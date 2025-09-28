Αν θες να δώσεις μια πιο γκουρμέ πινελιά στο κοτόπουλο, αυτή η συνταγή είναι ό,τι πρέπει! Τραγανό από έξω, ζουμερό από μέσα και με μια βελούδινη σάλτσα μπρι που απογειώνει τη γεύση.

Υλικά

Λάδι για άλειμμα (όποιο μαγειρικό λάδι προτιμάς)

2 φιλέτα στήθος κοτόπουλου (περίπου 150γρ. το καθένα)

1 μεγάλο αυγό, χτυπημένο

2 κ.σ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

100γρ. τσιπς τορτίγιας

100γρ. μπρι (χωρίς φλούδα), σε κομμάτια

100ml κρέμα γάλακτος

2–3 κλαδάκια θυμάρι

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Για τη σάλτσα ντομάτας

1 κονσέρβα (400γρ.) ντομάτες κονκασέ ή ολόκληρες

1 κ.σ. πελτέ ντομάτας

1 κ.γ. σκόνη κρεμμυδιού

1 κ.γ. σκόνη σκόρδου

2 κ.σ. ελαιόλαδο έξτρα παρθένο

1 κ.γ. ζάχαρη

1 κ.γ. ξίδι κόκκινο ή λευκό κρασιού

Μια μικρή χούφτα φρέσκο βασιλικό (το μισό ψιλοκομμένο)

Εκτέλεση

Ψήσιμο κοτόπουλου

Προθερμαίνεις τον φούρνο στους 220°C (200°C στον αέρα). Λαδώνεις ελαφρά ένα ταψί. Αλατοπιπερώνεις τα φιλέτα και τα πανάρεις πρώτα με αλεύρι, μετά με αυγό και τέλος με τα τρίμματα τορτίγιας. Επανάλαβε τη διαδικασία για πιο τραγανή κρούστα. Ψήσε για περίπου 18 λεπτά ή μέχρι να ψηθεί καλά το κοτόπουλο. Σάλτσα ντομάτας

Χτύπησε στο μπλέντερ τις ντομάτες με τον πελτέ, τη σκόνη κρεμμυδιού και σκόρδου. Ζέστανε το ελαιόλαδο σε κατσαρολάκι και ρίξε μέσα το μείγμα. Σιγοζέστανε (χωρίς να βράσει), ρύθμισε με αλάτι, πιπέρι, ζάχαρη και ξίδι. Πρόσθεσε λίγο ψιλοκομμένο βασιλικό. Σάλτσα μπρι

Σε άλλο κατσαρολάκι ζέστανε την κρέμα γάλακτος με το μπρι και το θυμάρι. Ανακάτευε μέχρι να λιώσει το τυρί. Βγάλε το θυμάρι. Αν θες πιο λεία υφή, χρησιμοποίησε ραβδομπλέντερ. Σερβίρισμα

Μοίρασε τη σάλτσα ντομάτας σε βαθιά πιάτα, τοποθέτησε από πάνω το κοτόπουλο και ολοκλήρωσε με τη σάλτσα μπρι. Πασπάλισε με φρεσκοτριμμένο πιπέρι και φρέσκα φύλλα βασιλικού.

Ένα πιάτο που συνδυάζει τραγανό, κρεμώδες και αρωματικό αποτέλεσμα – ιδανικό για να εντυπωσιάσεις χωρίς κόπο.

Καλή απόλαυση!