Το βράδυ της Τρίτης, η Κατερίνα Καινούργιου έδωσε το «παρών» σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, όπου τη συνάντησε και ο Χάρης Σιανίδης, υπεύθυνος για το pr της βραδιάς. Οι δυο τους πόζαραν με χαμόγελα στον φακό, αποπνέοντας χαλαρότητα και καλή διάθεση.

Ωστόσο, αυτό που τράβηξε την προσοχή ήταν ένα βίντεο που ανέβασε ο ίδιος στο Instagram, στο οποίο φαίνεται να χαϊδεύει τρυφερά την κοιλιά της παρουσιάστριας. Η κίνηση αυτή φούντωσε ακόμη περισσότερο τις φήμες περί εγκυμοσύνης, που εδώ και εβδομάδες τη θέλουν να περιμένει το πρώτο της παιδί με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή. Μέχρι στιγμής, η Κατερίνα Καινούργιου δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για όσα ακούγονται.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Χάρης Σιανίδης (@haris_sianidis)



Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο Χάρης Σιανίδης έγραψε: «Με την αγαπημένη μου @katken85 στα καλύτερά της …♥️ 😉», ενώ δεν έλειψε και το σχόλιο της Ευρυδίκης Παπαδοπούλου που συμπλήρωσε: «Με το καλό στην Κατερίνα».