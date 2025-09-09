Υπάρχει κάτι πιο δροσερό και γευστικό από έναν πιάτο γεμάτο κολοκυθοκεφτέδες, φρεσκοτηγανισμένους και μοσχομυριστούς; Αυτός ο μεζές είναι κλασική αξία σε κάθε ελληνικό τραπέζι, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες που τα κολοκυθάκια είναι στην καλύτερή τους εποχή. Τραγανοί απ’ έξω, αφράτοι μέσα, και με μια ιδανική ισορροπία από μυρωδικά και τυρί, οι κολοκυθοκεφτέδες μπορούν να σταθούν ως ορεκτικό, συνοδευτικό ή και κυρίως πιάτο αν τους σερβίρεις με μια ωραία σαλάτα.

Υλικά:

4 μέτρια κολοκυθάκια

1 καρότο τριμμένο

2 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα

1 μικρό ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο

150 γρ. φέτα τριμμένη

2 αυγά

½ φλιτζάνι τριμμένη φρυγανιά (ή αλεύρι, ανάλογα την υφή)

½ ματσάκι άνηθο ψιλοκομμένο

½ ματσάκι δυόσμο ή μαϊντανό

Αλάτι, πιπέρι

Ελαιόλαδο για το τηγάνισμα

Εκτέλεση:

Πλένεις και τρίβεις τα κολοκυθάκια στον τρίφτη. Τα στύβεις πολύ καλά με τα χέρια ή μέσα σε καθαρή πετσέτα ώστε να φύγουν τα πολλά υγρά – αυτό είναι το μυστικό για να μη σου βγουν νερουλοί οι κεφτέδες. Σε ένα μεγάλο μπολ ανακατεύεις τα κολοκυθάκια, το καρότο, τα κρεμμυδάκια, το ξερό κρεμμύδι, τη φέτα, τα αυγά, τη φρυγανιά και τα μυρωδικά. Ρίχνεις αλάτι και πιπέρι, αλλά με μέτρο γιατί η φέτα δίνει αρκετή αλμύρα. Πλάθεις μικρά μπαλάκια ή δίσκους, αλευρώνεις ελαφρά αν θες πιο τραγανό αποτέλεσμα και τα τηγανίζεις σε ζεστό ελαιόλαδο μέχρι να πάρουν χρυσαφένιο χρώμα. Τα αφήνεις σε απορροφητικό χαρτί να στραγγίξουν και τα σερβίρεις ζεστά με γιαούρτι ή τζατζίκι.

Μικρά tips για extra νοστιμιά

Αν θέλεις να αποφύγεις το τηγάνι, μπορείς να ψήσεις τους κολοκυθοκεφτέδες στον φούρνο, στους 200°C για περίπου 20-25 λεπτά, γυρνώντας τους στη μέση.

Για πιο πλούσια γεύση, πρόσθεσε λίγο κεφαλοτύρι ή γραβιέρα μαζί με τη φέτα.

Αν σου περισσέψουν (δύσκολο, αλλά λέμε τώρα!), μπορείς να τους ζεστάνεις ξανά στον φούρνο και να γίνουν σαν φρεσκοφτιαγμένοι.

Αν έχεις φίλους στο σπίτι, βάλε το τηγάνι στη φωτιά και ετοιμάσου για κομπλιμέντα, γιατί αυτοί οι μεζέδες σίγουρα θα κλέψουν την παράσταση!

Καλή απόλαυση!