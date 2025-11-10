Την πιο λαμπερή και συγκινητική περίοδο της ζωής της φαίνεται πως ζει η Κατερίνα Καινούργιου, αφού το βράδυ της Κυριακής 9 Νοεμβρίου μοιράστηκε με το κοινό της ένα από τα πιο όμορφα νέα, την εγκυμοσύνη της. Η παρουσιάστρια δημοσίευσε τρυφερές φωτογραφίες μαζί με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή, ποζάροντας αγκαλιά μπροστά από το στολισμένο Χριστουγεννιάτικο δέντρο, εικόνες γεμάτες θαλπωρή, χαμόγελα και αγάπη.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, έγραψε: «A little miracle on the way…Μέσα σε μια μικρή καρδιά που μόλις άρχισε να χτυπά, χωρά όλη μας η ευτυχία…Σας ευχαριστώ για τις υπέροχες ευχές σας, την θετική σας ενέργεια κ κυρίως για την διακριτικότητα σας στην πιο σημαντική στιγμή της ζωής μου». Μια φράση που φανερώνει πόσο βαθιά βιώνει αυτή τη στιγμή και πόσο εκτιμά τον σεβασμό του κόσμου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Katerina Kainourgiou Official (@katken85)



Το πρωί της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου, η Κατερίνα έκανε μια θριαμβευτική είσοδο στο πλατό της εκπομπής Super Κατερίνα, όπου οι συνεργάτες της την υποδέχτηκαν με συγκίνηση, χειροκροτήματα και χαρά.

«Καλημέρα σας αγαπημένοι μου τηλεθεατές, ευχαριστώ πάρα πολύ παιδιά. Όπως καταλάβατε, το φύλο φαίνεται. Είναι κάτι που το είχατε καταλάβει από την πρώτη στιγμή. Άρχισε να φαίνεται από τα μαλλιά μου, από τα πρηξίματα, από τα νύχια, αλλά ήταν πολύ νωρίς για να το μοιραστώ και η αλήθεια είναι ότι καλό είναι οι γυναίκες στην αρχή να το μοιραζόμαστε μόνο με τους δικούς μας ανθρώπους. Από εχθές έχω εισπράξει πολλή θετική ενέργεια, που είμαι σίγουρη ότι θα πάνε όλα τέλεια. Παρόλα αυτά, φοβάσαι, περιμένεις να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις», είπε αρχικά η Κατερίνα Καινούργιου.

Συνεχίζοντας, η παρουσιάστρια πρόσθεσε:

«Πέρασε αυτό το διάστημα, ευχαριστώ για τη διακριτικότητά σας και αναφέρομαι κυρίως στους τηλεθεατές γιατί λάμβανα αμέτρητα μηνύματα καθημερινά που με πολύ όμορφο τρόπο μου έστελναν τις ευχές τους και μου έλεγαν να το πω όταν θα είμαι έτοιμη.

Νιώθω απίστευτα ευλογημένη, ήταν κάτι που το ήθελα εδώ και πολλά χρόνια, ήταν όνειρό μου να γίνω μανούλα. Κάποιες φορές αφήστε τα πράγματα να έρθουν μόνα τους. Δεν θέλω να χάνετε την πίστη σας, όσες το προσπαθείτε».

Με αυτά τα λόγια, η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε τη χαρά και τη συγκίνησή της, μεταδίδοντας παράλληλα ένα μήνυμα αισιοδοξίας και ελπίδας σε όλες τις γυναίκες που ονειρεύονται να γίνουν μητέρες.