Η αρχή του Τριωδίου παραδοσιακά επιτρέπει την κατανάλωση όλων των τροφών. Ωστόσο, επειδή προετοιμαζόμαστε σιγά-σιγά για την αποχή από το κρέας, μια εξαιρετική επιλογή είναι ένα πιάτο «πλούσιο» και εορταστικό, που συνδυάζει την παράδοση με τη θαλπωρή του χειμώνα. Αυτό το πιάτο είναι η επιτομή της ελληνικής φιλοξενίας. Το μυστικό κρύβεται στο καλό κρασί και το αργό μαγείρεμα που μελώνει τη σάλτσα.

Υλικά

1 κόκορας (περίπου 2 κιλά), κομμένος σε μερίδες

(περίπου 2 κιλά), κομμένος σε μερίδες 1/2 φλιτζάνι ελαιόλαδο

ελαιόλαδο 2 κρεμμύδια ψιλοκομμένα

ψιλοκομμένα 2 σκελίδες σκόρδο

500ml κρασί κόκκινο (κατά προτίμηση ένα μπρούσκο ή αγιωργίτικο)

(κατά προτίμηση ένα μπρούσκο ή αγιωργίτικο) 1 κουταλιά της σούπας πελτέ ντομάτας

πελτέ ντομάτας 2-3 ώριμες ντομάτες τριμμένες

τριμμένες Μπαχαρικά: 1 ξυλάκι κανέλα, 3-4 κόκκους μπαχάρι, 1 δαφνόφυλλο

1 ξυλάκι κανέλα, 3-4 κόκκους μπαχάρι, 1 δαφνόφυλλο 500γρ. χυλοπίτες (κατά προτίμηση χωριάτικες)

(κατά προτίμηση χωριάτικες) Αλάτι & πιπέρι

Κεφαλοτύρι ή Μυζήθρα ξερή για το σερβίρισμα

Εκτέλεση

Το σοτάρισμα: Σε μια μεγάλη κατσαρόλα, ζεσταίνουμε το λάδι και θωρακίζουμε τα κομμάτια του κόκορα μέχρι να πάρουν καλό χρώμα από όλες τις πλευρές. Τα βγάζουμε σε μια πιατέλα. Τα αρωματικά: Στο ίδιο λάδι σοτάρουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο μέχρι να μαλακώσουν. Προσθέτουμε τον πελτέ και τον τρίβουμε στον πάτο της κατσαρόλας για να βγάλει τα αρώματά του. Το σβήσιμο: Επιστρέφουμε τον κόκορα στην κατσαρόλα και σβήνουμε με το κρασί. Αφήνουμε 2-3 λεπτά να εξατμιστεί το αλκοόλ. Το μαγείρεμα: Προσθέτουμε την τριμμένη ντομάτα, τα μπαχαρικά, αλάτι, πιπέρι και ζεστό νερό (να σκεπάζει το κρέας). Σιγοβράζουμε για περίπου 1,5 με 2 ώρες (ανάλογα με το πόσο σκληρός είναι ο κόκορας) μέχρι να μαλακώσει καλά το κρέας και να δέσει η σάλτσα. Οι χυλοπίτες: Μπορείτε να βράσετε τις χυλοπίτες ξεχωριστά ή, για περισσότερη νοστιμιά, να τις ρίξετε μέσα στην κατσαρόλα με το κρέας (αν έχει αρκετό ζουμί) τα τελευταία 10 λεπτά.

Tip: Αν θέλετε το πιάτο ακόμα πιο παραδοσιακό, σερβίρετε με μπόλικη καμένη μυζήθρα (ζεσταίνετε λίγο βούτυρο ή λάδι και «καίτε» το τυρί πάνω από τα μακαρόνια).