Αν ψάχνεις ένα πιάτο που να είναι απλό, υγιεινό και πεντανόστιμο, τότε αυτό το ψητό κοτόπουλο με λαχανικά και ελιές θα σε ξετρελάνει. Χρειάζεσαι λίγα υλικά, αλλά το αποτέλεσμα είναι γεμάτο αρώματα Μεσογείου και χρώματα που θα ομορφύνουν το τραπέζι σου.

Υλικά

1 κοτόπουλο περίπου 1,5 κιλό (κατά προτίμηση βιολογικό)

1 ακέρωτο λεμόνι, κομμένο στη μέση

4 κλαδάκια δεντρολίβανο

3 πράσα, πλυμένα και καθαρισμένα

2 κόκκινες πιπεριές

1 πορτοκαλί πιπεριά

1 κίτρινη πιπεριά

100γρ μαύρες ελιές χωρίς κουκούτσι

4 κ.σ. ελαιόλαδο

Αλάτι χοντρό και φρεσκοτριμμένο πιπέρ

Εκτέλεση

Προθέρμανε τον φούρνο στους 200°C. Ξεδέσε το κοτόπουλο και βάλε μέσα στην κοιλιά του τα μισά κλαδάκια δεντρολίβανο και το λεμόνι. Κόψε τα πράσα σε μεγάλα κομμάτια και στη συνέχεια στη μέση κατά μήκος. Τακτοποίησέ τα σε ένα ταψί μαζί με τις πιπεριές κομμένες σε λωρίδες. Πρόσθεσε και τις ελιές. Ράντισε με το ελαιόλαδο – κυρίως τα λαχανικά αλλά και λίγο το κοτόπουλο – και σκόρπισε τα υπόλοιπα κλαδάκια δεντρολίβανο. Αλάτισε και πιπέρωσε. Με δύο κουτάλια ανακάτεψε απαλά τα λαχανικά να πάει παντού το λάδι. Ψήσε για 1 με 1¼ ώρα, μέχρι να είναι έτοιμο το κοτόπουλο και τα ζουμάκια του να βγαίνουν διάφανα αν τρυπήσεις το μπούτι με μαχαίρι. Τα λαχανικά θα έχουν καραμελώσει όμορφα και μερικά πράσα θα έχουν πάρει χρώμα. Βγάλε το κοτόπουλο σε ξύλο κοπής και άφησέ το να ξεκουραστεί 10 λεπτά. Στο μεταξύ, ξαναβάλε το ταψί με τα λαχανικά στον φούρνο, τον οποίο έχεις σβήσει. Κόψε το κοτόπουλο σε μεγάλα κομμάτια και βάλε τα σε πιατέλα. Πρόσθεσε τα λαχανικά από το ταψί και τέλος περίχυσε με τα αρωματικά ζουμιά του ψησίματος.

Ένα φαγητό που σερβίρεις με φρέσκο ψωμί και καλή παρέα.

Καλή απόλαυση!