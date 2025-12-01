Αν υπάρχει ένα φαγητό που φωνάζει «οικογενειακή θαλπωρή» αλλά και γιορτές, αυτό είναι το κοτόπουλο φούρνου με όλα τα καλούδια γύρω του. Πατάτες τραγανές, καρότα που λιώνουν στο στόμα, λουκάνικα τυλιγμένα με μπέικον – ναι, καλά διάβασες – και φυσικά ένα σπιτικό gravy που δένει όλο το πιάτο σαν τελετουργία. Παρακάτω θα βρεις μια συνταγή που δεν θέλει κόπο, μόνο λίγη οργάνωση και μια καλή λαμαρίνα.

Υλικά

800g πατάτες, καθαρισμένες και κομμένες σε μεγάλα κομμάτια

4 κ.σ. φυτικό λάδι

1 μικρό κοτόπουλο (περίπου 1,3kg)

½ κ.γ. ξερά μυρωδικά ή θυμάρι (προαιρετικά)

4 φέτες μπέικον, ιδανικά καπνιστό

8 λουκάνικα

4 καρότα, καθαρισμένα και κομμένα στη μέση

85g μείγμα για πουρέ/γέμιση με φασκόμηλο και κρεμμύδι

175ml καυτό νερό

300g λαχανάκια Βρυξελλών κομμένα στη μέση

250g κατεψυγμένος αρακάς

Αλάτι και πιπέρι

Για το gravy

2 κ.σ. αλεύρι

300ml ζεστό ζωμό κοτόπουλου (½ κύβος)

Εκτέλεση

1. Προετοιμασία πατάτας

Βάλε τις πατάτες σε κατσαρόλα με νερό και καπάκι και βράσε τες για 5 λεπτά. Στράγγισέ τες και άφησέ τες 5 λεπτά να στεγνώσουν. Μετά, κούνησε καλά την κατσαρόλα για να «αγριέψουν» οι επιφάνειές τους – αυτό θα τις κάνει πιο τραγανές στο φούρνο.

Ρίξε 3 κουταλιές λάδι, αλάτι, πιπέρι και άπλωσέ τες σε ταψί.

2. Ψήσιμο κοτόπουλου

Βάλε το κοτόπουλο σε άλλο ταψί, αλάτισε, πιπέρωσε και πασπάλισε με μυρωδικά. Ψήσε κοτόπουλο και πατάτες στους 210°C (190°C αέρα) για 20 λεπτά.

3. Ετοιμασία λουκάνικων & γέμισης

Κόψε το μπέικον κατά μήκος ώστε να έχεις 8 λεπτές λωρίδες και τύλιξε καθεμία γύρω από ένα λουκάνικο.

Φτιάξε τη γέμιση με το καυτό νερό και άφησέ τη 5 λεπτά πριν τη διαμορφώσεις σε 8 μικρά μπαλάκια.

4. Δεύτερο στάδιο ψησίματος

Βγάλε τα ταψιά από τον φούρνο.

Βάλε τα λουκάνικα γύρω από το κοτόπουλο.

Γύρισε τις πατάτες και πρόσθεσε τα καρότα και τις μπαλίτσες γέμισης στο ίδιο ταψί.

Ρίξε την τελευταία κουταλιά λάδι στα καρότα και ξαναβάλε τα πάντα μέσα για άλλα 20 λεπτά.

5. Τελικό ψήσιμο

Ξαναγύρισε τα λαχανικά, τις μπαλίτσες και τα λουκάνικα και ψήσε ακόμα 20 λεπτά μέχρι να γίνει το κοτόπουλο.

Αν το δικό σου είναι μεγαλύτερο, θέλει λίγο παραπάνω χρόνο.

Βάλε το κοτόπουλο να ξεκουραστεί 10–15 λεπτά τυλιγμένο με αλουμινόχαρτο και πετσέτες.

6. Λαχανικά στο πλάι

Τα λαχανάκια Βρυξελλών: 4–5 λεπτά στο φούρνο μικροκυμάτων με λίγο νερό.

Ο αρακάς: επίσης 4–5 λεπτά.

(Αν θες, φυσικά, τα βράζεις κανονικά.)

Το τέλειο gravy

Ρίξε το αλεύρι στο ταψί που ψήθηκε το κοτόπουλο και ανακάτεψε με τους χυμούς.

Ρίξε τον μισό ζωμό και ξύσε τη βάση να πάρεις όλη τη νοστιμιά.

Μετά, στείλε το μίγμα σε κατσαρολάκι, πρόσθεσε τον υπόλοιπο ζωμό και άφησέ το να σιγοδέσει για 2–3 λεπτά μέχρι να πήξει.

Πέρασέ το από σουρωτήρι για βελούδινη υφή.

Σερβίρισμα

Κόψε το κοτόπουλο και σέρβιρε με τις τραγανές πατάτες, τα καρότα, τα λουκάνικα με μπέικον, τις μπαλίτσες γέμισης, τα λαχανάκια, τον αρακά και φυσικά το ζεστό gravy που τα ενώνει όλα.

Καλή απόλαυση!