Ζεστή, αρωματική και παρηγορητική, αυτή η νταλ είναι από εκείνες τις συνταγές που σώζουν τη μέρα. Γίνεται εύκολα, τρώγεται ευχάριστα και κρατάει άψογα για επόμενα γεύματα. Με λίγα υλικά και καθαρά αρώματα, σου δίνει ένα πιάτο χορταστικό χωρίς δράματα στην κουζίνα.

Υλικά

1 κουταλιά της σούπας φυτικό λάδι

1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο

25 γρ φρέσκο τζίντζερ καθαρισμένο και ψιλοκομμένο ή τριμμένο

3 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες ή τριμμένες

2 κουταλιές της σούπας μέτριο κάρι

500 γρ κόκκινες φακές καλά ξεπλυμένες και στραγγισμένες

1 κύβος λαχανικών διαλυμένος σε 1 λίτρο βραστό νερό

400 ml γάλα καρύδας

150 γρ σπανάκι

1 πίτα ψημένη

50 γρ στραγγιστό γιαούρτι

⅓ κόκκινη πιπεριά τσίλι πολύ ψιλοκομμένη προαιρετικά

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση

Ζέστανε το λάδι σε μεγάλη κατσαρόλα σε χαμηλή προς μέτρια φωτιά. Πρόσθεσε το κρεμμύδι, το τζίντζερ και το σκόρδο. Σκέπασε με καπάκι και άφησε τα να μαλακώσουν για περίπου δέκα λεπτά ανακατεύοντας συχνά. Θέλουμε να γίνουν τρυφερά χωρίς να πάρουν χρώμα.

Ρίξε το κάρι και τις φακές και ανακάτεψε καλά ώστε να καλυφθούν ομοιόμορφα. Πρόσθεσε τον ζωμό, φέρε σε ήπιο βρασμό και μαγείρεψε για δεκαπέντε έως είκοσι λεπτά ανακατεύοντας τακτικά. Οι φακές πρέπει να είναι απαλές και να κρατούν ελάχιστα στο δόντι.

Πρόσθεσε το γάλα καρύδας και το σπανάκι. Κλείσε τη φωτιά, ανακάτεψε και σκέπασε την κατσαρόλα ώστε το σπανάκι να μαραθεί μόνο του από τη θερμότητα. Αλατοπιπέρωσε σύμφωνα με τα γούστα σου.

Η συνταγή βγάζει τέσσερις μερίδες. Μπορείς να φας μία αμέσως και να φυλάξεις τις υπόλοιπες σε αεροστεγή δοχεία. Δύο μπαίνουν στο ψυγείο και μία στην κατάψυξη για τις μέρες που δεν έχεις όρεξη ούτε να σκεφτείς τι θα μαγειρέψεις. Σέρβιρε τη νταλ με την ψημένη πίτα, το γιαούρτι και λίγο τσίλι αν σου αρέσουν τα πικάντικα.

Καλή απόλαυση!