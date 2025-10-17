Μια πρέζα κανέλα και μερικά κομμάτια μαλακής καραμέλας μεταμορφώνουν αυτό το αφράτο κέικ μήλου σε ένα ιδιαίτερο γλυκό που θα λατρέψεις! Ιδανικό τόσο για επιδόρπιο με ζεστή κρέμα βανίλιας, όσο και για απογευματινό συνοδευτικό του καφέ ή του τσαγιού σου.

Υλικά

115 γρ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, συν λίγο ακόμα για πασπάλισμα

115 γρ. αλεύρι ολικής άλεσης που φουσκώνει μόνο του

100 γρ. καστανή ζάχαρη

1 κ.γ. μπέικιν πάουντερ

2 κ.γ. κανέλα σε σκόνη

5 κ.σ. ηλιέλαιο

5 κ.σ. γάλα

2 αυγά

2 μήλα καθαρισμένα, χωρίς κουκούτσια και κομμένα σε κυβάκια 5 χιλ.

50 γρ. μαλακή καραμέλα (toffee), σπασμένη σε μικρά κομμάτια

Εκτέλεση

Βουτύρωσε ένα πυρίμαχο μπολ 1,2 λίτρου και πασπάλισέ το με λίγο αλεύρι. Προθέρμανε τον φούρνο στους 180°C. Σε ένα μεγάλο μπολ, ανακάτεψε τα δύο αλεύρια, τη ζάχαρη, το μπέικιν και την κανέλα. Σε ένα άλλο μπολ ή κανάτα, χτύπησε το λάδι, το γάλα και τα αυγά. Ρίξε το μείγμα αυτό στα στερεά υλικά και ανακάτεψε απαλά μέχρι να ενωθούν. Πρόσθεσε τα κομμάτια μήλου και καραμέλας και ανακάτεψε ελαφρά. Ρίξε το μείγμα στο έτοιμο σκεύος και ψήσε για 50–60 λεπτά. Έλεγξε αν είναι έτοιμο βάζοντας μια οδοντογλυφίδα στο κέντρο – αν βγει καθαρή, το κέικ είναι έτοιμο. Άφησέ το να σταθεί 10 λεπτά, βγάλε το από τη φόρμα προσεκτικά και άφησέ το να κρυώσει εντελώς.

Μπορείς να το σερβίρεις ζεστό με κρέμα ή παγωτό, ή να το απολαύσεις σε φέτες με τον καφέ σου.

Καλή απόλαυση!