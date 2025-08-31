Πικάντικο, αρωματικό και γεμάτο νοστιμιά πιάτο για κάθε μέρα!
Αν λατρεύεις τις εξωτικές γεύσεις αλλά θέλεις κάτι εύκολο και γρήγορο, τότε αυτές οι κοτομπουκιές με σάλτσα καρύδας είναι ιδανικές για σένα. Πλούσιες σε γεύση, πικάντικες όσο πρέπει και με κρεμώδη σάλτσα που θα σε κάνει να βουτάς το πιρούνι ξανά και ξανά!
Υλικά
Για τις κοτομπουκιές
- 600 γρ. στήθος κοτόπουλο (ή κιμάς κοτόπουλου)
- 4 φρέσκα κρεμμυδάκια, χοντροκομμένα
- 2 σκελίδες σκόρδο
- 2-3 εκ. φρέσκο τζίντζερ, καθαρισμένο και κομμένο
- Μια χούφτα φρέσκος κόλιανδρος (φύλλα και κοτσάνια)
- 2 κ.σ. σάλτσα sriracha
- 2 κ.σ. σάλτσα ψαριού (fish sauce)
- 1 αυγό μεσαίου μεγέθους
- 40 γρ. φρέσκα ή αποξηραμένα τριμμένα ψίχουλα
- 1 κ.σ. ουδέτερο λάδι (π.χ. ηλιέλαιο ή κραμβέλαιο), για το τηγάνισμα
Για τη σάλτσα
- 1 κονσέρβα (400 γρ.) γάλα καρύδας
- 1 κ.σ. fish sauce
- 1 κ.σ. sriracha
- Χυμός από ½ λάιμ
- Μια μικρή χούφτα φρέσκος κόλιανδρος, ψιλοκομμένος
Εκτέλεση
- Ετοιμάζεις τις κοτομπουκιές
Βάζεις όλα τα υλικά για τις κοτομπουκιές (εκτός από το λάδι) σε επεξεργαστή τροφίμων και τα πολτοποιείς μέχρι να έχεις ένα λείο μείγμα. Αν δεν έχεις πολυκόφτη, μπορείς να χρησιμοποιήσεις έτοιμο κιμά κοτόπουλου και να ανακατέψεις όλα τα υλικά σε μπολ.
- Πλάθεις τα μπαλάκια
Με βρεγμένα χέρια πλάθεις 16 κοτομπουκιές ίδιου μεγέθους.
- Τηγανίζεις ελαφρώς
Ζεσταίνεις το λάδι σε μεγάλο αντικολλητικό τηγάνι σε μέτρια-δυνατή φωτιά. Τηγανίζεις τις κοτομπουκιές 3-4 λεπτά από κάθε πλευρά μέχρι να πάρουν χρυσαφί χρώμα.
- Ετοιμάζεις τη σάλτσα
Προσθέτεις στο τηγάνι το γάλα καρύδας, τη fish sauce, τη sriracha και τον χυμό λάιμ. Αφήνεις να πάρει μια βράση και σιγοβράζεις για 4 λεπτά.
- Τελειώνεις το μαγείρεμα
Ανακατεύεις τις κοτομπουκιές μέσα στη σάλτσα και συνεχίζεις το μαγείρεμα για άλλα 4-5 λεπτά, μέχρι να ψηθεί καλά το κοτόπουλο και να δέσει η σάλτσα (να κολλάει στο πίσω μέρος ενός κουταλιού).
- Σερβίρεις
Πασπαλίζεις με φρέσκο κόλιανδρο και σερβίρεις με ρύζι ή ό,τι άλλο συνοδευτικό αγαπάς.
Καλή απόλαυση!
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα Κατσαρού και λάτρης της γραφής. Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης, και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σας. Είστε έτοιμοι για αυτό το ταξίδι;
