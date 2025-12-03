Μια πλούσια, αρωματική συνταγή που φέρνει στο τραπέζι σου γεύσεις από την Καραϊβική, σερβιρισμένες με εντυπωσιακές, χρυσαφένιες κροκέτες και μια δροσερή πράσινη μαγιονέζα.

Υλικά

Για την πράσινη μαρινάδα (Green seasoning)

2 κλωναράκια φρέσκο θυμάρι

10 γρ. δάφνη φρέσκια

10 γρ. μαϊντανό

10 γρ. κόλιαντρο

4 φρέσκα κρεμμυδάκια, χοντροκομμένα

10 σκελίδες σκόρδο

1 πράσινη πιπεριά τσίλι ή 1 Scotch bonnet

6 μικρές πιπερίτσες Καραϊβικής ή μικρές γλυκές πιπεριές

½ κρεμμύδι

400 ml λάδι (κατά προτίμηση ουδέτερο)

Αλάτι και πιπέρι

Για το κατσικάκι

2 κιλά κατσικίσιο ώμο

8 φιλετάκια αντζούγιας

3 ξυλάκια κανέλας

1 κ.σ. κόλιανδρο σε σπόρους

1 κ.σ. κύμινο

1 κ.σ. νιφάδες κόκκινης πιπεριάς

1 κ.γλ. αλάτι και 1 κ.γλ. ολόκληρο πιπέρι

2–3 κ.σ. πράσινη μαρινάδα

250 ml ζωμό αρνιού

100 ml ρούμι

Για την πράσινη μαγιονέζα

2 κρόκους αυγού

240 ml λάδι

1 κ.γλ. μουστάρδα Dijon

Μια μεγάλη πρέζα αλάτι

Χυμός από μισό λεμόνι

2 κ.σ. πράσινη μαρινάδα

Για τις κροκέτες

2 ώριμα plantains (μπανάνες πλαντέιν), άκοπα

1–2 ώριμα breadfruit, καθαρισμένα

Λίγο λάδι + έξτρα για τηγάνισμα

150 γρ. τυρί fontina (ή μείγμα cheddar–mozzarella)

1 φρέσκο τσίλι

2 κ.σ. κόλιαντρο φρέσκο, ψιλοκομμένο

100 γρ. panko

Αλάτι και πιπέρι

Εκτέλεση

1. Προετοιμασία πράσινης μαρινάδας

Βάζεις όλα τα υλικά στο μούλτι, αλατοπιπερώνεις και τα χτυπάς μέχρι να γίνουν μια πυκνή, δροσερή σάλτσα τύπου salsa verde. Διατηρείται στο ψυγείο 2–3 εβδομάδες.

2. Ψήσιμο κατσικιού

Προθερμαίνεις τον φούρνο στους 200°C (180°C αέρα).

Χαράζεις τον ώμο του κατσικιού και «κρύβεις» μέσα τις αντζούγιες.

Σπας στο γουδί τα μπαχαρικά, το αλάτι, το πιπέρι και τις νιφάδες. Τα τρίβεις πάνω στο κρέας και προσθέτεις την πράσινη μαρινάδα.

Το τοποθετείς σε ταψί, ρίχνεις τον ζωμό και το ρούμι, σκεπάζεις με αλουμινόχαρτο και ψήνεις 1 ώρα.

Χαμηλώνεις στους 140°C (120°C αέρα) και συνεχίζεις 2 ώρες, μέχρι να λιώνει το κρέας.

Τέλος, ανεβάζεις στους 220°C για 15 λεπτά ώστε να πάρει χρώμα.

Μεταφέρεις τους χυμούς της κατσαρόλας σε κατσαρολάκι και τους δένεις σε δυνατό μέτριο βράσιμο.

3. Πράσινη μαγιονέζα

Χτυπάς στο μούλτι τους κρόκους με τη μουστάρδα και αρχίζεις να ρίχνεις το λάδι λίγο λίγο, μέχρι να δέσει. Προσθέτεις αλάτι, λεμόνι και την πράσινη μαρινάδα. Ανακατεύεις και αφήνεις στην άκρη.

4. Κροκέτες plantain–breadfruit

Προθερμαίνεις τον φούρνο στους 220°C.

Βάζεις τα plantains και το breadfruit σε ταψί με λίγο λάδι και ψήνεις 20 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν.

Τα αφήνεις λίγο να κρυώσουν, ξεφλουδίζεις τα plantains και τα χτυπάς μαζί με το breadfruit στο μούλτι, μέχρι να γίνει μια ομοιόμορφη «ζύμη». Αλατοπιπερώνεις και αφήνεις να κρυώσει τελείως.

Σε κάθε μικρό κομμάτι ζύμης (2 κουταλάκια), βάζεις γέμιση τυριών, τσίλι και κόλιαντρο, το κλείνεις και το πλάθεις μπαλάκι.

Περνάς τις μπουκίτσες από panko.

Τηγανίζεις σε βαθύ καυτό λάδι μέχρι να ροδίσουν. Στραγγίζεις σε χαρτί κουζίνας.

Σερβίρισμα

Ξεψαχνίζεις το κατσικάκι, το βάζεις σε μεγάλη πιατέλα και το σερβίρεις με:

τις κροκέτες,

την πράσινη μαγιονέζα,

parathas,

καυτερή σάλτσα,

chutney.

Μια συνταγή γεμάτη αρώματα, υφές και χαρακτήρα, που πραγματικά κάνει το τραπέζι να μοσχοβολάει Καραϊβική.

Καλή απόλαυση!