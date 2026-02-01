Η αρχή του Τριωδίου παραδοσιακά επιτρέπει την κατανάλωση όλων των τροφών. Ωστόσο, επειδή προετοιμαζόμαστε σιγά-σιγά για την αποχή από το κρέας, μια εξαιρετική επιλογή είναι ένα πιάτο «πλούσιο» και εορταστικό, που συνδυάζει την παράδοση με τη θαλπωρή του χειμώνα. Αυτό το πιάτο είναι η επιτομή της ελληνικής φιλοξενίας. Το μυστικό κρύβεται στο καλό κρασί και το αργό μαγείρεμα που μελώνει τη σάλτσα.
Υλικά
- 1 κόκορας (περίπου 2 κιλά), κομμένος σε μερίδες
- 1/2 φλιτζάνι ελαιόλαδο
- 2 κρεμμύδια ψιλοκομμένα
- 2 σκελίδες σκόρδο
- 500ml κρασί κόκκινο (κατά προτίμηση ένα μπρούσκο ή αγιωργίτικο)
- 1 κουταλιά της σούπας πελτέ ντομάτας
- 2-3 ώριμες ντομάτες τριμμένες
- Μπαχαρικά: 1 ξυλάκι κανέλα, 3-4 κόκκους μπαχάρι, 1 δαφνόφυλλο
- 500γρ. χυλοπίτες (κατά προτίμηση χωριάτικες)
- Αλάτι & πιπέρι
- Κεφαλοτύρι ή Μυζήθρα ξερή για το σερβίρισμα
Εκτέλεση
- Το σοτάρισμα: Σε μια μεγάλη κατσαρόλα, ζεσταίνουμε το λάδι και θωρακίζουμε τα κομμάτια του κόκορα μέχρι να πάρουν καλό χρώμα από όλες τις πλευρές. Τα βγάζουμε σε μια πιατέλα.
- Τα αρωματικά: Στο ίδιο λάδι σοτάρουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο μέχρι να μαλακώσουν. Προσθέτουμε τον πελτέ και τον τρίβουμε στον πάτο της κατσαρόλας για να βγάλει τα αρώματά του.
- Το σβήσιμο: Επιστρέφουμε τον κόκορα στην κατσαρόλα και σβήνουμε με το κρασί. Αφήνουμε 2-3 λεπτά να εξατμιστεί το αλκοόλ.
- Το μαγείρεμα: Προσθέτουμε την τριμμένη ντομάτα, τα μπαχαρικά, αλάτι, πιπέρι και ζεστό νερό (να σκεπάζει το κρέας). Σιγοβράζουμε για περίπου 1,5 με 2 ώρες (ανάλογα με το πόσο σκληρός είναι ο κόκορας) μέχρι να μαλακώσει καλά το κρέας και να δέσει η σάλτσα.
- Οι χυλοπίτες: Μπορείτε να βράσετε τις χυλοπίτες ξεχωριστά ή, για περισσότερη νοστιμιά, να τις ρίξετε μέσα στην κατσαρόλα με το κρέας (αν έχει αρκετό ζουμί) τα τελευταία 10 λεπτά.
Tip: Αν θέλετε το πιάτο ακόμα πιο παραδοσιακό, σερβίρετε με μπόλικη καμένη μυζήθρα (ζεσταίνετε λίγο βούτυρο ή λάδι και «καίτε» το τυρί πάνω από τα μακαρόνια).
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα Κατσαρού και λάτρης της γραφής. Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης, και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σας. Είστε έτοιμοι για αυτό το ταξίδι;
Leave a Reply