Αν ψάχνεις για ένα γλυκό που συνδυάζει φρουτένια γεύση, τραγανή υφή και κρεμώδη συνοδεία, τότε αυτό το κέικ με βατόμουρα και φιστίκια είναι ιδανικό. Συνοδεύεται τέλεια με σπιτική κρέμα φιστικιού, που απογειώνει κάθε μπουκιά.
Υλικά
Για το κέικ
- 230γρ. βούτυρο αγελάδας (ακάλωτο), συν λίγο έξτρα για το ταψί
- 20ml ουδέτερο λάδι (ηλιέλαιο ή καλαμποκέλαιο)
- 220γρ. ζάχαρη καστανή (golden caster sugar)
- 4 αυγά
- 1 πρέζα θαλασσινό αλάτι
- 1 κ.γ. πάστα βανίλιας
- 200γρ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του
- ½ κ.γ. μπέικιν πάουντερ
- 30γρ. αμύγδαλο τριμμένο
- 300γρ. βατόμουρα ψιλοκομμένα
- 30γρ. φιστίκια ψιλοκομμένα
- 30γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
- 40γρ. ζάχαρη demerara
- 20ml κρέμα γάλακτος
Για την κρέμα φιστικιού
- 250ml γάλα πλήρες
- 250ml κρέμα γάλακτος
- 1 κ.γ. πάστα βανίλιας
- 1 πρέζα θαλασσινό αλάτι
- 100γρ. ζάχαρη
- 5 κρόκοι αυγών
- 20γρ. πάστα φιστικιού
Εκτέλεση
Για το κέικ:
- Προθερμαίνεις τον φούρνο στους 180°C (160°C στον αέρα). Βουτυρώνεις και στρώνεις με λαδόκολλα ένα τετράγωνο ταψί 24×24εκ.
- Χτυπάς στο μίξερ το βούτυρο, το λάδι και τη ζάχαρη μέχρι να αφρατέψουν. Προσθέτεις τα αυγά ένα-ένα, το αλάτι και τη βανίλια.
- Ρίχνεις το αλεύρι, το μπέικιν και το αμύγδαλο, ανακατεύοντας απαλά. Μεταφέρεις το μείγμα στο ταψί και από πάνω βάζεις τα βατόμουρα.
- Σε ένα μπολ ανακατεύεις τα φιστίκια, το αλεύρι και τη ζάχαρη demerara. Προσθέτεις την κρέμα γάλακτος και τρίβεις με τα δάχτυλα ώστε να γίνουν ψίχουλα. Σκορπίζεις το μείγμα πάνω από το κέικ.
- Ψήνεις για 45 λεπτά – 1 ώρα, μέχρι να βγαίνει καθαρό το μαχαίρι. Αφήνεις να κρυώσει πριν το ξεφορμάρεις.
Για την κρέμα φιστικιού:
- Σε κατσαρολάκι ζεσταίνεις το γάλα, την κρέμα, τη βανίλια, το αλάτι και τη μισή ζάχαρη.
- Σε μπολ χτυπάς τους κρόκους με την πάστα φιστικιού και την υπόλοιπη ζάχαρη.
- Ρίχνεις προσεκτικά τα ⅔ του ζεστού γάλακτος στο μείγμα με τους κρόκους, ανακατεύοντας συνεχώς.
- Μεταφέρεις πίσω στην κατσαρόλα με το υπόλοιπο γάλα και σε χαμηλή φωτιά ανακατεύεις μέχρι να δέσει και να καλύπτει την κουτάλα.
Σερβίρεις το κέικ σε κομμάτια με ζεστή ή χλιαρή κρέμα φιστικιού για απόλυτη απόλαυση.
Καλή απόλαυση!
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα Κατσαρού και λάτρης της γραφής. Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης, και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σας. Είστε έτοιμοι για αυτό το ταξίδι;
