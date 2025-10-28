Ένα εντυπωσιακό γλυκό, αρωματικό και ντελικάτο, που συνδυάζει τη γλύκα των αμυγδάλων με τη φρεσκάδα του πορτοκαλιού και τη φινέτσα των αχλαδιών ποσέ. Ιδανικό για ένα επίσημο δείπνο ή μια ιδιαίτερη περίσταση!

Υλικά

Για το κέικ:

110 γρ. βούτυρο, μαλακωμένο (και λίγο επιπλέον για το ταψί)

280 γρ. ζάχαρη

3 αυγά, ελευθέρας βοσκής, χτυπημένα

2–3 σταγόνες εκχύλισμα αμυγδάλου

110 γρ. αμύγδαλα τριμμένα

40 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

Φλούδες από 2 πορτοκάλια, κομμένες σε λεπτές λωρίδες (για διακόσμηση)

50 γρ. αμύγδαλα φιλέ, για διακόσμηση

50 γρ. ανάμεικτοι ξηροί καρποί, για διακόσμηση

Κρέμα fraîche για το σερβίρισμα

Για τα αχλάδια ποσέ:

300 ml κόκκινο κρασί

130 γρ. ζάχαρη

Φλούδα από 1 λεμόνι

1 ξύλο κανέλας

4 αχλάδια

Εκτέλεση

Προθέρμανε τον φούρνο στους 160°C (140°C στον αέρα). Βούτυρωσε και στρώσε με χαρτί ψησίματος μια φόρμα 20 εκ. με αποσπώμενη βάση. Χτύπα το βούτυρο με 130 γρ. ζάχαρη μέχρι να αφρατέψει. Πρόσθεσε τα αυγά και το εκχύλισμα αμυγδάλου και συνέχισε το χτύπημα. Ρίξε τα αλεσμένα αμύγδαλα και το αλεύρι και ανακάτεψε απαλά. Μετάφερε το μείγμα στη φόρμα και ψήσε για περίπου 35 λεπτά. Έλεγξε με ένα ξυλάκι αν έχει ψηθεί (πρέπει να βγει καθαρό). Άφησέ το να κρυώσει 10 λεπτά και ξεφόρμαρέ το σε σχάρα. Αύξησε τη θερμοκρασία του φούρνου στους 200°C (180°C στον αέρα) και ετοίμασε ένα ταψί με αντικολλητικό χαρτί. Για τα αχλάδια ποσέ: Βάλε σε κατσαρόλα το κρασί, 300 ml νερό, τη ζάχαρη, το λεμόνι και την κανέλα. Μόλις πάρουν βράση, πρόσθεσε τα καθαρισμένα αχλάδια (με το κοτσάνι τους) και βράσε για 30 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν. Για τη φλούδα πορτοκαλιού: Βράσε τις λωρίδες σε νερό, άλλαξε το νερό και επανάλαβε. Φτιάξε σιρόπι με 50 γρ. ζάχαρη και 100 ml νερό, ρίξε τις φλούδες και βράσε για 20 λεπτά. Μετά ψήσε τις στο ταψί για 15 λεπτά, μέχρι να γίνουν τραγανές. Για το καραμελωμένο μίγμα ξηρών καρπών: Λιώσε 100 γρ. ζάχαρη σε χαμηλή φωτιά μέχρι να γίνει καραμέλα. Πρόσθεσε τους ξηρούς καρπούς και ρίξε το μίγμα πάνω σε χαρτί ψησίματος να κρυώσει. Σπάσε το σε μικρά κομμάτια. Διακόσμησε το κέικ με τις καραμελωμένες φλούδες πορτοκαλιού και τους ξηρούς καρπούς. Σέρβιρε με τα αχλάδια ποσέ και μια κουταλιά crème fraîche στο πλάι.

Αυτό το γλυκό δεν είναι απλώς ένα κέικ – είναι μια εμπειρία γεύσης, αρώματος και υφής!

Καλή απόλαυση!

