Γιαούρτι 2% 200 gr
Kolios Τυρί Φέτα ΠΟΠ 200 gr
Χαλκιαδάκης Τυρί Gouda Σε Φέτες 200 gr
Dirollo Τυρί Σε Φέτες 175 gr
Γκρέκα Ελαφρά Συμπυκνωμένος Χυμός Τομάτας 500 gr
Λαδάκης Farm Αυγά Small Έως 53 gr 6 Τεμάχια
Super Fresco Μαργαρίνη Κλασικό 200 gr
Χρυσάνθη Παρθένο Ελαιόλαδο 1 lt
Nutria Ηλιέλαιο 1 lt
Χαλκιαδάκης Φασολάκια Πλατιά Πέλλας 1 kg
Diamant Λευκή Κρυσταλλική Ζάχαρη 1 kg
Milupa Aptamil Γάλα Ν4 Νηπιακό Ρόφημα Ηλικίας 2 Ετών Σε Σκόνη 400 gr
Milupa Aptamil Γάλα Ν3 3ης Βρεφικής Ηλικίας 1-2 Ετών Σε Σκόνη 400 gr
Milupa Aptamil Γάλα Ν2 2ης Βρεφικής Ηλικίας 6-12 Μηνών Σε Σκόνη 400 gr
Milupa Aptamil Γάλα Ν1 1ης Βρεφικής Ηλικίας 0-6 Μηνών Σε Σκόνη 400 gr
Γιώτης Βρεφική Κρέμα Φαρίν Λακτέ 300 gr
Χαλκιαδάκης Ελληνικός Καφές 192 gr
Jacobs Στιγμιαίος Καφές Soluble 100 gr
Tchibo Καφές Φίλτρου Exclusive Intense 250 gr
Lipton Χαμομήλι Αφέψημα 10 x 1 gr
Γιώτης Κακάο 125 gr
Ωμέγα Special Φακές Ψιλές 500 gr
Ήβη Φυσικός Χυμός Πορτοκάλι 1 lt
Septona Υγρομάντηλα Αντιβακτηριακά Λεμόνι 15 Τεμάχια
Omo Υγρό Πλυντηρίου Ρούχων Λεβάντα 27 Μεζούρες 1,755 lt
Χαλκιαδάκης Χλωρίνη Ultra Lemon 750 ml
Χαλκιαδάκης Υγρό Πατώματος Λεβάντα 1 lt
Planet Υγρό Απορρυπαντικό Πιάτων Antibacterial Vegan 425 ml
Χαλκιαδάκης Χαρτί Κουζίνας Γίγας 3φυλλο 800 gr
Colgate Οδοντόκρεμα Total Original 75 ml
Puravita Χαρτί Υγείας 3φυλλο 10 Τεμάχια 900 gr
Always Platinum Σερβιέτες Ultra Night 6 Τεμάχια
Always Ultra Σερβιέτες Secure Night 6 Τεμάχια
O.B. Pro Comfort Ταμπόν Mini 16 Τεμάχια
Puravita Σαμπουάν Για Κανονικά Ξηρά Μαλλιά 400 ml
Παπουτσάνης Σαπούνι Πράσινο Με Ελαιόλαδο 125 gr
Sani Sensitive Pants Εσώρουχα Ακράτειας N2 Medium 10 Τεμάχια + 4 Τεμάχια Δώρο
Babylino Sensitive Πάνες Βρεφών Ν3 4-9 kg Economy Pack 56 Τεμάχια
Babylino Sensitive Πάνες Βρεφών Ν4 8-13 kg Economy Pack 50 Τεμάχια
Babylino Sensitive Πάνες Βρεφών Ν4+ 10-15 kg Economy Pack 46 Τεμάχια
Babylino Sensitive Πάνες Βρεφών Ν5 11-16 kg Economy Pack 44 Τεμάχια
Babylino Sensitive Πάνες Βρεφών Ν5+ 12-17 kg Economy Pack 42 Τεμάχια
Agnotis Μωρομάντηλα 70 Τεμάχια
Septona Baby Σαμπουάν & Αφρόλουτρο Βάλσαμο & Λεβάντα 500 ml
Septona Baby Σαμπουάν & Αφρόλουτρο Βάλσαμο & Αλόη 500 ml
Barron Υγρή Τροφή Για Σκύλους Μπουκίτσες Κοτόπουλο & Γαλοπούλα 400 gr
Barron Υγρή Τροφή Για Γάτες Μπουκίτσες Με Ψάρι 400 gr
Χαλκιαδάκης Αλεύρι Για Όλες Τις Χρήσεις 1 kg
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