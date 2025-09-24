Το βράδυ της Τρίτης, η Κατερίνα Καινούργιου έδωσε το «παρών» σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, όπου τη συνάντησε και ο Χάρης Σιανίδης, υπεύθυνος για το pr της βραδιάς. Οι δυο τους πόζαραν με χαμόγελα στον φακό, αποπνέοντας χαλαρότητα και καλή διάθεση.
Ωστόσο, αυτό που τράβηξε την προσοχή ήταν ένα βίντεο που ανέβασε ο ίδιος στο Instagram, στο οποίο φαίνεται να χαϊδεύει τρυφερά την κοιλιά της παρουσιάστριας. Η κίνηση αυτή φούντωσε ακόμη περισσότερο τις φήμες περί εγκυμοσύνης, που εδώ και εβδομάδες τη θέλουν να περιμένει το πρώτο της παιδί με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή. Μέχρι στιγμής, η Κατερίνα Καινούργιου δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για όσα ακούγονται.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο Χάρης Σιανίδης έγραψε: «Με την αγαπημένη μου @katken85 στα καλύτερά της …♥️ 😉», ενώ δεν έλειψε και το σχόλιο της Ευρυδίκης Παπαδοπούλου που συμπλήρωσε: «Με το καλό στην Κατερίνα».
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα Κατσαρού και λάτρης της γραφής. Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης, και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σας. Είστε έτοιμοι για αυτό το ταξίδι;
Leave a Reply