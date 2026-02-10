Οικογενειακή ευτυχία σε νέα πίστα για τον Κωνσταντίνος Αργυρός και την Αλεξάνδρα Νίκα, καθώς το ζευγάρι περιμένει το δεύτερο παιδί του. Η 26χρονη ανακοίνωσε τη χαρμόσυνη είδηση με ένα τρυφερό βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, αφήνοντας τα υπόλοιπα να τα πει το χαμόγελό της.

Στον έκτο μήνα και… κοριτσάκι

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η Φαίη Φώτου στην εκπομπή Το Πρωινό, η Αλεξάνδρα Νίκα διανύει τον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της και το μωρό που έρχεται είναι κορίτσι. Ένα νέο μέλος που φαίνεται πως θα γεμίσει ακόμη περισσότερο το σπίτι τους.

Η δημοσιογράφος επικοινώνησε και με τους δύο παππούδες, τον Βασίλης Αργυρός και τον Γιώργος Νίκα, οι οποίοι δεν έκρυψαν τη συγκίνησή τους.

Ο πατέρας του τραγουδιστή στάθηκε κυρίως στην αξία της οικογένειας, τονίζοντας πως, πέρα από καριέρες και επιτυχίες, η πραγματική προτεραιότητα είναι να είναι όλοι καλά και αγαπημένοι. Από την άλλη, ο πατέρας της Αλεξάνδρας μίλησε για την καθαρή χαρά που νιώθει όταν μια οικογένεια μεγαλώνει και δύο άνθρωποι φέρνουν στον κόσμο μια νέα ζωή με αγάπη και φροντίδα.

Μετά τις πρόσφατες δηλώσεις της Κίμπερλι Γκιλφόϊλ περί κουμπαριάς, ο Γιώργος Λιάγκας ξεκαθάρισε πως, σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του ζευγαριού, δεν έχει παρθεί ακόμη καμία απόφαση για το ποιος θα βαφτίσει το δεύτερο παιδί τους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.



Η πρώτη αντίδραση του Κωνσταντίνου Αργυρού ήρθε μπροστά στην κάμερα του Breakfast@Star, όταν τον συνάντησαν στο αεροδρόμιο λίγο πριν αναχωρήσει για Ντουμπάι για προγραμματισμένη συναυλία. Πιστός στο χαμηλό προφίλ του, αρκέστηκε σε ένα ευγενικό «ευχαριστώ πολύ», αφήνοντας τα υπόλοιπα να φανούν στις κινήσεις και στη διάθεσή του.

Να θυμίσουμε πως το ζευγάρι έχει ήδη έναν γιο, τον Βασίλη, ενώ το περασμένο καλοκαίρι ενώθηκαν με θρησκευτικό γάμο. Και τώρα, όπως όλα δείχνουν, η οικογενειακή τους ιστορία συνεχίζεται με ροζ αποχρώσεις και πολλή, πολλή αγάπη.