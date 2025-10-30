Η Κιμ Καρντάσιαν φαίνεται πως… έβαλε φωτιά στο Διαδίκτυο με τις τελευταίες της δηλώσεις — και όχι άδικα. Η διάσημη τηλεπερσόνα, γνωστή για την αφοπλιστική της ειλικρίνεια και τις viral ατάκες της, αποκάλυψε σε νέο επεισόδιο του The Kardashians στο Hulu ότι πιστεύει πως η προσελήνωση του 1969 ήταν σκηνοθετημένη.

Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της σειράς All’s Fair, η Κιμ προσπάθησε να πείσει τη συμπρωταγωνίστριά της, Σάρα Πόλσον, ότι ο άνθρωπος δεν πάτησε ποτέ στο φεγγάρι. «Σου στέλνω, μέχρι στιγμής, ένα εκατομμύριο άρθρα με τον Μπαζ Όλντριν και τον άλλον…», είπε χαρακτηριστικά, εννοώντας τον Νιλ Άρμστρονγκ. Η Πόλσον, αν και αρχικά αμήχανη, της απάντησε ότι θα κάνει «τεράστια έρευνα» για να δει αν όντως ισχύουν όλα αυτά που της έστελνε η Καρντάσιαν.

Kim Kardashian Insists the 1969 Moon Landing Was Fake: ‘It Didn’t Happen’ https://t.co/nTBbQDpCGG — People (@people) October 30, 2025



Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στο επεισόδιο, η Καρντάσιαν είναι πεπεισμένη ότι το ταξίδι του Απόλλων 11 ήταν μια «παράσταση». Όπως υποστήριξε, «ο Μπαζ Όλντριν έχει πει σε συνεντεύξεις ότι δεν συνέβη ποτέ». Παράλληλα, ανέφερε τα γνωστά “ερωτήματα” που συνοδεύουν τη θεωρία συνωμοσίας: γιατί κυματίζει η σημαία αφού δεν υπάρχει βαρύτητα, γιατί τα αποτυπώματα των παπουτσιών δεν ταιριάζουν με αυτά που εκτίθενται στο μουσείο και γιατί δεν φαίνονται αστέρια στις φωτογραφίες.

Όταν ένας παραγωγός τη ρώτησε αν όντως πιστεύει πως όλα ήταν ψεύτικα, εκείνη απάντησε χωρίς δισταγμό: «Ναι, δεν νομίζω ότι έγινε ποτέ. Ήταν στημένο». Και όταν της υπενθύμισαν ότι πολλοί θα τη θεωρήσουν “τρελή”, εκείνη απλώς γέλασε: «Θα το πουν έτσι κι αλλιώς! Απλώς μπείτε στο TikTok και δείτε μόνοι σας».